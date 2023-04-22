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2023-04-22 11:00:00

深圳好去處2023｜不到北京也能當好漢！深圳「小長城」仿真還原 半小時登頂看壯麗山河

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深圳「小長城」仿真還原，半小時登頂看壯麗山河。

深圳「小長城」仿真還原，半小時登頂看壯麗山河。

常聽說：「不到長城非好漢！」。攀登過北京的萬里長城，都嘗到一步一艱辛的滋味，要登上長城頂峰着實不易！不過，也並非想像中的難，為甚麼？原來在大灣區也可以達成願望，在深圳龍崗區，就驚現一道以萬里長城為原型1:1仿造的長城，城牆、階梯、烽火台都與真身無異，連坡度都一樣陡峭，走在當中有如身在長城一樣，被深圳譽為「小長城」。 登上小長城，感受到的又是甚麼風雲氣概？

文：當代中國

隱藏在深圳求水山公園的「萬里長城」，總長還不足1公里，只有0.038公里，然而照足萬里長城規格興建，「小長城」依樣極具氣勢。（網上圖片)

隱藏在深圳求水山公園的「萬里長城」，總長還不足1公里，只有0.038公里，然而照足萬里長城規格興建，「小長城」依樣極具氣勢。（網上圖片)

小長城位處求水山公園 依山而建具氣勢

帶點神秘的「小長城」，座落在龍崗區布吉鎮南嶺村求水山公園內。小長城早於1996年已建成，因為位處郊區，一直都不是熱門的旅遊點，不少深圳人甚至都不知道它的存在。直至深圳地鐵5號線在2011年通車後，附近有了百鴿籠站，交通方便了才逐漸為人認識。萬里長城，由東面鴨綠江虎山長城開始，至西面嘉峪關，全長21,196公里，平均高6-7米，闊4-5米，坡度一般在50度左右，最陡峭的一段高達90度。

小長城全長僅380米 1:1建造像真度極高

而深圳的小長城，則按萬里長城比例1:1而建，城牆高度、闊度與真身幾乎一樣，坡度最高也達70度，唯獨長度只380米，還不足真身的千分之一。然而，小長城同樣具有萬里長城挺拔的氣勢。從最高處求水頂下看，小長城海拔253.26米，達380米佔了一遍山坡。從求水山公園龍之谷走去，就踏上了小長城石階，兩旁是由灰黑石磚築成的城牆，牆身黑黝黝的，間中攀藤蔓生，雖沒有萬里長城經歷過戰火洗禮，走在當中卻仍想像得到戰爭的殘酷。

與真身萬里長城一樣，深圳小長城有烽火台，也有陡峭的梯階，在叢林的背照下，可有登上長城當好漢的氣概？（圖片來源：深圳美食部落格）

與真身萬里長城一樣，深圳小長城有烽火台，也有陡峭的梯階，在叢林的背照下，可有登上長城當好漢的氣概？（圖片來源：深圳美食部落格）

烽火台看日落  是遊客打卡熱點

走過一段長長的石路，就來到烽火台。烽火台佈滿攀滕植物，圓拱型的護牆成為了遊客打卡之地。小長城一共有四個烽火台，從台上放眼遠看，看到深圳羅湖和龍崗繁華與美麗，既展示深圳水庫和大自然美景外，亦呈現了現代都市的風雲變色。要是黃昏到來的話，日落美景盡收眼底。就像萬里長城一樣，小長城最陡峭的一段坡度介乎50至70度，要彎下腰小心奕奕地才能走過。要走過小長城，有人花了半小時就走畢，漫步走的話一小時也能完成，要充當「好漢」的話，這裏就是一道捷徑！

登上小長城烽火台，是看黃昏美景的好地方，吸引不少攝影發燒友打卡。 （ShenzhenLook@微博視頻號）

登上小長城烽火台，是看黃昏美景的好地方，吸引不少攝影發燒友打卡。 （[email protected]微博視頻號）

公園設登山纜車及兒童樂園  適合親子郊遊

腳力差一點的話，小長城入口旁設有登山纜車（索道），可以坐在當中從高處登上長城。色彩豐富的車廂與灰黑色的長城成了有趣的對比。除了小長城外，求水山公園亦是一個兒童樂園，有具特色的過山車、海盜船、碰碰車，還有一個水上樂園，滑水梯、衝浪應有盡有。

 

除了徒步登長城外，也可以乘坐纜車的，在纜車內遠眺深圳美景。 （圖片來源：我和鷄翅仔的成長故事＠小紅書） 除了徒步登長城外，也可以乘坐纜車的，在纜車內遠眺深圳美景。 （圖片來源：我和鷄翅仔的成長故事＠小紅書）

這裏還是一個歷史文化與藝術兼備的消閒樂園，有客家民俗園、藝術里，還有陶瓷藝術研究所，是一家大小假日好去處。

求水山公園及小長城詳情：

地址：深圳市龍崗區南灣街道南嶺村社區龍山路

交通：乘坐公共汽車路線822、M272、B741、377、B881、M272、M428、B954可到達

地鐵：5號線到百鴿籠站，打車約５分鐘

門票：公園及小長城免費；遊樂園260元任玩；索道15元單程

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本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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