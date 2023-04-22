深圳好去處2023｜不到北京也能當好漢！深圳「小長城」仿真還原 半小時登頂看壯麗山河

常聽說：「不到長城非好漢！」。攀登過北京的萬里長城，都嘗到一步一艱辛的滋味，要登上長城頂峰着實不易！不過，也並非想像中的難，為甚麼？原來在大灣區也可以達成願望，在深圳龍崗區，就驚現一道以萬里長城為原型1:1仿造的長城，城牆、階梯、烽火台都與真身無異，連坡度都一樣陡峭，走在當中有如身在長城一樣，被深圳譽為「小長城」。 登上小長城，感受到的又是甚麼風雲氣概？

小長城位處求水山公園 依山而建具氣勢

帶點神秘的「小長城」，座落在龍崗區布吉鎮南嶺村求水山公園內。小長城早於1996年已建成，因為位處郊區，一直都不是熱門的旅遊點，不少深圳人甚至都不知道它的存在。直至深圳地鐵5號線在2011年通車後，附近有了百鴿籠站，交通方便了才逐漸為人認識。萬里長城，由東面鴨綠江虎山長城開始，至西面嘉峪關，全長21,196公里，平均高6-7米，闊4-5米，坡度一般在50度左右，最陡峭的一段高達90度。

小長城全長僅380米 1:1建造像真度極高

而深圳的小長城，則按萬里長城比例1:1而建，城牆高度、闊度與真身幾乎一樣，坡度最高也達70度，唯獨長度只380米，還不足真身的千分之一。然而，小長城同樣具有萬里長城挺拔的氣勢。從最高處求水頂下看，小長城海拔253.26米，達380米佔了一遍山坡。從求水山公園龍之谷走去，就踏上了小長城石階，兩旁是由灰黑石磚築成的城牆，牆身黑黝黝的，間中攀藤蔓生，雖沒有萬里長城經歷過戰火洗禮，走在當中卻仍想像得到戰爭的殘酷。