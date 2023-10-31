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生活
2023-10-31 18:45:58

深圳旅遊｜3間深圳眼鏡店推介 老花/近視/防藍光 最平¥118起！30分鐘即場取貨 設郵寄送貨！

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深圳旅遊｜3間深圳眼鏡店推介 老花/近視/防藍光 最平¥118起！30分鐘即場取貨 設郵寄送貨！

深圳旅遊｜3間深圳眼鏡店推介 老花/近視/防藍光 最平¥118起！30分鐘即場取貨 設郵寄送貨！

很多香港人都喜歡到深圳北上消費，深圳物價比香港便宜，除了吃喝玩樂，更可以購買日常必需品！今次推介3間深圳眼鏡店，各位可以用超親民價錢入手近視眼鏡，最平¥118起有交易！另外亦可入手老花、近視、防藍光眼鏡，部分店舖最快30分鐘可即場取貨，並設郵寄送貨，香港人上深圳配眼鏡都好方便！

深圳眼鏡店推介1.未來視覺眼鏡

「未來視覺眼鏡店」在深圳有三間門市，品牌款式超齊存，有近千款鏡框選擇。店舖主打平價眼鏡，最平¥118起就可配到國產明月鏡片眼鏡，而蔡司視特耐鏡片則由¥199起，價錢豐儉由人，因此吸引不少港人光顧，連香港電視台都曾經採訪拍攝過！店舖配眼鏡最快30分鐘可現場取貨，並附送一年保養服務，CP值高！

未來視覺眼鏡
地址：羅湖區東門街道中威大廈三樓方洲眼鏡306（老街地鐵A出口步行50公尺）

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深圳眼鏡店推介2.鹿先生眼鏡

如果追求時尚又輕巧的眼鏡，不妨考慮下位於眼鏡城內的「鹿先生眼鏡」。店舖價錢實惠，近千款式總有一款適合你，眼鏡套餐最平¥198起，按款式度數以及鏡片品牌而定，鏡框一年保養，五年保修，不少人亦會加配防藍光鏡片，非常實用！

鹿先生眼鏡
地址：深圳市龍崗區塘坑王潮眼鏡城二樓217

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深圳眼鏡店推介3.至簡眼鏡

「至簡眼鏡」位於深圳羅湖區筍光環廣場，店家有十多年配鏡片經驗，口碑不俗。店舖主打性價比高的蔡司鏡眼鏡，配搭時尚造型的鏡框，價錢平，質素高，更有一年售後服務！如果想到店舖配眼鏡，最快即日可取鏡，亦有順豐快遞服務，可以返香港先取貨！

至簡眼鏡
地址：深圳市羅湖區筍光環廣場四期5樓B17

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