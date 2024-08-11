香港人最愛到深圳消費，當然唔少食北上食火鍋！最近福田更有一間火鍋店主打$200就可以100分鐘任食鮮切潮汕牛肉火鍋及生蠔，再送特大鮑魚，即睇內文了解詳請！

【低至3 折】深圳潮不二生蠔牛肉火鍋自助大排檔火鍋放題 潮不二鮮切牛肉海鮮火鍋放題，低至$148一位即歎正宗潮汕牛肉火鍋，人均$200食火鍋更可任食生蠔，再送特大鮑魚！ 牛肉每日鮮運，食材新鮮口感鮮嫩。自助種類多，潮汕牛肉火鍋、乳山生蠔、鮮活海鮮、潮汕生腌等；任飲任食，鮮切牛肉食到爽。門店空間寬敞，用餐環境舒適。交通便利，口岸地鐵5站直達，多達200個車位食飯免費停泊。

100 分鐘鮮切牛肉海鮮自助火鍋放題精選美食包括：吊龍（牛里脊和牛脊柱骨之間長條狀最嫩滑肉）、雪花牛肉、三花趾（牛腿部的蹄筋、蹄瓣和蹄冠）、透光鹽田腸粉（食物款式輪流供應） *部分套餐限定：一蠔多吃（生蠔、避風塘生蠔）、特大鮑魚一客 *套餐價錢不包含鍋底（養生粥水鍋CNY28/ 潮汕牛骨鍋CNY39/ 經典鴛鴦鍋CNY48） 【低至3 折】100 分鐘鮮切牛肉海鮮自助火鍋放題 KKday 優惠：成人HK$148/位，小童（身高 140 厘米以下）HK$72/位 （原價HK$235/位）*小童100厘米以下免費

【6 折】100 分鐘鮮切牛肉海鮮自助火鍋放題連生蠔任食 KKday 優惠：HK$178/位（原價 HK$278/位） 【53 折】100 分鐘鮮切牛肉海鮮自助火鍋放題連生蠔任食及特大鮑魚一客 KKday 優惠：HK$200/位（原價 HK$351/位） 【49 折】宵夜時段100 分鐘牛肉海鮮自助火鍋放題（22:00 後入坐） KKday 優惠：HK$125/位（原價 HK$235/位） 立即預約： KKday Klook｜Trip.com 用餐日期：2024年 8月8日至8月31日 用餐時間：11:00 – 00:00 地址：深圳市福田區華强北街道福強社區振華路89號恆邦時代大廈負一樓下沉廣場 *現場每枱需支付CNY100 按金，於還枱時沒有浪費食物即可退回