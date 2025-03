淳。茶舍大派10萬枝冷萃茶 贏走紐西蘭雙人來回機票/林峯演唱會/999.9黃金擺設

萬萃回 甘 賞大抽獎

淳。茶舍推出萬萃回甘賞大抽獎,即日起至4月24日期間,購買淳。茶舍系列金蓋產品,於登記期內掃描金蓋內QR Code或輸入登記碼,即可參加「萬萃回甘賞」兩輪大抽獎活動。

第1期登記日:3月12日至4月1日

第2期登記日:4月2日至4月25日

兩輪大抽獎獎品豐富,總值超過60萬,贏取包括「紐西蘭雙人來回機票」、價值8萬的999.9 黃金冷萃茶滴擺設等大獎。更有240張DBS Treasures呈獻: Go with the Flow 林峯演唱會門票、超過2萬支淳。茶舍指定500毫升產品、以及便利店電子現金券等。