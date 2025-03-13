淳。茶舍大派10萬枝冷萃茶 贏走紐西蘭雙人來回機票/林峯演唱會/999.9黃金擺設

淳。茶舍送出逾10萬支冷萃系列飲品，3月17日起多輛流動車將遊走各區，只要參加遊戲即可贏走一車飲品！另外淳。茶舍更同步推出大抽獎，參與活動即有機會贏走紐西蘭雙人來回機票、999.9黃金擺設及林峯演唱會門票，即睇詳請。

萬萃回 甘 流動 車 由3月17日起，淳。茶舍「萬萃」回甘流動車將遊走各區送上冷萃茶飲，只需關注及追蹤淳。茶舍社交平台，即可獲贈一支淳。茶舍冷萃系列飲品。另外流動車上滿載3款冷萃茶飲，即場估中車上指定飲品支裝總數量，並Inbox 淳。茶舍官⽅Instagram及向工作⼈員出示正確答案，即有機會贏走整架淳。茶舍流動車上多達百支的冷萃系列飲品。 流動車時間表 2025 年3 ⽉17 ⽇ 12：00 – 19：00 北⾓及黃⽵坑 2025 年3 ⽉18 ⽇ 12：00 – 19：00 觀塘 2025 年3 ⽉19 ⽇ 12：00 – 19：00 鰂⿂涌 2025 年3 ⽉20 ⽇ 12：00 – 19：00 荔枝⾓ 2025 年3 ⽉21 ⽇ 12：00 – 19：00 觀塘 2025 年3 ⽉22 ⽇ 12：00 – 19：00 尖沙咀 2025 年3 ⽉23 ⽇ 12：00 – 19：00 旺⾓

萬萃回甘流動車

萬萃回 甘 賞大抽獎 淳。茶舍推出萬萃回甘賞大抽獎，即日起至4月24日期間，購買淳。茶舍系列金蓋產品，於登記期內掃描金蓋內QR Code或輸入登記碼，即可參加「萬萃回甘賞」兩輪大抽獎活動。 第1期登記日：3月12日至4月1日 第2期登記日：4月2日至4月25日 兩輪大抽獎獎品豐富，總值超過60萬，贏取包括「紐西蘭雙人來回機票」、價值8萬的999.9 黃金冷萃茶滴擺設等大獎。更有240張DBS Treasures呈獻: Go with the Flow 林峯演唱會門票、超過2萬支淳。茶舍指定500毫升產品、以及便利店電子現金券等。 獎項 獎品 參考價值(港幣) 第1期名額 第2期名額 第 1 期⼤獎 紐⻄蘭雙⼈來回機票 $30,000 2 名 第 2 期⼤獎 999.9 黃⾦冷萃茶滴擺設1 個 $80,000 1 名 ⼆獎 Go with the flow 林峯演唱會⾨票2

張 (價值HK$1,080 ⾨票) $2,160 10 名 10 名 三獎 Go with the flow 林峯演唱會⾨票2

張 (價值HK$680 ⾨票) $1,360 50 名 50 名 四獎 淳。茶舍指定500 毫升產品1 ⽀ $12 11,500 名 11,500 名 第1 期五獎 OK 便利店指定淳。茶舍產品HK$2電⼦優惠券 $2 10,000 名 第2 期五獎 7-Eleven HK$10 電⼦現⾦券 $10 1,000 名 六獎 香港太古可⼝可樂eShop 網上平台禮券HK$100(只適⽤於HK$399 以上訂

單) $100 無限 無限

淳。茶舍冷萃系列飲品優惠 即日起至4月30日在指定商戶購買淳。茶舍冷萃系列飲品，即可享各種優惠！ 7-Eleven 及 OK 便利店 3⽉12⽇⾄4⽉30⽇期間，購買淳。茶舍冷萃系列500 毫升膠樽裝，使⽤Coke+ 優惠券即享減$2優惠。 指定百佳超級市場及惠康超級市場 3⽉22⽇⾄3⽉23⽇及3⽉29⽇⾄30⽇，購買任何淳。茶舍或紅茶花伝系列產

品滿$25 (以單⼀收據計算，包括任何1 ⽀紅茶花伝產品)，即送淳。茶舍冷萃系列500 毫升1 ⽀。 HKTVmall 太古可⼝可樂官⽅旗艦店 3⽉31⽇⾄4⽉6⽇期間，購買任何淳。茶舍系列產品滿$299(以單⼀收據計算)，即送淳。茶舍冷萃台灣⾦萱烏龍茶 500 毫升6⽀。 ⼤⽣⽣活超市、U ⼠多 3⽉28⽇⾄4⽉24⽇期間，買淳。茶舍 500 毫升系列產品3 ⽀或920 毫升系列產品2 ⽀(任何⼝味)，即送淳。茶舍冷萃台灣蜜香紅茶500 毫升1 ⽀。 指定佳寶食品超級市場 3⽉28⽇⾄4⽉24⽇期間，買淳。茶舍500 毫升系列產品3 ⽀或1.2 升系列產品2 ⽀(任何⼝味)，即送淳。茶舍冷萃台灣蜜香紅茶500毫升1 ⽀。 味之戀⼈ 3⽉28⽇⾄4⽉24⽇期間，買淳。茶舍 500 毫升系列產品3⽀(任何⼝味)，即送淳。茶舍冷萃台灣蜜香紅茶500 毫升1 ⽀。