減肥從飲食習慣做起！30款瘦身食品整合

減肥屬於不少人每一年、每一個月或每一天的目標，但其實最簡單健康的減肥方法，便是從改變日常的飲食習慣開始。以下就為大家整合30款有助減肥瘦身的食品清單，讓大家可以參考各種範疇的減肥食品，從日常進行健康的減肥計劃吧！
減肥瘦身食品｜主食類
不少人都主張戒食主食來減肥，但若一頓飯中欠缺具飽腹感的主食，反而會引起反效果，不但會影響營養攝取，甚至會因飢餓而吃更多不必要的零食，使減肥計劃無法妥善進行，因此選擇低卡路里的主食特別重要。
有助減肥瘦身主食
糙米：升糖指數及碳水化合物含量較低，飽腹感強。
蒟蒻：零脂肪食物，飽腹感強。
粟米：含有豐富維他命及膳食纖維，飽腹感強。
南瓜：升糖指數較低，促進消化，有利通便。
減肥瘦身食品｜蔬果類
大部份蔬果都含有豐富的維他命及食物纖維，而且一般的卡路里和脂肪含量都較低，因此特別建議在減肥時食用。但蔬果的選擇眾多，所以要根據蔬果的特性，選擇更有利減肥的蔬果。
有助減肥瘦身蔬果：
青椒：含有辣椒素，短時間內加快脂肪燃燒。
番茄：富含各種維他命及食物纖維。
青瓜：清爽可口，消滯解膩。
菠菜：富含鈣質，容易被人體消化。
海帶：清腸通便。
蘆筍：幫助身體排除廢物。
洋蔥：維他命含量豐富，方便配搭各種食材。
白蘿蔔：水分含量高。
紅蘿蔔：富含維他命，促進消化。
生菜：富含維他命，適合作為沙律生食。
苦瓜：清腸利便，含有豐富膳食纖維。
冬瓜：促進新陳代謝，富含維他命。
芹菜：促進腸胃蠕動，加快消化。
西蘭花：清腸利便，含有豐富膳食纖維及維他命。
減肥瘦身食品｜肉類
如果想有效減肥，就要配搭均衡飲食，除了食蔬菜吸收膳食纖維和維他命外，透過肉類吸取豐富的蛋白質亦特別重要。不過並非每一款肉類都適合減肥食用，而選擇肉類時，最重要便是按其蛋白質含量及脂肪含量選擇。
有助減肥瘦身肉類：
雞胸肉：蛋白質含量高，脂肪含量低。
鴨肉：蛋白質含量高。
牛肉：含有豐富的優質蛋白。
減肥瘦身食品｜海鮮類
除了肉類外，不少海鮮亦含有豐富的蛋白質，而且不少海鮮都可以冷藏形式於冰格保存，方便作為日常食材隨時食用。
有助減肥瘦身海鮮類：
蝦：熱量低，蛋白質含量豐富。
三文魚：熱量低，蛋白質含量豐富。
鱈魚：蛋白質含量豐富，脂肪含量低。
帶魚：低脂肪食物，飽腹感強。
減肥瘦身食品｜菇菌及豆類
菇菌類一般都屬於脂肪及卡路里較低的食品，特別適合作為配菜配搭各種蔬菜和肉類食用。而豆類食品亦同樣，除了卡路里較低外，亦含有豐富的蛋白質，有些人亦會以豆類當作主食食用。
有助減肥瘦身菇菌及豆類：
金菇：含有豐富膳食纖維，熱量低，方便配搭各種食材食用。
冬菇：膳食纖維豐富，分為新鮮冬菇和乾冬菇，後者方便保存。
木耳：零脂肪食物，蛋白質及維他命含量豐富。
豆腐：含有優質蛋白質，脂肪含量少，方便配搭各種食材食用。
芽菜：脂肪含量少，維他命豐富。