減肥穴位｜天樞穴/氣海穴等5個按摩部位夏天瘦身

不少人在夏天對減肥特別上心，希望穿上泳衣或清涼的衣服時，身上的贅肉可以完全消失。以下就盤點天樞穴/氣海穴等5個減肥按摩穴位，輕鬆在夏天練成A4腰zb2通過穴位按摩來進行局部減肥！

減肥穴位｜天樞穴 天樞穴位於肚臍兩側旁約2寸的位置，即約三隻手指的距離。按摩後有助通經活絡，同時可以消除水腫，令腹部肌肉變得堅實，因此特別適合贅肉較明顯的人進行按摩，令肌肉更加結實，看起來更纖瘦。 方法：在吃飯前利用雙手中指或掌根輕輕按壓穴位，按揉3-5分鐘即可。

減肥穴位｜氣海穴 肚臍正中直下1.5寸的位置為氣海穴，具有改善腹脹或便祕的作用，而且可以加速脂肪燃燒，專門針對腹部贅肉作出改善。同時對女性來說亦是養生穴位，有助調節月經不適的問題，還可以舒緩腰痛，因此在經期時亦可進行按摩。 方法：在吃飯前利用雙手中指或掌根輕輕按壓穴位，按揉3-5分鐘即可。

減肥穴位｜內庭穴 除了上半身的穴位外，位於第二個腳趾頭縫上的內庭穴同樣有減肥的作用，主要可以幫助控制食慾及減少脂肪攝入，對減肥特別有幫助。 方法：在吃飯前利用大拇指輕輕揉按揉3-5分鐘即可。

減肥穴位｜水分穴 如果想有效進行減肥，促進身體的新陳代謝便特別重要。而位於腹部中線之上、距離肚臍上方1寸的水分穴就有促進新陳代謝、幫助消除腹部贅肉的作用，針對腰部減肥特別有效。 方法：按摩在早晚各進行一次，利用指腹向下按壓穴位，順逆時針來回交替按揉3-5分鐘即可。

減肥穴位｜中脘穴 若果想控制暴飲暴食的習慣，可以利用位於身體中線上、肚臍上方4寸處的中脘穴進行調節。中脘穴不但具有調節食慾的作用，還可以促進消化系統運作，從而減少腹部贅肉，多管齊下地幫助瘦身。 方法：按摩在早晚各進行一次，利用雙手食指或中指指尖按揉穴位3-5分鐘即可。