減肥｜唔餓但「口痕」？可能係缺少呢樣！盤點5種嘴饞應對法+ 3個遠離嘴饞小妙招

健康的減肥方法應該要每餐都食得均衡且充足，但仍有人即使不肚餓仍會有「口痕」的感覺，總會想找東西吃，這樣可能是因為身體缺乏某種所需營養而導致！以下就為大家盤點5種嘴饞形式的應對法及3個遠離嘴饞的小妙招，讓大家在減肥期間可以更加順利！

嘴饞應對法｜想吃油炸食物：缺乏鈣質 不少人在減肥期間都會戒掉油炸食品，讓身體可能會出現「戒斷反應」的情況，突然變得想吃油炸食品，但其實這可能是因為身體缺乏鈣質而引起。脂肪內含有大量鈣質，而油炸食品大部份都屬於高鹽、高糖、高卡食品，人類在吸收的過程中自然會將油脂的味道與鈣質和碳水化合物聯繫起來，所以在身體缺乏鈣質的時候便會想吃油炸食品。這時候只需要吃高鈣食品應對即可，例如牛奶、魚、蝦、豆類、堅果燉高鈣低脂的食品代替油炸食品，身體補充充足的鈣質後，想吃油炸食品的心情便會退卻。

嘴饞應對法｜想吃肉：缺乏氨基酸 若果吃飽飯後仍然有嘴饞的情況出現，而且特別想吃肉的話，可能是因為身內缺乏氨基酸或鐵質所導致。蛋白質可以幫助人體獲得所需的氨基酸，因此可用其他低脂、低卡，而且富含蛋白質的食品來代替吃肉，例如蘑菇、芝麻、大豆等。

嘴饞應對法｜想吃甜食：缺乏能量 在減肥過程中經常都會有想吃甜品的情況，而這樣實際上是身體表明缺乏能量的警號，特別是不少人都會減少食物份量來減肥，讓身體吸入的能量不足，吃甜食便是補充能量最快速見效的方法之一。但同時亦有可能是身體的胰島素代謝出現異常的表現，如果不想破戒吃甜食，可以瘦肉、雞蛋、魚、豆類等來補充能量，只要讓身體的能量回復正常便不會再有想吃甜食的情況出現。

嘴饞應對法｜想吃朱古力：缺乏維他命B群 除了甜食外，想吃朱古力的是減肥中「口痕」時常有的表現，這是由於身體缺乏維他命B群所導致，特別是維他命B6和B12。由於朱古力可以通過釋放血清素，讓人感到快樂，從而補充身體上的維他命B群，因此當身體缺乏維他命B群的時候，便會釋出想吃朱古力的感覺來補充。若果想最快捷地補充維他命B群，可以進食相關的保健品，亦可以多吃番茄、橙、提子、梨等富含維他命B群的水果。

嘴饞應對法｜想吃鹹食：壓力大／過份疲勞 當人們壓力大或過分疲勞的時候，總會想吃鹹食來補充身體的能量，這是由於身體缺乏鈉、鈣、鐵的時候都會渴望攝取鹽分，從而讓人突然間想增加鹽分的攝取。比起任由身體吸入過多鹽分，更加要有意識地減少鹽的攝取，烹飪的時候用其他天然香料來調味，例如醋、辣椒、薑蔥蒜等，讓身體遠離高鹽分攝取。