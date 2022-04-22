減肥｜減肥從改變飲食習慣做起！30款有助減肥瘦身食品清單整合

減肥屬於不少人每一年、每一個月或每一天的目標，但其實最簡單健康的減肥方法，便是從改變日常的飲食習慣開始。以下就為大家整合30款有助減肥瘦身的食品清單，讓大家可以參考各種範疇的減肥食品，從日常進行健康的減肥計劃吧！

減肥瘦身食品｜主食類 不少人都主張戒食主食來減肥，但若一頓飯中欠缺具飽腹感的主食，反而會引起反效果，不但會影響營養攝取，甚至會因飢餓而吃更多不必要的零食，使減肥計劃無法妥善進行，因此選擇低卡路里的主食特別重要。 有助減肥瘦身主食 糙米：升糖指數及碳水化合物含量較低，飽腹感強。

蒟蒻：零脂肪食物，飽腹感強。

粟米：含有豐富維他命及膳食纖維，飽腹感強。

南瓜：升糖指數較低，促進消化，有利通便。

減肥瘦身食品｜蔬果類 大部份蔬果都含有豐富的維他命及食物纖維，而且一般的卡路里和脂肪含量都較低，因此特別建議在減肥時食用。但蔬果的選擇眾多，所以要根據蔬果的特性，選擇更有利減肥的蔬果。 有助減肥瘦身蔬果： 青椒：含有辣椒素，短時間內加快脂肪燃燒。

番茄：富含各種維他命及食物纖維。

青瓜：清爽可口，消滯解膩。

菠菜：富含鈣質，容易被人體消化。

海帶：清腸通便。

蘆筍：幫助身體排除廢物。

洋蔥：維他命含量豐富，方便配搭各種食材。

白蘿蔔：水分含量高。

紅蘿蔔：富含維他命，促進消化。

生菜：富含維他命，適合作為沙律生食。

苦瓜：清腸利便，含有豐富膳食纖維。

冬瓜：促進新陳代謝，富含維他命。

芹菜：促進腸胃蠕動，加快消化。

西蘭花：清腸利便，含有豐富膳食纖維及維他命。

減肥瘦身食品｜肉類 如果想有效減肥，就要配搭均衡飲食，除了食蔬菜吸收膳食纖維和維他命外，透過肉類吸取豐富的蛋白質亦特別重要。不過並非每一款肉類都適合減肥食用，而選擇肉類時，最重要便是按其蛋白質含量及脂肪含量選擇。 有助減肥瘦身肉類： 雞胸肉：蛋白質含量高，脂肪含量低。

鴨肉：蛋白質含量高。

牛肉：含有豐富的優質蛋白。

減肥瘦身食品｜海鮮類 除了肉類外，不少海鮮亦含有豐富的蛋白質，而且不少海鮮都可以冷藏形式於冰格保存，方便作為日常食材隨時食用。 有助減肥瘦身海鮮類： 蝦：熱量低，蛋白質含量豐富。

三文魚：熱量低，蛋白質含量豐富。

鱈魚：蛋白質含量豐富，脂肪含量低。

帶魚：低脂肪食物，飽腹感強。