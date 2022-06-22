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生活
2022-06-22 11:40:45

減肥｜紮肚滅腩 紮出理想身段

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最有效的減肚腩方法，是以清淡及高蛋白質的飲食，配合適當又適量的運動，但此方法不是人人能持之以恆，而透過紮肚療程的輔助，則能針對性地達至理想身段。

最有效的減肚腩方法，是以清淡及高蛋白質的飲食，配合適當又適量的運動，但此方法不是人人能持之以恆，而透過紮肚療程的輔助，則能針對性地達至理想身段。

不論何種身形，很多人都有肚腩問題，要徹底把它「消滅」，日常除了要保持健康生活和清淡飲食習慣外，更要定期進行適當及適量的運動，才能有效滅腩。但如果難以實行或未能持之以恆，其實亦有方法可以幫助減腩，例如紮肚。近年娛樂圈有不少星媽都曾分享產後紮肚修身心得，而最重要是紮肚不是產婦專利，一般女生都可以嘗試透過紮肚來幫助減腩。趁炎夏初至，快快動起來，進行一系列針對性「滅腩」行動吧！

Model：Heidi Lee

減肥｜OASIS mom獨家的7-6-5三重古法紮肚療程，是利用束腹帶改善腹直肌分離及協助內臟復位，有助均勻地消脂排水，重塑完美腰線。 減肥｜每次進行紮肚療程，OASIS mom的紮肚師會為客人量度腰圍和臀部等部位，跟進成效。

減肥｜獨特7-6-5三重古法紮肚手法

肚腩是最難減的部位之一，情況就好像無論做多少運動，肚腩依然存在，腹部脂肪仍然根深柢固。若果本身已有肚腩問題，在懷孕期間又胃口增加，再加上身體在孕期時分泌出「鬆弛荷爾蒙」，作用是令懸吊子宮的韌帶放鬆變軟，幫助稍後的分娩；然而此荷爾蒙同時會令體型產生變化，令人看起來變胖或走樣。OASIS mom古法紮肚師團隊，特別針對產後媽媽黃金修身期，研發出獨家「7-6-5三重古法紮肚手法」，有助收窄骨架及協助子宮復位，重塑緊緻身型，幫助產婦快速回復孕前體態。

查詢：OASIS mom  https://oasismom.com.hk

減肥｜7-6-5三重古法紮肚step by step

Step 1：進行古法紮肚前，紮肚師會先為客人進行驅寒暖宮，利用熱能量礦石薑根油療法，保養子宮和卵巢，從內修復體內耗損機能，幫助活血行氣、溫中散寒、固本培元，把體內的風、寒、濕、熱、毒袪除，排解產後體虛不適，讓身體恢復元氣。 Step 2：接著進行7-6-5三重古法紮肚療，首先由盆骨位置開始，用束腹帶以7個結形成壓力罩，以收窄盆骨及改善子宮擴大問題，幫助子宮復位。 Step 3：繼而順延至肚臍位置沿斜線，以6個結手法將左右腰脂肪及正處於分離的腹直肌向中間聚攏，改善腹直肌分離及協助內臟復位，令消脂排水效果更均勻，重塑完美腰線。 Step 4：最後沿直線以5個結緊塑收窄胸骨，改善胸骨外擴問題。

減肥｜減肥滅腩小貼士

  • 別以為只要瘋狂做sit up就可以減肚腩，但sit up主要是鍛練腹部肌肉，對肚腩的厚厚脂肪層則沒有太大效果。
  • 除了進行針對肚腩的運動，更要做帶氧運動，例如跑步、游泳、跳舞和行山等，因為帶氧運動能燃燒身體更多脂肪，達到減脂效果。不過，帶氧運動必須要持續2060分鐘，而心跳率需達6080%，才能達至較佳的燒脂效果。
  • 一定要睡足，因為以往有不少研究顯示，睡眠時間不足的人，更容易累積腹部脂肪。如每天能睡78小時，讓身體荷爾蒙指數穩定，就能幫助控制食慾及飢餓感，有效消脂滅腩。
  • 少吃和少喝高糖高脂的食物及飲料，避免身體攝取過多糖分和反式脂肪。
  • 碳水化合物如飯和麵等，以及酒精飲品，都是增加腹部脂肪的元凶。

減肥｜中西結合G-Power 養生塑身一take

都市女性工作忙碌兼壓力大，身心容易感覺疲憊沉重，要獲得真正的輕盈感覺，就要由外至內養生減壓。GLYCEL的「G-Power 養生經絡纖體療程系列」，是特別為注重養生同時又想瘦身的女士而設，透過結合「東方纖體養生」與「瑞士Total Wellness」概念，創研出五大力量，包括草球排水按摩、磁穴經絡排毒、艾草舒壓熱療、黑曜石能量淨化、生姜消脂緊膚，組合成有效的G- Power，一次排水、排毒、減壓、釋放負能量和消脂，養生之餘兼同時修身。

查詢：GLYCEL  http://www.glycel.com

療程先以香薰身體磨砂開始，然後敷上排水海藻精華，並配合草球穴位按摩，還有附以黑曜石或磁义針對「纖型13穴」進行深度按壓，有效促進循環，改善水腫問題。而黑曜石具有淨化效能，有助消除身心的負能量，並強化護膚成分吸收，為身心注入正能量。 療程中會以生姜消脂精華，配合GLYCEL獨特的搣脂按摩手法進行徒手塑型，然後敷上生姜養生體膜，透過溫熱功能促進血液循環，排走脂肪毒素。之後配合微暖之艾草包，有助舒緩疲勞及暖宮養生；而療程後，身心靈都會感覺輕盈放鬆。 為加快身心進入放鬆狀態，療程前會先讓客人飲用Water Juicery的花漾茶療，然後才開始身心靈減壓及全面瘦身「旅程」。 （左）玳玳花薏米美纖解茶 有助減輕水腫、解脂消滯、改善腸胃健康及促進新陳代謝，適合關注血脂、膽固醇人士及大餐後飲用。 （右）石斛花紅棗養潤茶 具改善因氣血不足、手腳冰冷、體質虛弱引起的面色蒼白、精力不足、疲倦嗜睡問題，有助滋補肝腎、滋陰潤燥、抗氧化及養肝明目。

無添加美肌主義

除了出外進行針對性的修身和減壓療程，日常在家中也要自行修護，才能由內而外健康美麗。源自北海道的HABA無添加主義，透過簡單自然的護膚之道，喚醒肌膚與生俱來的「自癒力」，塑造無添加健康美肌。而HABA產品以鯊烯為核心，採用獨有技術精煉鯊烯精華，研創出一系列優質和高純度的鯊烯美容及健康產品，且不含 Parabens防腐劑、石化界面活性劑、人造香料、礦物油及焦油系色素(Tar)五大對肌膚有負擔的物質，確保每瓶產品純淨天然，幫助喚醒原生美肌力。

查詢：HABA  www.haba.com.hk

（左起）鯊烯透白美肌清油、鯊烯美肌清油(玫瑰香)、鯊烯美肌清油II 3款都是HABA皇牌鯊烯產品，各有不同的針對性效能，只需一滴，就能幫助美白、滋養及修護肌膚，加上獨特的誘導攜入效果，有助將其他保養品的美肌成分一同帶入肌底，全面快速地讓肌膚回復水嫩光澤。 （左起）G露水、鯊烯潔面泡沫、鯊烯美肌清油 G露水是高機能保濕化妝水，只需輕拍在肌膚上，即能令水潤直達肌底。鯊烯潔面泡沫則蘊含鯊烯精華及絲蛋白，有助帶走深層污垢，同時深層保濕、活化細胞代謝機能及加強肌膚柔滑度。至於鯊烯美肌清油，是99.9%高精純度的角鯊精華，只需一滴，就能幫助鎖住滋潤和養分，達到保濕、活化、修護、抗老和彈力等多重功效。
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