減肥｜紮肚滅腩 紮出理想身段

不論何種身形，很多人都有肚腩問題，要徹底把它「消滅」，日常除了要保持健康生活和清淡飲食習慣外，更要定期進行適當及適量的運動，才能有效滅腩。但如果難以實行或未能持之以恆，其實亦有方法可以幫助減腩，例如紮肚。近年娛樂圈有不少星媽都曾分享產後紮肚修身心得，而最重要是紮肚不是產婦專利，一般女生都可以嘗試透過紮肚來幫助減腩。趁炎夏初至，快快動起來，進行一系列針對性「滅腩」行動吧！
Model：Heidi Lee
減肥｜獨特7-6-5三重古法紮肚手法
肚腩是最難減的部位之一，情況就好像無論做多少運動，肚腩依然存在，腹部脂肪仍然根深柢固。若果本身已有肚腩問題，在懷孕期間又胃口增加，再加上身體在孕期時分泌出「鬆弛荷爾蒙」，作用是令懸吊子宮的韌帶放鬆變軟，幫助稍後的分娩；然而此荷爾蒙同時會令體型產生變化，令人看起來變胖或走樣。OASIS mom古法紮肚師團隊，特別針對產後媽媽黃金修身期，研發出獨家「7-6-5三重古法紮肚手法」，有助收窄骨架及協助子宮復位，重塑緊緻身型，幫助產婦快速回復孕前體態。
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減肥｜7-6-5三重古法紮肚step by step
減肥｜減肥滅腩小貼士
- 別以為只要瘋狂做sit up就可以減肚腩，但sit up主要是鍛練腹部肌肉，對肚腩的厚厚脂肪層則沒有太大效果。
- 除了進行針對肚腩的運動，更要做帶氧運動，例如跑步、游泳、跳舞和行山等，因為帶氧運動能燃燒身體更多脂肪，達到減脂效果。不過，帶氧運動必須要持續20至60分鐘，而心跳率需達60至80%，才能達至較佳的燒脂效果。
- 一定要睡足，因為以往有不少研究顯示，睡眠時間不足的人，更容易累積腹部脂肪。如每天能睡7至8小時，讓身體荷爾蒙指數穩定，就能幫助控制食慾及飢餓感，有效消脂滅腩。
- 少吃和少喝高糖高脂的食物及飲料，避免身體攝取過多糖分和反式脂肪。
- 碳水化合物如飯和麵等，以及酒精飲品，都是增加腹部脂肪的元凶。
減肥｜中西結合G-Power 養生塑身一take過
都市女性工作忙碌兼壓力大，身心容易感覺疲憊沉重，要獲得真正的輕盈感覺，就要由外至內養生減壓。GLYCEL的「G-Power 養生經絡纖體療程系列」，是特別為注重養生同時又想瘦身的女士而設，透過結合「東方纖體養生」與「瑞士Total Wellness」概念，創研出五大力量，包括草球排水按摩、磁穴經絡排毒、艾草舒壓熱療、黑曜石能量淨化、生姜消脂緊膚，組合成有效的G- Power，一次排水、排毒、減壓、釋放負能量和消脂，養生之餘兼同時修身。
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無添加美肌主義
除了出外進行針對性的修身和減壓療程，日常在家中也要自行修護，才能由內而外健康美麗。源自北海道的HABA無添加主義，透過簡單自然的護膚之道，喚醒肌膚與生俱來的「自癒力」，塑造無添加健康美肌。而HABA產品以鯊烯為核心，採用獨有技術精煉鯊烯精華，研創出一系列優質和高純度的鯊烯美容及健康產品，且不含 Parabens防腐劑、石化界面活性劑、人造香料、礦物油及焦油系色素(Tar)五大對肌膚有負擔的物質，確保每瓶產品純淨天然，幫助喚醒原生美肌力。
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