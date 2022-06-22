減肥｜紮肚滅腩 紮出理想身段

不論何種身形，很多人都有肚腩問題，要徹底把它「消滅」，日常除了要保持健康生活和清淡飲食習慣外，更要定期進行適當及適量的運動，才能有效滅腩。但如果難以實行或未能持之以恆，其實亦有方法可以幫助減腩，例如紮肚。近年娛樂圈有不少星媽都曾分享產後紮肚修身心得，而最重要是紮肚不是產婦專利，一般女生都可以嘗試透過紮肚來幫助減腩。趁炎夏初至，快快動起來，進行一系列針對性「滅腩」行動吧！ Model：Heidi Lee

減肥｜獨特 7-6-5 三重古法紮肚手法 肚腩是最難減的部位之一，情況就好像無論做多少運動，肚腩依然存在，腹部脂肪仍然根深柢固。若果本身已有肚腩問題，在懷孕期間又胃口增加，再加上身體在孕期時分泌出「鬆弛荷爾蒙」，作用是令懸吊子宮的韌帶放鬆變軟，幫助稍後的分娩；然而此荷爾蒙同時會令體型產生變化，令人看起來變胖或走樣。OASIS mom古法紮肚師團隊，特別針對產後媽媽黃金修身期，研發出獨家「7-6-5三重古法紮肚手法」，有助收窄骨架及協助子宮復位，重塑緊緻身型，幫助產婦快速回復孕前體態。 查詢：OASIS mom https://oasismom.com.hk

減肥｜ 7-6-5 三重古法紮肚 step by step

減肥｜減肥滅腩小貼士 別以為只要瘋狂做 sit up 就可以減肚腩，但 sit up 主要是鍛練腹部肌肉，對肚腩的厚厚脂肪層則沒有太大效果。

除了進行針對肚腩的運動，更要做帶氧運動，例如跑步、游泳、跳舞和行山等，因為帶氧運動能燃燒身體更多脂肪，達到減脂效果。不過，帶氧運動必須要持續 20 至 60 分鐘，而心跳率需達 60 至 80% ，才能達至較佳的燒脂效果。

一定要睡足，因為以往有不少研究顯示，睡眠時間不足的人，更容易累積腹部脂肪。如每天能睡 7 至 8 小時，讓身體荷爾蒙指數穩定，就能幫助控制食慾及飢餓感，有效消脂滅腩。

少吃和少喝高糖高脂的食物及飲料，避免身體攝取過多糖分和反式脂肪。

碳水化合物如飯和麵等，以及酒精飲品，都是增加腹部脂肪的元凶。