減肥｜肥胖人群分六類 找到專屬減肥法才能對症下藥

不少人減肥的時候都只著重以靠運動和飲食來調節，但其實不同類型的肥胖都有對應的減肥方法，若果能夠對症下藥，減肥效果便可以更加顯著。以下就為大家盤點6類肥胖人群及對應的減肥法，希望大家可以找到最適合自己的減肥方式，迎來不一樣的自己！

肥胖類型｜飲食型：上半身肥胖 如果身形集中在手臂、肚腩等位置的上半身肥胖，那麼便可能屬於飲食型肥胖。飲食型肥胖人群通常都喜歡多油、味道重的食物，又或是喜歡奶油及甜食，吃東西的時候通常會全部吃光，而且較難節制，同樣屬最常見的肥胖方式。 飲食型肥胖人群減肥的時候需要循序漸進，比起大量節食，更建議逐漸減少飯量及減慢進食速度，並在吃飯前後一大杯水以增加飽腹感。同時應該逐漸戒掉零食和甜食，特別是薯片、雪糕等高卡路里食物，改吃一些低卡的零食代替，例如燕麥餅乾、零糖朱古力等。

肥胖類型｜缺乏運動型：小腹、腰部贅肉 平日缺乏運動的話，容易造成小腹、腰部贅肉等肥胖問題，這類缺乏運動型肥胖人群在生活習慣中甚少運動，例如可以搭車就不會走路、可以搭電梯就不會行樓梯等。而且一般都是上班族，不但需要長時間坐在電腦前，同時缺乏走路、散步的時間，平日亦沒有參加任何運動，因而令小腹、腰部贅肉積聚，形成肚腩。 而缺乏運動型肥胖人士最理想的減肥方法便是將運動和飲食達致均衡，運動過少會導致脂肪積聚，只要平日多活動，例如上班時選擇走路或行樓梯、假日多做運動等，身材便可以慢慢看出差異。上班的時候亦避免大量進食零食，建議可以在辦公桌上放一瓶大水壺，肚餓時喝水代替，不但可以減少飢餓感，還可以養成喝水的習慣，幫助身體代謝。

肥胖類型｜水腫型：下身贅肉 不少人在早上起床的時候都比較浮腫，特別是下半身贅肉問題比較嚴重，這樣可能屬於水腫型肥胖人群。這類人士通常都比較容易口渴，雖然喝水較多，但喜歡重口味食品，容易有便秘或肚瀉等腸胃問題。 而針對水腫型肥胖，可以以瑜伽、慢跑等比較緩和的運動調節身體機能，改善身體體質，以消除水腫。而運動的時候盡量在沒有冷氣的情況下進行，讓身體可以通過出汗來排出多餘水份。由於水腫型肥胖的主因是體內的水份無法正常排泄，因此需要盡量少喝飲料，多吃蔬果代替。

肥胖類型｜壓力型：圍繞腰部肥胖 有些人無論在心情好或不好的時候都會暴吃，特別在有壓力時會大吃特吃，而這種進食方式會引致主要圍繞腰部的肥胖，造成壓力型肥胖。這類人群由於壓力是引致肥胖的主要原因，因此要改善身形便要由改善壓力着手，壓力會導致身體的皮質醇增加， 而皮質醇則會促進脂肪積聚，因此若想解決大肚腩的問題，比起進行運動訓練，更加需要利用冥想和呼吸訓練等方式排解壓力。同時建議可以吸食維他命B和維他命C的保養品來增加營養，改善壓力問題。

肥胖類型｜代謝型：腹部肥胖 香港生活節奏急促，不少人都有長期睡眠不足的問題，再加上運動不足，肌肉含量少，令身體的代謝速度變慢，影響減肥效果。若果主要集中在腹部肥胖，而且有長期睡眠不足、肌肉量不足及過度節食的減肥史，那麼可能便是代謝型肥胖人群。 這類人士減肥的時候可以注意增加高蛋白質食品的攝入，同時通過運動增加肌肉，以提高身體的基礎代謝機能，從而增加減肥的效果。