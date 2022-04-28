減肥｜辦公室輕鬆減肥！6款辦公室減肥運動小幫手推薦 平價易入手

大部份在辦公室上班的人士都有久坐及缺乏運動的問題，再加上繁忙的工作和壓力，不少人開始工作後都有長胖的問題。以下就為大家推薦6款辦公室減肥運動小幫手，每款都平價易入手，在辦公室也可以輕鬆減肥！

辦公室減肥｜彈力帶 在辦公室工作需要久坐和維持同一姿勢處理工作，容易有肩頸膊痛等問題，因此需要多拉伸放鬆肌肉。而彈力帶就有助拉伸肩膀，讓肩膊得以放鬆，肩頸膊痛等問題就迎刃而解。而除了拉伸外，拉伸帶還可以進行肌肉的鍛鍊，適合用在雙腿上，趁着工作的時候鍛鍊腿部的肌肉，幫助減肥。若果在休息時間也想運動，利用彈力帶更可以為手臂塑形和緊致背部，令身體曲線更明顯。

辦公室減肥｜美腿夾(美腿鍛鍊器) 長時間坐著會令臀部、大腿肌肉等鬆弛，而且還有「越坐越大」的問題，令不少人都煩惱不已。這時候就可以利用美腿夾來幫助瘦大腿，只要將美腿夾放在大腿內側，將雙腿擠壓合攏，再放鬆回復原狀，重覆動作即可。美腿夾不但有效收緊大腿小腿內側的贅肉，還可以塑造腿部曲線，而且可以趁着工作閒餘時間進行，實行一邊工作一邊運動！

辦公室減肥｜拉筋板(拉筋凳/瑜伽斜踏板) 不少人在辦公室工作時都有坐姿不正的問題，而久坐及喜歡蹺腳的習慣同樣容易引起水腫問題，因此建議使用腳踏或小凳子來改善這些壞習慣。而具拉筋作用的拉筋板便是腳踏的升級版，除了可以當腳踏使用，還可以有助拉伸小腿肌肉，可以有效防止筋縮、促進血液循環、緩解身體疼痛等作用，無論坐着站着都能輕鬆拉伸小腿。 同時還可以讓大家在工作時可保持舒適的工作坐姿，紓緩頸、背及腳部的壓力。

辦公室減肥｜尖刺按摩球(筋膜球) 適當的按摩對疏通血液循環有一定的幫助，從而達到排毒、減肥的效果，而尖刺按摩球就特別適合在辦公室使用，尖尖的外層提供刺激效果，可以幫助增加循環，做完夾腿運動後，可以滾動按摩球來放鬆肌肉，讓肌肉不再緊繃。市面上亦有一些帶有熱草藥作用的按摩球，可以把熱力深層深透體內，不但可以促進血液循環，還有排毒、增強免疫力、減輕痛症等作用，特別適合舒緩因長期坐着而帶來的肌肉酸痛。

辦公室減肥｜大容量水壺 大容量水壺除了用來補充水份外，其實還可以當作啞鈴使用，在辦公室生活中隨時鍛鍊手臂肌肉，向手臂的「拜拜肉」說再見！而多喝水對減肥都有一定的幫助，不但可以幫助排毒，而且可以消除飢餓感，減少進食零食的機會。但如果水杯過小的話，就需要經常走動去添水，這時候便特別需要添置大容量的水壺，可以省卻斟水的時間，還可以檢查自己一天的喝水量是否足夠。