減肥｜過年暴食體重大增？ 必學5招應對冬季肥胖 忌重口食物/早吃晚餐減食慾

冬天需要補充足夠的卡路里來維持體溫，不但會令人不自覺地越吃越多，還會因聖誕節、新年等大節日時暴飲暴食而令體重飆升，因此不少人都會因冬季肥胖而煩惱不已。以下就為大家整理了5招應對冬季肥胖的方法，趁春天來臨前改變日常習慣減肥吧！

冬季減肥｜多喝溫水 冬天天氣特別乾燥，身體會因缺水而需要補充比在夏季更多的水份，因此建議多喝温水來幫助補充水份及促進身體血液循環，每日最少需要飲用2500mL的溫水才有效加快新陳代謝，以幫助身體更順暢地運作，從而加快減脂的速度。

冬季減肥｜多吃蔬菜 體重急劇大增有機會與身體無法及時排出毒素有關，因此最好通過多吃蔬菜的方式增加攝取膳食纖維，從而促進腸狀蠕動，解決便秘及毒素無法排出的問題。而蔬菜亦需要以少鹽少油少糖的方式烹調，烹調時間亦不宜過久，以免讓蔬菜的纖維及營養流失。

冬季減肥｜補充優質蛋白質 不少人會在減肥期間節食，但控制飲食的同時還需要補充優質的蛋白質，以幫助維持及提高身體的肌肉量，從而提升新陳代謝，達致減脂增肌的效果，令體態變得更為窈窕。而優質蛋白質就包括雞蛋、牛奶、魚肉、雞肉等，建議建議每日以200g的肉類為基礎，再配搭雞蛋、牛奶及豆製品各一份食用，均衡地吸收各種領域的優質蛋白質。

冬季減肥｜避免進食重口味食品 冬天天氣寒冷，不少人都特別喜歡吃火鍋、雞煲、燒烤等重口味食品，而這些重口味食品雖然主要以原型食品所烹調，但卻會因調味料而產生隱形的卡路里，不但會因為味道惹味而令人不自覺地增加食量，還會因為調味料自帶的卡路里而令體重增加，因此建議減肥期間最好緊記少油少鹽少糖的原則，以清淡的方式烹調食物。