渣打藝趣嘉年華—夜光巡遊 11.29重臨銅鑼灣利園區(附巡遊路線)

近百位表演者參與巡遊

當晚利園區街頭將化身為歡樂夢幻舞台，將會出動五座巨型燈籠偶、八件華麗嘉年華服飾及四支本地舞蹈團隊，近百位表演者參與巡遊，展示繽紛的色彩。隊伍從利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，至希慎廣場折返，讓大眾欣賞一場精彩的沉浸式光影體驗。

親子提線木偶工作坊

迎接巡遊盛事，利園區將舉辦一系列為家長與小朋友而設的互動工作坊和活動，享受親子時光。由11月22日至23日，利園二期的Playdot會舉行為時60分鐘的提線木偶工作坊，包括20分鐘講故事環節。12月6日將舉辦頭飾工作坊，讓參加者創作屬於自己的飾物。大家可於利園手機應用程式報名參加以上充滿創意的工作坊。

