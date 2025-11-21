渣打藝趣嘉年華—夜光巡遊 11.29重臨銅鑼灣利園區(附巡遊路線)

「渣打藝趣嘉年華—夜光巡遊」闊別七年，將於11月29日回歸銅鑼灣利園區盛大舉行，今屆大型光影藝術派對靈感源自經典童話《木偶奇遇記》，由本地藝術家創作，大家可以盡慶打卡！
近百位表演者參與巡遊
當晚利園區街頭將化身為歡樂夢幻舞台，將會出動五座巨型燈籠偶、八件華麗嘉年華服飾及四支本地舞蹈團隊，近百位表演者參與巡遊，展示繽紛的色彩。隊伍從利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，至希慎廣場折返，讓大眾欣賞一場精彩的沉浸式光影體驗。
親子提線木偶工作坊
迎接巡遊盛事，利園區將舉辦一系列為家長與小朋友而設的互動工作坊和活動，享受親子時光。由11月22日至23日，利園二期的Playdot會舉行為時60分鐘的提線木偶工作坊，包括20分鐘講故事環節。12月6日將舉辦頭飾工作坊，讓參加者創作屬於自己的飾物。大家可於利園手機應用程式報名參加以上充滿創意的工作坊。
玩盲盒遊戲贏總值超過$1,000獎品
利園區特別推出「盲盒遊戲」，由即日起至11月29日，大家可於利園區內不同角落尋找設於各商戶櫥窗及外牆上的主題盲盒遊戲二維碼，掃碼開啟盲盒，即有機會贏取總值超過$1,000的參與商戶及餐廳獎品。
而11月29日夜光巡遊當天，大家不妨使用利園手機應用程式，以積分換領於利園一期及二期舉行的面部彩繪體驗、皮諾丘主題帽子，同時可參與多項互動遊戲，贏取由利園區商戶贊助的購物及餐飲電子禮券。待「渣打藝趣嘉年華」及壓軸巡遊結束後，將於12月期間於利園一期地下寫字樓大堂展出數個巨型燈籠偶，讓大眾近距離欣賞精湛的工藝。
渣打藝趣嘉年華—夜光巡遊
活動詳情
日期：2025 年 11 月 29 日（星期六）
時間：晚上 8 時 30 分至晚上 10 時
巡遊路線：銅鑼灣利園一期正門 → 恩平道 → 白沙道 → 利園山道 → 啟超道 → 希慎廣場 →
折返至利園一期
工作坊報名方式：使用利園手機應用程式進行積分兌換
展覽詳情：2025 年 12 月於利園一期地下寫字樓大堂展出