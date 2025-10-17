港島香格里拉珀翠餐廳四手聯乘 Simon Davies X Uwe Opocensky 芝加哥與香港風味交織

珀翠餐廳（Petrus）將於2025年10月24日至25日舉辦一場非凡的四手聯乘晚宴，由前三星米芝蓮Alinea餐廳行政主廚Simon Davies與珀翠餐廳行政主廚Uwe Opocensky攜手合作。兩位主廚將結合芝加哥與香港的風味特色，創作出一場令人期待的八道菜饗宴。Simon主廚擅長將美國創新精神與全球飲食靈感融入料理，展現出如藝術品般的視覺與味覺震撼；Uwe主廚則以對頂級食材的挑選與風味平衡見長，注重細膩層次。這次合作將以創意與食材為基礎，重新定義高級餐飲的藝術與文化。