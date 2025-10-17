港島香格里拉珀翠餐廳四手聯乘 Simon Davies X Uwe Opocensky 芝加哥與香港風味交織

珀翠餐廳（Petrus）將於2025年10月24日至25日舉辦一場非凡的四手聯乘晚宴，由前三星米芝蓮Alinea餐廳行政主廚Simon Davies與珀翠餐廳行政主廚Uwe Opocensky攜手合作。兩位主廚將結合芝加哥與香港的風味特色，創作出一場令人期待的八道菜饗宴。Simon主廚擅長將美國創新精神與全球飲食靈感融入料理，展現出如藝術品般的視覺與味覺震撼；Uwe主廚則以對頂級食材的挑選與風味平衡見長，注重細膩層次。這次合作將以創意與食材為基礎，重新定義高級餐飲的藝術與文化。
四手聯乘芝加哥與香港風味交織
Simon主廚融合芝加哥風味，例如芝加哥蟹肉卷搭配新鮮番茄與醃製小菜，清新爽口；北海道扇貝結合椰子與柑橘，帶來獨特的異國風情；生牛肉他他則以芥末蛋黃醬和酸種麵包提升層次感。Uwe Opocensky主廚以野生蘑菇塔搭配北海道海膽及茶碗蒸，細膩口感令人驚艷。主菜部分，油甘魚佐奧塞特拉魚子醬與香橙醋汁，鮮味十足；鵝肝結合秋季梨子，溫潤濃郁。素菜金針菇與辣椒展現別樣辛香，新鮮龍蝦則以柑橘與干邑提味，馥郁迷人。壓軸主菜包括橄欖和牛佐舞茸菇與佩里格醬，肉質鮮嫩；鴿子搭配李子，以血汁烹製，濃郁平衡。甜點部分，無花果佐木槿花清新怡人；焦糖茴香乳酪蛋糕搭配白巧克力，甜而不膩。
港島香格里拉珀翠餐廳
中區法院道太古廣場56樓
詳情
日期：2025年10月24日至25日
價格：8道菜晚宴連小點，每位$2,488
2820 8590
https://www.shangri-la.com/tc/hongkong/islandshangrila/dining/restaurants/restaurant-petrus/