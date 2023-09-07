港男欲棄排公屋以月租$2500搬深圳住 列3大優點完勝 香港網民：走咗唔好返

香港排公屋出名要鬥長命，即使入息水平能夠符合抽公屋的資格，基本上亦要有心理準備等個十年八載。早前，一名香港的打工仔就在社交平台指自己已申請1人公屋多年，但上樓卻一直遙遙無期。當他對香港上樓一事心灰意冷時，卻無意中得知同事雖然在香港返工，但就在深圳以超抵價居住，令他心思思都想搬之餘，更強調3大到深圳居住的優點，令一眾香港網民不禁高呼「走咗唔好返嚟！」

港男排公屋遙遙無期 現時生活洗費高昂 香港排公屋難就眾所周知，早前一名港男就在社交平台上，分享指自己早已用非長者1人身分申請公屋，但排了多年對於上樓根本遙遙無期未抱有太大期望，只好努力在香港繼續生活。惟近日他卻發現同樣單身的同事現時正在深圳北租樓居住，擁有1房1廳及獨立廁所的月租僅只需$2,500元。據悉，這位同事每天在西九龍站乘搭高鐵來回尖沙咀上班，過關連車程的上班時間大約半小時，每月車費約3,600元，租屋及車費合計約6,100元。

聽同事分享後心思思 3點心郁以月租$2500搬深圳居住 排公屋排到心灰意冷，又要承受香港高昂物價的港男在聽到同事的分享後，即時心思思想跟埋一齊搬返深圳住，更列出3點指深圳完勝香港，當中就包括「（租屋居住）好大」、「飲食平」以及「買嘢平」，因此好心郁想在未等到香港的公屋時，先學同事一樣每日如同「跨境學童」般做「跨境打工仔」，以月租$2500的低廉租金搬到深圳居住。 ▼ 網民意見兩極 ▼