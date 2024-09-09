湯圓食譜｜中秋節必食！三色擂沙湯圓、朱古力脆皮、黃金湯圓酥等5款新式食法

不少人中秋節時都會吃湯圓（英文 Rice Ball/sticky rice balls/tangyuan）應節，以代表「事事如意，全家團圓美滿」的意思。不過每次只吃薑汁或椰奶湯圓總覺欠缺新意，以下就教大家5款湯圓新食法！
湯圓食譜｜黃金湯圓酥
湯圓以口感軟糯聞名，但其實他也可以變得外脆內軟！以冷藏的蛋撻皮作外皮包裹，一來方便製作，不用花費時間製作脆皮，二來尺寸剛好，更可重用其包裝，成品外脆內軟，口感豐富，作為下午茶小食一流！
黃金湯圓酥材料
蛋撻皮（7cm）6個／湯圓 6粒
黑芝麻 適量／蛋黃液 適量
黃金湯圓酥做法
1. 蛋撻皮從冰格取出，解凍前要先和錫紙兜分離。
2. 將蛋撻皮放在室溫解凍軟化，包入湯圓，利用虎口收口捏緊。
3. 收口朝下，放回錫紙兜中。
4. 在蛋撻皮上刷一層蛋黃液，撒上黑芝麻。
5. 放入預熱好的焗爐，以180 度焗製18分鐘即可。
湯圓食譜｜三色擂沙湯圓
想必不少人都吃過擂沙湯圓，但有想過可以用其他裹粉製成新潮的擂沙湯圓嗎？利用黃豆粉、抹茶粉和可可粉三種粉末，製成三種顏色、口味的擂沙湯圓，湯圓內饀更可配合粉末選擇三款不同的口味，成品既有湯圓甜糯的口感，又有像糯米糍般的食感，而且做法簡單，在家有時間的話不妨這樣製作吧！
三色擂沙湯圓材料
湯圓 9粒／黃豆粉 適量
抹茶粉 適量／可可粉 適量
三色擂沙湯圓做法
1. 準備好三種裹粉分別放在不同碟中。
2. 滾水落湯圓，煮軟後取出稍微瀝乾水分。
3. 把湯圓分別放在三種粉的碟中，輕輕翻滾幾下，讓外皮裹上粉末即可。
湯圓食譜｜芝士奶蓋奶茶湯圓
發揮創意的話，奶茶和湯圓也可變成一款特別的甜品！兩者混合比想像中適合，奶蓋、奶茶和湯圓三種口感混合於一身，湯圓就像平日在飲品中的小丸子、芋圓等，軟糯美味，值得一試！
芝士奶蓋奶茶湯圓材料：
紅茶包 1包／牛奶 300mL／煉奶 適量
淡忌廉 適量／忌廉芝士 適量／湯圓 3粒
黃豆粉 適量／糖 少許／鹽 少許
芝士奶蓋奶茶湯圓做法
1. 紅茶包加鮮奶和煉奶，以小火慢煮，持續攪拌讓奶和茶混合盛起。
2. 在另一個碗中，以1：1的比例加入淡忌廉和忌廉芝士，再加少許糖和鹽打發成奶蓋。
3. 滾水落湯圓，煮軟後取出稍微瀝乾水分。
4. 用小竹籤把湯圓串起。
5. 煮好的奶茶放上奶蓋，把湯圓串浸入奶茶，再在奶蓋上撒上一點黃豆粉即可。
湯圓食譜｜朱古力脆皮湯圓
朱古力脆皮湯圓的外表像是金莎朱古力一樣，但卻內有乾坤，內餡經冷凍後，口感尤為特別，卻不失其軟糯的特色。製作後更可以放在雪櫃裏儲存，閒時可作為零食食用。
朱古力脆皮湯圓材料：
湯圓 15粒／朱古力 100g
牛油 50g ／花生碎 適量
朱古力脆皮湯圓做法
1. 滾水落湯圓，煮軟後撈出後過冷河，再放回湯圓盒裡冷凍定型1小時。
2. 朱古力和牛油隔熱水融化，攪拌將兩者混合，再加入花生碎攪拌均勻。
3. 冰湯圓放在朱古力液中蘸一圈，拿出20秒後朱古力變會凝固變硬，放入盤中再次冷凍即可。
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湯圓食譜｜芝士湯圓飛碟
經過熱壓而成的飛碟，外皮香脆可口，夾餡卻有芝士拉絲和湯圓爆漿，有種在吃麻薯飛碟的感覺，咸甜口味互相配合，絕對令人回味無窮！若果不想單吃湯圓的話，不妨把它製成飛碟吧！
芝士湯圓飛碟材料：黑芝麻湯圓9顆／花生湯圓9顆／方包 4片／芝士 2片／煉奶 適量
芝士湯圓飛碟做法
1. 滾水落湯圓，煮軟後取出稍微瀝乾水分。
2. 飛碟機預熱後，放上方包，鋪上芝士片。
3. 在芝士片上放上9粒湯圓，淋上少許煉奶，再蓋上一片方包。
4. 蓋好飛碟機後熱壓5-7分鐘即可。