燈籠DIY｜中秋節親子活動 獨一無二唔驚撞款（附材料清單）

一年容易又中秋。不少香港幼稚園、小學每年總在中秋前夕舉辦燈籠DIY比賽，很多家長索性在文具店買材料包自製，然後再加工，但往往會跟其他同學「撞款」。想製作獨一無二的燈籠？今天就介紹給大家！
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燈籠DIY｜蝴蝶詩意
蝴蝶，好像與中國詩情畫意的意境有關，今次介紹的DIY燈籠以蝴蝶為主題，只需紙色、錫紙、剪刀、膠水、膠紙等工具就可以輕易製作得到。
蝴蝶詩意燈籠材料及工具
- 4張不同顏色色紙
- 錫紙
- 鉛筆
- 剪刀
- 膠紙
- 白膠漿
- 間尺
- 𠝹刀
- LED蠟燭或小電筒
▼蝴蝶詩意燈籠diy製作步驟
燈籠DIY｜蠟紙燈籠
除了剪剪貼貼製作的DIY燈籠外，有沒有想過利用蠟紙、蠟筆、熨斗、雪條棍等都可以製作出有趣的燈籠？其實只需幾個步驟就輕易做到，而且可以發揮孩子創意潛能，大家不妨試試。
蠟紙燈籠燈籠DIY材料及工具：
- 雪條棍16支
- 蠟紙
- 蠟筆
- 熨斗
- 廢紙
- 白膠漿
- LED蠟燭
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▼蠟紙燈籠燈籠DIY製作步驟
燈籠DIY｜反傳統獨角獸
想反傳統一點，可以參考以下介紹的獨角獸燈籠。只需紙碟、牛油紙、色紙、剪刀等便可以製作出女孩子最愛的獨角獸燈籠，放心，更不會與人「撞款」！
反傳統獨角獸燈籠DIY材料發工具：
- 紙碟兩隻
- 牛油紙
- 色紙
- 剪刀
- 釘書機
- 水筆
- 毛絨球
- 打孔機
- 吊繩
- LED蠟燭
製作步驟：
- 1. 先將兩隻紙碟剪出中間的圓形
- 2. 然後在剪出圓形的紙碟背面貼上牛油紙
- 3. 利用色紙粉飾製作獨角獸的外圈、耳朵及角，再在角旁邊貼上毛絨球裝飾
- 4. 在牛油紙上畫上獨角獸的眼睛及面頰
- 5. 把兩隻紙碟用釘書機釘合，然後在紙碟頂部打孔及穿上吊繩，最後放入LED蠟燭便完成
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