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2024-09-07 07:00:00

燈籠DIY｜中秋節親子活動 獨一無二唔驚撞款（附材料清單）

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燈籠DIY｜中秋節親子活動 獨一無二唔驚撞款（附材料清單）

燈籠DIY｜中秋節親子活動 獨一無二唔驚撞款（附材料清單）

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一年容易又中秋。不少香港幼稚園、小學每年總在中秋前夕舉辦燈籠DIY比賽，很多家長索性在文具店買材料包自製，然後再加工，但往往會跟其他同學「撞款」。想製作獨一無二的燈籠？今天就介紹給大家！

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燈籠DIY｜蝴蝶詩意

蝴蝶，好像與中國詩情畫意的意境有關，今次介紹的DIY燈籠以蝴蝶為主題，只需紙色、錫紙、剪刀、膠水、膠紙等工具就可以輕易製作得到。

蝴蝶詩意燈籠材料及工具

  • 4張不同顏色色紙
  • 錫紙
  • 鉛筆
  • 剪刀
  • 膠紙
  • 白膠漿
  • 間尺
  • 𠝹刀
  • LED蠟燭或小電筒

▼蝴蝶詩意燈籠diy製作步驟

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蝴蝶詩意燈籠diy製作步驟｜1. 先在三張不同顏色色紙畫上蝴蝶外框，然後剪出來，備用。 蝴蝶詩意燈籠diy製作步驟｜2. 把餘下的色紙作為燈籠主色，把色紙向內摺，摺疊長度為7.5cm，然後重複兩次。 蝴蝶詩意燈籠diy製作步驟｜3. 打開色紙，然後將頂部及底部邊緣向內摺，摺疊約1.5cm 蝴蝶詩意燈籠diy製作步驟｜4. 然後在紙張畫上半隻蝴蝶輪廓，然後用𠝹刀Cut出蝴蝶外框，並摺起。 蝴蝶詩意燈籠diy製作步驟｜5. 把紙色沿著剛才的摺疊痕跡摺成正方柱體，然後把預留的邊緣用膠紙貼合。 蝴蝶詩意燈籠diy製作步驟｜6. 把錫紙剪成兩張7.5cm X 7.5cm的正方形﹐將LED蠟燭或迷你電筒放於燈籠中，然後貼於燈籠頂部及底部。 蝴蝶詩意燈籠diy製作步驟｜7. 最後將之前剪出的色紙蝴蝶隨意貼於燈籠上。

燈籠DIY｜蠟紙燈籠

除了剪剪貼貼製作的DIY燈籠外，有沒有想過利用蠟紙、蠟筆、熨斗、雪條棍等都可以製作出有趣的燈籠？其實只需幾個步驟就輕易做到，而且可以發揮孩子創意潛能，大家不妨試試。

蠟紙燈籠燈籠DIY材料及工具：

  • 雪條棍16支
  • 蠟紙
  • 蠟筆
  • 熨斗
  • 廢紙
  • 白膠漿
  • LED蠟燭

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▼蠟紙燈籠燈籠DIY製作步驟

蠟紙燈籠diy製作步驟｜1. 先預備五張 12cm X 22cm的蠟紙，然後吩咐小朋友把喜歡的顏色蠟筆用筆刨在蠟紙上刨成蠟筆屑。 蠟紙燈籠diy製作步驟｜2. 把有蠟筆屑的蠟紙對摺，將蠟筆屑放在裡面，然後在蠟紙上鋪上廢紙，再用預熱的熨斗在紙上輕燙，每蠟筆屑溶化。之後把雪條棍貼成正方形，然後把蠟紙貼在正方形上，把四面貼上蠟紙的雪條棍方形貼合成燈籠，並在底部貼上最後一張蠟紙，最後加上LED蠟燭便完成。 蠟紙燈籠diy製作步驟｜原來用蠟紙、蠟筆、熨斗等也可以輕易製作出燈籠。

燈籠DIY｜反傳統獨角獸

想反傳統一點，可以參考以下介紹的獨角獸燈籠。只需紙碟、牛油紙、色紙、剪刀等便可以製作出女孩子最愛的獨角獸燈籠，放心，更不會與人「撞款」！

反傳統獨角獸燈籠DIY材料發工具：

  • 紙碟兩隻
  • 牛油紙
  • 色紙
  • 剪刀
  • 釘書機
  • 水筆
  • 毛絨球
  • 打孔機
  • 吊繩
  • LED蠟燭

製作步驟：

  • 1. 先將兩隻紙碟剪出中間的圓形
  • 2. 然後在剪出圓形的紙碟背面貼上牛油紙
  • 3. 利用色紙粉飾製作獨角獸的外圈、耳朵及角，再在角旁邊貼上毛絨球裝飾
  • 4. 在牛油紙上畫上獨角獸的眼睛及面頰
  • 5. 把兩隻紙碟用釘書機釘合，然後在紙碟頂部打孔及穿上吊繩，最後放入LED蠟燭便完成

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原文刊登於 Yahoo Homes HK

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