燈籠DIY｜中秋節親子活動 獨一無二唔驚撞款（附材料清單）

燈籠DIY｜蝴蝶詩意 蝴蝶，好像與中國詩情畫意的意境有關，今次介紹的DIY燈籠以蝴蝶為主題，只需紙色、錫紙、剪刀、膠水、膠紙等工具就可以輕易製作得到。 蝴蝶詩意燈籠材料及工具 4張不同顏色色紙

錫紙

鉛筆

剪刀

膠紙

白膠漿

間尺

𠝹刀

LED蠟燭或小電筒 ▼蝴蝶詩意燈籠diy製作步驟

燈籠DIY｜蠟紙燈籠 除了剪剪貼貼製作的DIY燈籠外，有沒有想過利用蠟紙、蠟筆、熨斗、雪條棍等都可以製作出有趣的燈籠？其實只需幾個步驟就輕易做到，而且可以發揮孩子創意潛能，大家不妨試試。 蠟紙燈籠燈籠DIY材料及工具： 雪條棍16支

蠟紙

蠟筆

熨斗

廢紙

白膠漿

LED蠟燭 中秋節=煲蠟？！碌柚燈籠、螢光棒等6個昔日活動 ▼蠟紙燈籠燈籠DIY製作步驟

燈籠DIY｜反傳統獨角獸 想反傳統一點，可以參考以下介紹的獨角獸燈籠。只需紙碟、牛油紙、色紙、剪刀等便可以製作出女孩子最愛的獨角獸燈籠，放心，更不會與人「撞款」！ 反傳統獨角獸燈籠DIY材料發工具： 紙碟兩隻

牛油紙

色紙

剪刀

釘書機

水筆

毛絨球

打孔機

吊繩

LED蠟燭 製作步驟： 1. 先將兩隻紙碟剪出中間的圓形

2. 然後在剪出圓形的紙碟背面貼上牛油紙

3. 利用色紙粉飾製作獨角獸的外圈、耳朵及角，再在角旁邊貼上毛絨球裝飾

4. 在牛油紙上畫上獨角獸的眼睛及面頰

5. 把兩隻紙碟用釘書機釘合，然後在紙碟頂部打孔及穿上吊繩，最後放入LED蠟燭便完成 中秋節習俗和意義｜賞月好去處、月餅推薦與湯圓食譜 一文睇晒

原文刊登於 Yahoo Homes HK