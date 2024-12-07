滑冰表演｜太古城中心冰雪盛會 多位滑冰好手齊聚表演 5屆金牌選手/香港短道速滑代表 除夕夜送iPhone16

12月除了與朋友一起開心舉行聖誕派對，不妨到太古城中心冰上皇宮參加冰雪盛會，盡情享受精彩一夜。太古城中心於指定週末邀請多位滑冰好手表演花式滑冰，當中包括香港首位冬奧短道速滑代表Christy Ren任家貝及國際星級花式溜冰好手Craig Thomas Heath為各位帶來精彩演出。非凡冰上演出怎少得了美妙歌聲，新世代人氣創作樂隊per se及人氣創作男歌手Kay Chan陳章棨等歌手將於現場帶來難忘演出，除夕當日更會抽獎送出 iPhone16及 AirPods Max等豐富獎品，為2024年畫上完美句號，共同迎接滿載希望的2025年。

五度獲得溜冰國際賽事金牌、1998年度世界職業花式溜冰錦標賽銅牌得主Craig Thomas Heath將現身表演

香港短道速滑代表登場表演 太古城中心將於12月15日世界滑冰日集合一眾滑冰好手為各位帶來精彩表演。2002年冬季奧運會「地標戰」中首位冬奧短道速滑代表Christy Ren任家貝將現身帶來短道速滑的精彩表演及分享滑冰故事，讓觀眾感受短道速滑當中的速度與激情。 ISI香港滑冰賽得獎者及溜冰學校學生亦會表演融合優雅及技巧的冰上滑冰，觀眾感受短途速滑與花樣溜冰之別。

2002年冬季奧運會「地標戰」中首位冬奧短道速滑代表Christy Ren任家貝

五度獲溜冰國際賽事金牌 Craig Thomas Heath表演花式滑冰 精彩停不了，緊接著12月20至22日，太古城中心一連三日舉行冬日閃耀冰上匯演，觀眾可觀賞由五度獲得溜冰國際賽事金牌、1998年度世界職業花式溜冰錦標賽銅牌得主Craig Thomas Heath帶來的冰上跳躍旋轉等高難度精湛演出，必定成為當日焦點。

除夕送 iPhone 16 除夕冰上倒數派對為整個冰上盛會及2024年畫上句號。新世代人氣創作樂隊per se及人氣創作男歌手Kay Chan陳章棨將現身太古城中心與各位迎接美好新年。現場更設即影即有自拍亭與好友留下2024年最後回憶，賓客可享用免費小食及飲品，享受熱鬧派對氣氛。全晚高潮必屬幸運大抽獎，送出豐富獎品如iPhone 16 256GB及AirPods Max，收穫驚喜。2025年來臨時，無數氣球將以balloon drop形式傾瀉而下，而Manson張進翹將在與全場共同迎接倒數時刻。

太古城中心冰上皇宮歡慶世界滑冰日 日期：12月15日 時間:特備滑冰表演：下午2時45分至3時15分 短道速滑體驗活動：下午3時半至5時 短道速滑表演：下午5時15分至5時半 太古城中心冰上皇宮冬日閃耀冰上匯演 日期：12月20日至12月22日 時間：傍晚6時至7時半 太古城中心冰上皇宮除夕冰上倒數派對 日期：12月31日 時間:晚上9時至凌晨12時10分（音樂表演由晚上10時開始至凌晨12時結束） 有興趣參與者可瀏覽Klook。