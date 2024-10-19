滑雪裝備｜Patagonia Black Hole旅行袋系列升級 秋冬旅行好選擇

隨著秋冬季節的來臨，滑雪及各類戶外活動的熱潮隨即展開。為配合一眾冒險家前往滑雪勝地及其他戶外環境，Patagonia近年將Black Hole® 旅行袋系列的TPU物料，全面升級至可回收防水Recycled TPU（rTPU），進一步體現品牌對產品耐用性及環保理念的堅持。

rTPU降低依賴化石燃料 Patagonia的Black Hole® 系列自推出以來，憑藉其出色的耐用性和防水性能，備受戶外活動愛好者青睞。TPU（熱塑性聚氨酯）材料以優異的防水及耐用特性，成為早期Black Hole®產品的主要物料，並廣泛應用於市場上的戶外裝備及行李袋。然而，傳統TPU在生產過程中難以回收再用，且依賴原生石油作為原料，對環境造成不可逆轉的影響。 Patagonia一直致力於環保創新，帶領綠色革命。自2019年起，Patagonia逐步使用回收塑料製作Black Hole® 系列的內裡及織帶。至2023年，品牌更進一步研發出功能性不減的可回收熱塑性聚氨酯（rTPU）材料，並首先應用於Black Hole® 背包系列。今天，Black Hole® 系列的TPU物料已全面升級至rTPU，涵蓋手提袋、背包及大容量行李袋等多款產品。這項革新不僅降低對化石燃料的依賴，還減少廢物產生。

Black Hole® 系列可靠防水兼耐用 Patagonia的Black Hole® 系列提供可靠的防水及耐用保護。產品採用rTPU物料，細密的網格織物結構進一步增強了耐磨性與防水性能，讓你在各種極端環境中都能輕鬆應對。同時，簡潔有力的設計線條拼Patagonia標誌性配色，配搭rTPU啞光質感，為產品注入了時尚感。 是次推出的Black Hole® 系列，包括Duffel行李袋、Pack背包、MLC® 多功能行李袋、Cube收納包、Waist Pack 腰包及Gear Tote手提包，全部在公平貿易認證工廠製作，確保工人獲得合理的工資和待遇。

長途旅行者必備——Black Hole® Duffel 行李袋 Black Hole® Duffel 行李袋設有40L、55L、70L及100L容量，滿足滑雪旅行、長途探險及露營等多種需求。Duffel還具備可拆卸加厚肩帶，讓你可以靈活選擇攜帶方式，並可摺疊收納，方便儲存。針對需在機場或火車站快速移動的旅客，Black Hole® Wheeled Duffel 配備堅固輪子及可調節手柄，即使攜帶大量裝備，也能輕鬆應對。 短途旅行及日常使用——Black Hole® Pack 背包 設有多重儲物空間，適合短線登山或日常必需品。主隔層寬敞，內部設有一個可容納15吋筆記型電腦的加厚夾層及方便存放小物的拉鍊網袋，前方仲有大容量的拉鍊前袋。加厚肩帶與透氣背墊確保背負舒適度，適合長時間使用。背墊位置貼心加入穿透式設計，方便套入行李箱拉桿，減輕雙肩負擔。Black Hole® Pack提供多款容量（32L 、25L）選擇，適合短途旅行和日常使用。 Patagonia Rain Jackets推動PFC–FREE 向環保再跨一步