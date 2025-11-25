滙豐聯乘LABUBU及ZIMOMO慶160周年 抽獎送限量珍藏搪膠LABUBU (附抽獎連結)

滙豐為慶祝成立160周年，破天荒與THE MONSTERS合作，與本地藝術家龍家昇創作的經典角色LABUBU及ZIMOMO聯乘，並於12月6日至28日舉行《精靈天團：此刻與未來》 — THE MONSTERS 十週年巡展香港站展，屆時會展出多件原創LABUBU及ZIMOMO畫作及藝術品。龍家昇更為是此聯乘，親自操刀設計滙豐限定版搪膠公仔。

滙豐 x THE MONSTERS 限量聯乘搪膠公仔即將登場

是次聯乘系列搪膠公仔由THE MONSTERS作家龍家昇親自操刀設計，巧妙融合THE MONSTERS的經典角色LABUBU 及ZIMOMO與兩隻滙豐獅子Stitt及Stephen的造型：ZIMOMO手抱Stephen ，而Stitt 則懷抱LABUBU，生動演繹兩個品牌之間的連繫。搪膠公仔設計詳情，稍後將透過滙豐官方社交平台公布。這兩對可愛設計將THE MONSTERS 古靈精怪的奇幻語言與滙豐的深厚歷史相互交融，滙豐客戶專享參加滙豐 x THE MONSTERS 周年聯乘抽獎活動的機會，贏取超珍稀限量聯乘搪膠公仔。抽獎活動共有1,000 名得獎者，搪膠公仔款式及門票日期及時段將隨機分配。