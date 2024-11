演奏會︱上野通明 X 香港小交響樂團 舉行兩場關於大提琴的演出

演奏大師專為大提琴創作的曲目

在《上野通明大提琴獨奏會》裡,上野通明除與小交一眾樂手合奏外,他還會演奏巴赫、舒伯特、李斯特及蕭邦等大師,專為大提琴創作的曲目,如《哀傷的貢多拉》(La Lugubre Gondola, S134)、《G大調第一無伴奏大提琴組曲》(Suite No 1 in G for Unaccompanied Cello, BWV1007)等。他將鋼琴家李嘉齡合作,展現他無懈可擊,人琴宛若一體的琴藝,展現大提琴的無限魅力。

《上野通明大提琴獨奏會》詳情:

日期: 11 月 27 日 ( 晚上 8 時 )

地點:香港大會堂音樂廳