演奏會︱上野通明 X 香港小交響樂團 舉行兩場關於大提琴的演出

大提琴超新星上野通明，自小已流露特殊天賦，11歲已首度公開演出，運弓拉奏洋溢著華彩，他的音樂表現力和技巧相結合，能夠將每一個音符，演繹得直撼聽眾心裡，達致情感共鳴。「香港小交響樂團」(小交)特別邀請上野通明來港，演出兩場音樂會，包括及《最愛大提琴：拉羅大提琴協奏曲》兩場演出。

演奏大師專為大提琴創作的曲目 在《上野通明大提琴獨奏會》裡，上野通明除與小交一眾樂手合奏外，他還會演奏巴赫、舒伯特、李斯特及蕭邦等大師，專為大提琴創作的曲目，如《哀傷的貢多拉》(La Lugubre Gondola, S134)、《G大調第一無伴奏大提琴組曲》(Suite No 1 in G for Unaccompanied Cello, BWV1007)等。他將鋼琴家李嘉齡合作，展現他無懈可擊，人琴宛若一體的琴藝，展現大提琴的無限魅力。 《上野通明大提琴獨奏會》詳情： 日期： 11 月 27 日 ( 晚上 8 時 ) 地點：香港大會堂音樂廳 票價： $420 、 280 、 $160