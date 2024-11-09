演奏會︱上野通明 X 香港小交響樂團 舉行兩場關於大提琴的演出

大提琴超新星上野通明，自小已流露特殊天賦，11歲已首度公開演出，運弓拉奏洋溢著華彩，他的音樂表現力和技巧相結合，能夠將每一個音符，演繹得直撼聽眾心裡，達致情感共鳴。「香港小交響樂團」(小交)特別邀請上野通明來港，演出兩場音樂會，包括及《最愛大提琴：拉羅大提琴協奏曲》兩場演出。
演奏大師專為大提琴創作的曲目
在《上野通明大提琴獨奏會》裡，上野通明除與小交一眾樂手合奏外，他還會演奏巴赫、舒伯特、李斯特及蕭邦等大師，專為大提琴創作的曲目，如《哀傷的貢多拉》(La Lugubre Gondola, S134)、《G大調第一無伴奏大提琴組曲》(Suite No 1 in G for Unaccompanied Cello, BWV1007)等。他將鋼琴家李嘉齡合作，展現他無懈可擊，人琴宛若一體的琴藝，展現大提琴的無限魅力。
《上野通明大提琴獨奏會》詳情：
日期：11月27日(晚上8時)
地點：香港大會堂音樂廳
票價：$420、280、$160
巴拉斯指揮最愛大提琴系列
至於《最愛大提琴：拉羅大提琴協奏曲》，來自委內瑞拉的新世代指揮巴拉斯(Rodolfo Barráez)，將與上野通明合作，演繹由法國作曲家拉羅(Lalo)所寫，具有西班牙音樂風韻的大提琴協奏曲，同時巴拉斯亦會帶領樂團演奏林姆斯基高沙可夫(Rimsky Korsakov )的《西班牙隨想曲》，以及柴可夫斯基的《F小調第四交響曲》。當演奏堂的音符層層遞進，如驅動命運巨輪，上野通明與小交一眾樂手合作，奏出生生不息激動人心的樂章。