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2024-11-09 12:00:00

演奏會︱上野通明 X 香港小交響樂團 舉行兩場關於大提琴的演出

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演奏會︱上野通明 X 香港小交響樂團 舉行兩場關於大提琴的演出

演奏會︱上野通明 X 香港小交響樂團 舉行兩場關於大提琴的演出

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大提琴超新星上野通明，自小已流露特殊天賦，11歲已首度公開演出，運弓拉奏洋溢著華彩，他的音樂表現力和技巧相結合，能夠將每一個音符，演繹得直撼聽眾心裡，達致情感共鳴。「香港小交響樂團」(小交)特別邀請上野通明來港，演出兩場音樂會，包括及《最愛大提琴：拉羅大提琴協奏曲》兩場演出。

上野通明曾是2009年《柴可夫斯基國際青年音樂家大賽》冠軍、2010年《羅馬尼亞國際音樂大賽》冠軍及特別獎、2014年《布拉姆斯國際音樂大賽》冠軍。獲獎無數， 李嘉齡為國際音樂節的常客，她與上野通明合作，演奏多首大師的作品。 《上野通明大提琴獨奏會》海報。

演奏大師專為大提琴創作的曲目

在《上野通明大提琴獨奏會》裡，上野通明除與小交一眾樂手合奏外，他還會演奏巴赫、舒伯特、李斯特及蕭邦等大師，專為大提琴創作的曲目，如《哀傷的貢多拉》(La Lugubre Gondola, S134)、《G大調第一無伴奏大提琴組曲》(Suite No 1 in G for Unaccompanied Cello, BWV1007)等。他將鋼琴家李嘉齡合作，展現他無懈可擊，人琴宛若一體的琴藝，展現大提琴的無限魅力。

 

《上野通明大提琴獨奏會》詳情：

日期：1127(晚上8)

地點：香港大會堂音樂廳

票價：$420280$160

 

 

 

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上野通明獲獎無數，是當代最具潛力的音樂家之一。 巴拉斯曾與世界各地的頂團合作，在他指揮下的樂章，更添活力與熱情。 《最愛大提琴：拉羅大提琴協奏曲》海報。

 

巴拉斯指揮最愛大提琴系列

至於《最愛大提琴：拉羅大提琴協奏曲》，來自委內瑞拉的新世代指揮巴拉斯(Rodolfo Barráez)，將與上野通明合作，演繹由法國作曲家拉羅(Lalo)所寫，具有西班牙音樂風韻的大提琴協奏曲，同時巴拉斯亦會帶領樂團演奏林姆斯基高沙可夫(Rimsky Korsakov )的《西班牙隨想曲》，以及柴可夫斯基的《F小調第四交響曲》。當演奏堂的音符層層遞進，如驅動命運巨輪，上野通明與小交一眾樂手合作，奏出生生不息激動人心的樂章。

 

《最愛大提琴：拉羅大提琴協奏曲》詳情：

日期：1130(晚上8)

地點：香港大會堂音樂廳

票價：$480$340$200

同時購買此節目，以及「HKS獨奏會系列《上野通明大提琴獨奏會》之正價門票，可獲八折優惠。

查詢：https://hksl.org/

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