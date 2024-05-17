澳門媽閣掀起金庸劇集回憶殺 潮流打卡穿梭武俠經典

文壇泰斗查良鏞（金庸）生前創作15部膾炙人口的武俠小說，不僅是文學瑰寶，更熏陶當代電影、電視、潮流電玩及各類文創的創作發展，對華人的潮流文化影響深遠，陪伴著幾代人的成長，是長青的潮流文化符號。美高梅在媽閣塘片區精心策劃並由香港電視廣播有限公司（TVB）提供展品的「《俠現媽閣》金庸劇集服裝展及兵器展」，以劇集文化為元素打造互動式展覽，從多角度欣賞當代潮流文化，將金庸筆下的武俠世界及俠義精神融入遊客以至市民的生活當中。

展出金庸劇集服裝及兵器 打造潮流文化生活新據點 「《俠現媽閣》金庸劇集服裝展及兵器展」秉持美高梅以「當代、潮流、藝術、生活」的理念，打造媽閣塘片區成爲潮流文化生活新據點。兩大展館——海事工房1號和2號，重現八大金庸武俠劇集的多個經典場景，包括《書劍恩仇錄》、《碧血劍》、《雪山飛狐》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》及《鹿鼎記》，並設有多個互動打卡點，滿足金庸劇集迷置身武俠世界的願望。

服裝展展出多套做工精緻的經典戲服，而兵器展則陳列多款製作逼真的道具珍藏，如「倚天劍」、「屠龍刀」和《神雕俠侶》中的「神鵰」。現場更會播放多套TVB金庸劇集片段，為遊客帶來一場跨越時空的光影之旅，昇華展覽的體驗和代入感。展區內亦設有期間限定主題文化書店——「藏經閣」，售賣主題文創紀念品，將文學經典創新傳承。

以創意餐車形式供應多款潮流輕食 為進一步打造媽閣成為休憩、娛樂兩不誤的目的地，美高梅聯動本地中小企餐飲品牌於在海事工房2號前地，以創意餐車形式供應多款潮流輕食，一站式推出澳門出品渠蓋燒、人氣手工雪糕、漢堡包和茶飲等；向遊客推介本地特色美食，亦爲本地中小企另闢生意新路，增添媽閣塘區之活力和「味」力。