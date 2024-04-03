澳門船飛｜香港來往澳門船票優惠攻略 金光飛航/噴射飛航 即睇船期價錢！

由上環港澳碼頭出發去澳門，只需約一小時船程，加上香港有兩間船公司金光飛航及噴射飛航可供選擇，市民到澳門旅遊觀光方便又快捷！以下為各位整合兩間船公司的票價以及船期表，更有優惠推介，讓大家可以輕鬆計劃行程！

金光飛航船票詳情

上船：香港港澳碼頭、香港中國客運碼頭及香港國際機場海天客運碼頭

落船：澳門氹仔客運碼頭

航行時間：約50分鐘

官方網址



金光飛航票價

平日 週末及假日 夜航 標準艙 $175 $190 $220 頭等艙 $310 $329 $360 貴賓房 (8座位) $2,480 $2,632 $2,880

金光飛航船期表