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生活
2024-04-03 14:48:10

澳門船飛｜香港來往澳門船票優惠攻略 金光飛航/噴射飛航 即睇船期價錢！

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澳門船飛｜香港來往澳門船票優惠攻略 金光飛航/噴射飛航 即睇船期價錢！

澳門船飛｜香港來往澳門船票優惠攻略 金光飛航/噴射飛航 即睇船期價錢！

由上環港澳碼頭出發去澳門，只需約一小時船程，加上香港有兩間船公司金光飛航及噴射飛航可供選擇，市民到澳門旅遊觀光方便又快捷！以下為各位整合兩間船公司的票價以及船期表，更有優惠推介，讓大家可以輕鬆計劃行程！

金光飛航船票詳情

上船：香港港澳碼頭、香港中國客運碼頭及香港國際機場海天客運碼頭
落船：澳門氹仔客運碼頭
航行時間：約50分鐘
官方網址

金光飛航票價

  平日 週末及假日 夜航
標準艙 $175 $190 $220
頭等艙 $310 $329 $360
貴賓房 (8座位) $2,480 $2,632 $2,880

金光飛航船期表

香港（上環）> 澳門（氹仔） 澳門（氹仔）> 香港（上環）

 7:30       8:30      9:30      10:00
10:30     11:30     12:30     13:30
14:00     15:00     16:00     16:30
    17:30     18:30     19:30     20:30     21:30     22:30 

 9:00      10:00      11:00    11:30
12:30     13:30     14:30    15:00
16:00     16:30     17:30    18:00
19:00     20:00     21:00     22:00
23:00     23:59  

「澳門居民即日來回優惠」
持有澳門特別行政區居民身份證人士（「乘客」），於金光飛航指定票務櫃台購買由澳門出發的市區航線正價船票（標準艙或頭等艙）一（1）張（「首程」），可以半價優惠購買標準艙或頭等艙即日回程航班船票一（1）張（「半價船票」）。

銷售日期：2023年12月28日至2024年6月30日
使用日期: 2023年12月28日至2024年6月30日 (指定日期不適用)

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金光飛航來往香港至澳門氹仔客運碼頭

金光飛航來往香港至澳門氹仔客運碼頭

噴射飛航船票詳情

上船：香港港澳碼頭、香港中國客運碼頭、屯門客運碼頭及香港國際機場海天客運碼頭
落船：澳門外港碼頭、澳門氹仔客運碼頭（屯門線）
航行時間：香港及九龍線約60分鐘、屯門線約40分鐘、機場線約70分鐘
官方網址

噴射飛航票價

  平日 週末及假日 夜航
普通位 $175 $190 $220
豪華位 $365 $395 $415

噴射飛航船期表

香港（上環）> 澳門（外港 澳門（外港）> 香港（上環）

07:30  08:00  08:30  09:00
09:30  10:00  10:30  11:00
11:30 12:00  12:30#  13:00
13:30 14:00  14:30  15:00 
15:30  16:00  16:30  17:00 17:30

夜航:
18:30  19:30 20:30
21:30 22:30  23:30 

07:30  0830  09:15  09:45 10:15  10:45#11:15 11:45 12:15 12:45 13:15  13:45 14:15 14:45  15:15  15:45 16:00  16:30  17:00 17:30
夜航:
18:00 19:00 20:00
21:00 22:00 23:00 23:59


# 只於星期一、四、六及日提供服務

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噴射飛航

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