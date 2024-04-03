澳門船飛｜香港來往澳門船票優惠攻略 金光飛航/噴射飛航 即睇船期價錢！

由上環港澳碼頭出發去澳門，只需約一小時船程，加上香港有兩間船公司金光飛航及噴射飛航可供選擇，市民到澳門旅遊觀光方便又快捷！以下為各位整合兩間船公司的票價以及船期表，更有優惠推介，讓大家可以輕鬆計劃行程！
金光飛航船票詳情
上船：香港港澳碼頭、香港中國客運碼頭及香港國際機場海天客運碼頭
落船：澳門氹仔客運碼頭
航行時間：約50分鐘
官方網址
金光飛航票價
|平日
|週末及假日
|夜航
|標準艙
|$175
|$190
|$220
|頭等艙
|$310
|$329
|$360
|貴賓房 (8座位)
|$2,480
|$2,632
|$2,880
金光飛航船期表
|香港（上環）> 澳門（氹仔）
|澳門（氹仔）> 香港（上環）
|
7:30 8:30 9:30 10:00
|9:00 10:00 11:00 11:30
12:30 13:30 14:30 15:00
16:00 16:30 17:30 18:00
19:00 20:00 21:00 22:00
23:00 23:59
「澳門居民即日來回優惠」
持有澳門特別行政區居民身份證人士（「乘客」），於金光飛航指定票務櫃台購買由澳門出發的市區航線正價船票（標準艙或頭等艙）一（1）張（「首程」），可以半價優惠購買標準艙或頭等艙即日回程航班船票一（1）張（「半價船票」）。
銷售日期：2023年12月28日至2024年6月30日
使用日期: 2023年12月28日至2024年6月30日 (指定日期不適用)
噴射飛航船票詳情
上船：香港港澳碼頭、香港中國客運碼頭、屯門客運碼頭及香港國際機場海天客運碼頭
落船：澳門外港碼頭、澳門氹仔客運碼頭（屯門線）
航行時間：香港及九龍線約60分鐘、屯門線約40分鐘、機場線約70分鐘
官方網址
噴射飛航票價
|平日
|週末及假日
|夜航
|普通位
|$175
|$190
|$220
|豪華位
|$365
|$395
|$415
噴射飛航船期表
|香港（上環）> 澳門（外港）
|澳門（外港）> 香港（上環）
|
07:30 08:00 08:30 09:00
夜航:
|
07:30 0830 09:15 09:45 10:15 10:45#11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:00 16:30 17:00 17:30
# 只於星期一、四、六及日提供服務