澳門賽車｜Kuromi及智能方程式拉花賽車強勢出戰格蘭披治　多款期間限定聯乘周邊同步登場

澳門第71屆格蘭披治大賽車於11月14至17日盛大舉行，吸引了超過10萬名觀眾。香港車手方駿宇（Adderly Fong）將再度挑戰FIA GT世界盃，駕駛Sanrio旗下人氣角色「Kuromi」拉花的Audi R8 LMS EVO 2賽車，參賽號碼為10號。今年，他迎來了新隊友——Audi Sport Asia簽約車手余快（James Yu），首次駕駛以知名賽車卡通作品《高智能方程式》拉花的30號Audi賽車。

Tarmac Works x Uno Racing Team x「Kuromi」系列

今年，Tarmac Works x Uno Racing Team再度攜手Sanrio，推出以「Kuromi」為主題的拉花賽車。「Kuromi」以其獨特的個性和俏皮形象深受粉絲喜愛，這次首次登上賽車舞台，定必成為全場矚目焦點。方駿宇將駕駛全新的Audi R8 LMS GT3 evo II，於東望洋賽道上展現賽車技術與風采。

同時，Tarmac Works將推出1:64比例的「Kuromi」模型車，而Uno Racing Team亦將推出一系列印有「Kuromi」賽車主題的限定衣服及配飾等，於賽事期間現場發售。

Tarmac Works x Uno Racing Team x「Kuromi」系列一覽