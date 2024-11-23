澳門賽車｜Kuromi及智能方程式拉花賽車強勢出戰格蘭披治　多款期間限定聯乘周邊同步登場

澳門第71屆格蘭披治大賽車於11月14至17日盛大舉行，吸引了超過10萬名觀眾。香港車手方駿宇（Adderly Fong）將再度挑戰FIA GT世界盃，駕駛Sanrio旗下人氣角色「Kuromi」拉花的Audi R8 LMS EVO 2賽車，參賽號碼為10號。今年，他迎來了新隊友——Audi Sport Asia簽約車手余快（James Yu），首次駕駛以知名賽車卡通作品《高智能方程式》拉花的30號Audi賽車。
方駿宇再度挑戰澳門格蘭披治大賽車 新隊友余快加入 特別版Kuromi拉花賽車亮相
Tarmac Works x Uno Racing Team x「Kuromi」系列
今年，Tarmac Works x Uno Racing Team再度攜手Sanrio，推出以「Kuromi」為主題的拉花賽車。「Kuromi」以其獨特的個性和俏皮形象深受粉絲喜愛，這次首次登上賽車舞台，定必成為全場矚目焦點。方駿宇將駕駛全新的Audi R8 LMS GT3 evo II，於東望洋賽道上展現賽車技術與風采。
同時，Tarmac Works將推出1:64比例的「Kuromi」模型車，而Uno Racing Team亦將推出一系列印有「Kuromi」賽車主題的限定衣服及配飾等，於賽事期間現場發售。
Tarmac Works x Uno Racing Team x「Kuromi」系列一覽
Tarmac Cards x Uno Racing Team x《高智能方程式》系列
經典賽車動畫《高智能方程式》在不少賽車迷心目中擁有不可動搖的地位，這次Tarmac Cards與Uno Racing Team的聯乘企劃正是源於他們對賽車運動的熱情。著名車手余快將駕駛披上《高智能方程式》主題拉花的Audi R8 LMS GT3 evo II，出戰FIA GT世界盃。
此外，Tarmac Works還將推出1:64比例的《高智能方程式》模型車及周邊精品，而Uno Racing Team亦會發售限量版的《高智能方程式》主題服飾，讓賽車迷能在比賽期間盡情支持心目中的車手與品牌。
Tarmac Cards x Uno Racing Team x《高智能方程式》系列一覽
同場加映：Hello Kitty 限量商品
Tarmac Works x Uno Racing x Hello Kitty限量商品亦將載譽歸來！此次將推出印有去年Hello Kitty賽車拉花圖案的周邊產品，讓粉絲們重溫昔日精彩的賽事回憶，喜愛Hello Kitty的車迷絕對不能錯過！
以上聯乘商品將於第71屆澳門格蘭披治大賽期間之週末上架，具體發售詳情請留意將於不日公佈。