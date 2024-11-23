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2024-11-23 12:00:00

澳門賽車｜Kuromi及智能方程式拉花賽車強勢出戰格蘭披治　多款期間限定聯乘周邊同步登場

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澳門賽車｜Kuromi及智能方程式拉花賽車強勢出戰格蘭披治　多款期間限定聯乘周邊同步登場

澳門賽車｜Kuromi及智能方程式拉花賽車強勢出戰格蘭披治　多款期間限定聯乘周邊同步登場

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澳門第71屆格蘭披治大賽車於11月14至17日盛大舉行，吸引了超過10萬名觀眾。香港車手方駿宇（Adderly Fong）將再度挑戰FIA GT世界盃，駕駛Sanrio旗下人氣角色「Kuromi」拉花的Audi R8 LMS EVO 2賽車，參賽號碼為10號。今年，他迎來了新隊友——Audi Sport Asia簽約車手余快（James Yu），首次駕駛以知名賽車卡通作品《高智能方程式》拉花的30號Audi賽車。

方駿宇再度挑戰澳門格蘭披治大賽車　新隊友余快加入　特別版Kuromi拉花賽車亮相

香港車手方駿宇（Adderly Fong）將再度挑戰FIA GT世界盃，駕駛Sanrio旗下人氣角色「Kuromi」拉花的Audi R8 LMS EVO 2賽車，參賽號碼為10號。 經典賽車動畫《高智能方程式》在不少賽車迷心目中擁有不可動搖的地位，這次Tarmac Cards與Uno Racing Team的聯乘企劃正是源於他們對賽車運動的熱情。 「Kuromi」以其獨特的個性和俏皮形象深受粉絲喜愛，這次首次登上賽車舞台，定必成為全場矚目焦點。 Audi Sport Asia簽約車手余快（James Yu），首次駕駛以知名賽車卡通作品《高智能方程式》拉花的30號Audi賽車。 「Kuromi」以其獨特的個性和俏皮形象深受粉絲喜愛，這次首次登上賽車舞台，定必成為全場矚目焦點。 著名車手余快將駕駛披上《高智能方程式》主題拉花的Audi R8 LMS GT3 evo II，出戰FIA GT世界盃。

Tarmac Works x Uno Racing Team x「Kuromi」系列

今年，Tarmac Works x Uno Racing Team再度攜手Sanrio，推出以「Kuromi」為主題的拉花賽車。「Kuromi」以其獨特的個性和俏皮形象深受粉絲喜愛，這次首次登上賽車舞台，定必成為全場矚目焦點。方駿宇將駕駛全新的Audi R8 LMS GT3 evo II，於東望洋賽道上展現賽車技術與風采。

同時，Tarmac Works將推出1:64比例的「Kuromi」模型車，而Uno Racing Team亦將推出一系列印有「Kuromi」賽車主題的限定衣服及配飾等，於賽事期間現場發售。

Tarmac Works x Uno Racing Team x「Kuromi」系列一覽

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Audi R8 LMS GT3 evo II 2024 澳門格蘭披治大賽賽車「Kuromi」1:64 比例模型車 - $190 購物禮品 - 「Kuromi」 A4 文件夾 凡購買「Kuromi」模型車，即可獲贈Kuromi A4文件夾一個。 換購優惠 1 -「Kuromi」行李牌 凡購買「Kuromi」模型車，可以HK$40換購「Kuromi」行李牌一個。 換購優惠2 - 「Kuromi賽車」毛公仔及「Kuromi賽車手」毛公仔 - 凡購買「Kuromi」模型車，可以HK$150換購 「Kuromi」賽車毛公仔或「Kuromi」賽車手毛公仔一個；或以HK$250換購整套毛公仔（包括賽車及賽車手毛公仔各一個）。 換購優惠2 - 「Kuromi賽車」毛公仔及「Kuromi賽車手」毛公仔 - 凡購買「Kuromi」模型車，可以HK$150換購 「Kuromi」賽車毛公仔或「Kuromi」賽車手毛公仔一個；或以HK$250換購整套毛公仔（包括賽車及賽車手毛公仔各一個）。 UNO Racing Team 推出的「Kuromi」主題T恤（黑色及粉紅色） $310 UNO Racing Team 推出的「Kuromi」主題衛衣（黑色） $410 UNO Racing Team 推出的「Kuromi」主題鎖匙扣 $110 UNO Racing Team 推出的「Kuromi」主題Cap帽 - $210 UNO Racing Team 推出的「Kuromi」主題布袋 $110 購物禮品 – UNO Racing Team 推出的「Kuromi」主題紙扇 凡購買任何UNO Racing Team推出的「Kuromi」系列產品滿HK$500，即可獲贈「Kuromi」主題紙扇一把。 購物禮品 – 「Kuromi」模型車主題明信片 凡於方駿宇簽名時段購買「Kuromi」模型車，即可獲贈「Kuromi」模型車主題明信片一張。（簽名時段有待公佈）

Tarmac Cards x Uno Racing Team x《高智能方程式》系列

經典賽車動畫《高智能方程式》在不少賽車迷心目中擁有不可動搖的地位，這次Tarmac Cards與Uno Racing Team的聯乘企劃正是源於他們對賽車運動的熱情。著名車手余快將駕駛披上《高智能方程式》主題拉花的Audi R8 LMS GT3 evo II，出戰FIA GT世界盃。

此外，Tarmac Works還將推出1:64比例的《高智能方程式》模型車及周邊精品，而Uno Racing Team亦會發售限量版的《高智能方程式》主題服飾，讓賽車迷能在比賽期間盡情支持心目中的車手與品牌。

Tarmac Cards x Uno Racing Team x《高智能方程式》系列一覽

Audi R8 LMS GT3 evo II 2024 澳門格蘭披治大賽賽車《高智能方程式》 1:64 比例模型車 $220 購物禮品 -《高智能方程式》 A4 文件夾 凡購買《高智能方程式》模型車，即可獲贈《高智能方程式》 A4文件夾一個。 換購優惠 -《高智能方程式》冰感毛巾 凡購買《高智能方程式》模型車，可以HK$30換購《高智能方程式》冰感毛巾一條。 UNO Racing Team 推出的《高智能方程式》主題T恤（黑色及白色） $310 購物禮品 – 《高智能方程式》模型車主題明信片 凡於余快簽名時段購買《高智能方程式》模型車，即可獲贈《高智能方程式》模型車主題明信片一張。（簽名時段有待公佈）

同場加映：Hello Kitty 限量商品

Tarmac Works x Uno Racing x Hello Kitty限量商品亦將載譽歸來！此次將推出印有去年Hello Kitty賽車拉花圖案的周邊產品，讓粉絲們重溫昔日精彩的賽事回憶，喜愛Hello Kitty的車迷絕對不能錯過！

Audi R8 LMS GT3 evo II 2023 澳門格蘭披治大賽賽車「Hello Kitty」1:64比例模型車(Uno Racing 方駿宇 *特別版包裝及故事冊) $220

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以上聯乘商品將於第71屆澳門格蘭披治大賽期間之週末上架，具體發售詳情請留意將於不日公佈。

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