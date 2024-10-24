熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-10-24 12:22:00

方駿宇再度挑戰澳門格蘭披治大賽車　新隊友余快加入　特別版Kuromi拉花賽車亮相

分享：
方駿宇再度挑戰澳門格蘭披治大賽車　新隊友余快加入　特別版Kuromi拉花賽車亮相

方駿宇再度挑戰澳門格蘭披治大賽車　新隊友余快加入　特別版Kuromi拉花賽車亮相

adblk5

香港車手方駿宇（Adderly Fong）將於11月再度挑戰澳門格蘭披治大賽車FIA GT世界盃。今年，他將繼續駕駛特別版卡通拉花的Audi R8 LMS EVO 2賽車，參賽號碼為10號。

人氣動漫「Kuromi」及「高智能方程式」主題賽車強勢出戰11月澳門格蘭披治大賽

特別版Kuromi拉花亮相

方駿宇連續3年與Uno Racing Team合作參加澳門格蘭披治大賽車。今年，他的賽車拉花從過去的Hello Kitty換成了同屬Sanrio的Kuromi角色，融入了Kuromi的暗黑元素，以黑色和淺紫色為主調，十分吸睛。
 

adblk6
Adderly Fong 方駿宇： 34歲，香港著名職業車手，曾代表 Sauber F1 車隊參與 F1 練習賽及青年車手測試，是香港首位及至今唯一獲得 FIA 超級駕駛執照的 F1 實習車手。今年將駕駛 10號 Kuromi 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車出戰澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃。 Adderly Fong 方駿宇： 34歲，香港著名職業車手，曾代表 Sauber F1 車隊參與 F1 練習賽及青年車手測試，是香港首位及至今唯一獲得 FIA 超級駕駛執照的 F1 實習車手。今年將駕駛 10號 Kuromi 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車出戰澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃。 10號 Kuromi 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車 10號 Kuromi 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車 10號 Kuromi 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車 10號 Kuromi 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車

過去兩年賽事回顧

在過去兩年的澳門GT賽事中，方駿宇都遇上了事故。2022年，他在第一回合比賽中捲入起步事故，次回合從後排出發並追至第6名完賽。去年，他在選拔賽於東方彎高速撞車，導致無緣周日的正賽。今年，他在GT World Challenge Asia賽事中奪得Silver Cup和China Cup年度冠軍，並以Silver Cup組別冠軍為目標參加下個月的GT世界盃。
 

Adderly Fong 方駿宇(IG:adderly_f) Adderly Fong 方駿宇(IG:adderly_f) Adderly Fong 方駿宇(IG:adderly_f)

新隊友加入

今年，方駿宇迎來了一位新隊友——Audi Sport Asia簽約車手余快（James Yu）。余快將首次征戰東望洋，駕駛30號Audi賽車，使用知名賽車卡通作品《高智能方程式》的拉花。

今年，方駿宇迎來了一位新隊友——Audi Sport Asia簽約車手余快（James Yu）。 James Yu 余快(IG:james_yukuai) James Yu 余快(IG:james_yukuai) James Yu 余快(IG:james_yukuai) James Yu 余快(IG:james_yukuai) James Yu 余快(IG:james_yukuai) James Yu 余快(IG:james_yukuai)

模型車和周邊紀念品推出

Uno Racing Team再次與香港模型製造商Tarmac Works合作，推出1:64比例模型車和周邊紀念品，預計在澳門賽車周末期間發售。

是次企劃的期間限定聯乘模型車及周邊商品，也將於賽事期間同步登場。 是次企劃的期間限定聯乘模型車及周邊商品，也將於賽事期間同步登場。 是次企劃的期間限定聯乘模型車及周邊商品，也將於賽事期間同步登場。 是次企劃的期間限定聯乘模型車及周邊商品，也將於賽事期間同步登場。 是次企劃的期間限定聯乘模型車及周邊商品，也將於賽事期間同步登場。

賽事詳情

第71屆澳門格蘭披治大賽車將於11月14日至17日在東望洋街道賽道舉行。主辦方已經公佈了參賽名單，方駿宇和余快將在GT世界盃與另外21位頂尖車手同場競技。

adblk7

澳門格蘭披治大賽車詳情

賽事名稱：澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃
日期：2024年11月14日至17日
地點：澳門東望洋賽道，全長6.2公里，以多彎、狹窄等因素著名
參賽車輛：Audi R8 LMS GT3 evo II
參賽陣容：
10號賽車由香港車手 Adderly Fong 方駿宇 駕駛
30號賽車由中國車手 James Yu 余快 駕駛

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能