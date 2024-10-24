方駿宇再度挑戰澳門格蘭披治大賽車 新隊友余快加入 特別版Kuromi拉花賽車亮相

香港車手方駿宇（Adderly Fong）將於11月再度挑戰澳門格蘭披治大賽車FIA GT世界盃。今年，他將繼續駕駛特別版卡通拉花的Audi R8 LMS EVO 2賽車，參賽號碼為10號。 人氣動漫「Kuromi」及「高智能方程式」主題賽車強勢出戰11月澳門格蘭披治大賽

特別版Kuromi拉花亮相 方駿宇連續3年與Uno Racing Team合作參加澳門格蘭披治大賽車。今年，他的賽車拉花從過去的Hello Kitty換成了同屬Sanrio的Kuromi角色，融入了Kuromi的暗黑元素，以黑色和淺紫色為主調，十分吸睛。



過去兩年賽事回顧 在過去兩年的澳門GT賽事中，方駿宇都遇上了事故。2022年，他在第一回合比賽中捲入起步事故，次回合從後排出發並追至第6名完賽。去年，他在選拔賽於東方彎高速撞車，導致無緣周日的正賽。今年，他在GT World Challenge Asia賽事中奪得Silver Cup和China Cup年度冠軍，並以Silver Cup組別冠軍為目標參加下個月的GT世界盃。



新隊友加入 今年，方駿宇迎來了一位新隊友——Audi Sport Asia簽約車手余快（James Yu）。余快將首次征戰東望洋，駕駛30號Audi賽車，使用知名賽車卡通作品《高智能方程式》的拉花。

模型車和周邊紀念品推出 Uno Racing Team再次與香港模型製造商Tarmac Works合作，推出1:64比例模型車和周邊紀念品，預計在澳門賽車周末期間發售。

賽事詳情 第71屆澳門格蘭披治大賽車將於11月14日至17日在東望洋街道賽道舉行。主辦方已經公佈了參賽名單，方駿宇和余快將在GT世界盃與另外21位頂尖車手同場競技。

澳門格蘭披治大賽車詳情 賽事名稱：澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃

日期：2024年11月14日至17日

地點：澳門東望洋賽道，全長6.2公里，以多彎、狹窄等因素著名

參賽車輛：Audi R8 LMS GT3 evo II

參賽陣容：

10號賽車由香港車手 Adderly Fong 方駿宇 駕駛

30號賽車由中國車手 James Yu 余快 駕駛