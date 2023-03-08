澳門酒店｜澳門葡京人酒店住宿激抵套票！1晚住宿+來回船飛+早餐人均低至$660 即睇預訂攻略！

想近近地去澳門小旅行的機會來了！葡京人酒店及歐舒丹主題住宿有超平住宿連來回船飛套票，經永安旅遊預訂並使用金光飛航買一送一優惠，人均低至$660！使用這個優惠的話行程一定要在3月之內完成，而且要跟足步驟先可以用到，一齊跟住教學預訂啦！

3月限定 葡京人酒店包早餐低至$660／L’OCCITANE主題住宿最平$676

今次酒店優惠可以揀葡京人酒店其中兩款住宿方案，包括一般「葡京人」主題及「歐舒丹(Maison L’OCCITANE)」主題，葡京人主題住宿高級大床房連雙人早餐最平只需$1,001，而歐舒丹主題住宿高級大床房房價低至$1,042！

之後再加上香港居民專享的金光飛航船票買去程送回程優惠，雙人去程船票$318，所以入住葡京人主題住宿高級大床房連早餐及船票合並$1,319，計番人均只需$660；而歐舒丹主題住宿連船票則人均低至$676，不過就無包早餐，呢個價位肯定是近期最抵！不過要留意，每名香港居民只能用一次船票買一送一優惠，如果你早前已經用過這個優惠去澳門，今次就買不到這款套票了。