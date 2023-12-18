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生活
2023-12-18 17:45:48

澳門酒店｜聖誕澳門遊！開箱澳門新濠影滙W酒店 實試人氣自助餐「津津 」 任食生蠔/醃海鮮/蒜蓉蒸龍蝦（有片）

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澳門酒店｜聖誕澳門遊！開箱澳門新濠影滙W酒店 實試人氣自助餐「津津 」 任食生蠔/醃海鮮/蒜蓉蒸龍蝦

澳門酒店｜聖誕澳門遊！開箱澳門新濠影滙W酒店 實試人氣自助餐「津津 」 任食生蠔/醃海鮮/蒜蓉蒸龍蝦

聖誕假期將近，如果正計劃短途旅遊放鬆一下，相信不少香港人都會首選澳門來一趟兩日一夜的小旅行。澳門新濠影滙 W 酒店在今年九月新開幕，酒店設計靈感源自於一部50年代在澳門拍攝的電影，運用荷里活電影的各種元素，每處都盡顯細節。除了多個特色客房和多項享樂設施，酒店內更有自助餐餐廳「津津」(Hawker Hawker)，客人可以在內歎盡新鮮海鮮和各國佳餚，記者早前就實試入住酒店兩日一夜，下文即睇詳情！

澳門全新型格W酒店

澳門新濠影滙W酒店位於路氹金光大道，巧妙捕捉澳門中葡文化交融的獨特之處，充滿現代感的酒店設計對比其他金碧輝煌的澳門酒店風格截然不同。酒店由世界知名的札哈-哈蒂建築事務所 (Zaha HadidArchitects） 設計，建築精心呈現現代設計的細節和特色，帶來與眾不同的現代及嶄新奢華體驗，內部時尚摩登又型格，隨處可發現電影元素，例如服裝、相機、劇院、舞台和道具等，住客可以慢慢探索，從多角度了解澳門歷史文化。住宿方面，酒店共有557間以電影為主題的客房和套房，用上經典電影元素與澳門悠久的海事歷史為靈感設計，用色時尚而典雅，面積由 37 至 258 平方米不等，可飽覽路氹或城市景觀，空間感十足。今次記者就入住了壯美客房，面積約51－59平方米，房間有特大雙人床，落地大玻璃窗飽覽路氹美景，空間感十足，浴室方面都有驚喜，除了設計有型，設備亦都一應俱全，有浴缸又有獨立淋浴間，風筒更是用DYSON風筒，舒適程度令人非常滿意。

自助餐海鮮有驚喜

澳門酒店自助餐一向受香港人歡迎，新濠影滙 W 酒店內的自助餐餐廳「津津Hawker Hawker」這裡為酒店住客和客人供應早午晚三餐自助餐，自開業後一向口碑不錯。自助晚餐逾百種國際美食，其中海鮮冷盤最出色，對比一般自助餐選擇更豐富，當日就有兩款生蠔無限供應，分別有愛爾蘭生蠔以及法國生蠔，肉質鮮甜，帶有淡淡的海水味。另外亦有龍蝦、蟹腳、海蝦、青口等等，當然也有日式魚生和壽司，肥美的三文魚最受歡迎，更有少見的醃海鮮，有醃小龍蝦、海蝦等等，香辣惹味，有興趣都可以一試！熟食齊集各國佳餚，中式有蒜蓉蒸龍蝦、避風塘炒軟殼蟹、龍躉湯麵等，日式則有鐵板燒、天婦羅、冷麵等，除此之外還有西式及印度美食，令人眼花撩亂。心水推介鐵板燒，可以即場點選牛柳、大蝦、帆立貝、魷魚，即叫即燒，然後再有專人送到客人面前，照顧周到。如果想更盡慶，餐廳更供應酒精飲品，比指定價錢更加可以無限𣈱飲，為佳節增添歡樂氣氛！

澳門新濠影滙W酒店網頁
 

蒜蓉蒸龍蝦 心水推介鐵板燒，可以即場點選牛柳、大蝦、帆立貝、魷魚，即叫即燒，然後再有專人送到客人面前，照顧周到。
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