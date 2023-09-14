濕敏 | 陳琪囝囝濕敏每季定時報到 發現類固醇的天然替代品 即時見效

濕敏一直為常見皮膚困擾之一，雖然類固醇產品有效即時紓緩患處，但礙於治標不治本，加上有潛在副作用，不少患者不斷尋覓有效且非藥性替代品，藝人陳琪亦不例外。「傷在兒身，痛在娘心」，陳琪囝囝的濕敏問題差不多一年四季每季也會復發一次，看見囝囝需要忍痛忍痕令她大感心痛。

「以往囝囝濕敏復發，醫生通常也是處方西藥藥膏，但眼見身邊不少朋友也出現類固醇的後遺症，我想尋找非藥性替代品，但坊間的非藥性潤膚膏又只有保濕效果，無法即時紓緩。」近日，陳琪於社交平台拍片談及解決或紓緩濕敏的心得，提到曾有朋友介紹精油治療方法，指純淨精油擁有天然且即時的效果。但一來市面上的精油質素參差，二來未經處理的精油濃度太高不可以直接用於皮膚上，令她立刻卻步。 經朋友介紹轉用「甜橙啫喱」 效果出乎意料之外

陳琪於社交平台拍片談及解決或紓緩濕敏的心得

她分享道，上年經朋友介紹「甜橙啫喱」，囝囝於年初濕敏復發的時候，開始試用「甜橙啫喱」代替類固醇葯膏。過往都要約一星期濕敏情況才穩定下來，這一次竟然三天便痊癒，不但有效快速止痕褪紅，修復及保濕效果亦不錯。以往使用類固醇藥膏後，皮膚會變薄和乾燥粗糙，而「甜橙啫喱」則不會出現此問題。加上產品所含有的甜橙精油C-ANTI 6 COMPLEX專利成分，有數據實證其功效。成分天然，小朋友能安全使用。「我和胡生平常也會使用，尤其胡生在天氣乾燥時做運動前也會使用，甜橙啫喱的強效保濕效果，有助避免皮膚在運動時乾燥龜裂。」

專家拆解「甜橙啫喱」快速見效「秘訣」 專利成分C-ANTI 6 COMPLEX™ 有效穩定皮膚 達致降炎效果 多年大學講師及藥廠顧問林國雄(Conrad)說明，「甜橙啫喱」利用冷壓技術提取甜橙精油，配以黃金配比植物精油，其C-ANTI 6 COMPLEX™ 甜橙複合免疫細胞調節因子，獲科研實證有效抑制引起濕疹因子IL-5、IL-6、IL8的活性，修復受刺激的皮膚組織，達致降炎效果。同時有助止痕退紅，避免患者過度搔抓加重炎症。長期使用可穩定皮膚狀態，強化皮膚防禦屏障，減少濕敏復發機會。「甜橙啫喱」成分天然，不含西藥效果卻媲美類固醇，推薦對類固醇抗拒的各濕敏人士使用。

Conrad續解釋，一般濕敏產品的作用只停留在肌膚的表皮層，而「甜橙啫喱」所採用的冷壓技術還有一大特點，便是令精油分子變得極細。因此相比一般坊間的精華成份，「甜橙啫喱」更容易被皮膚吸收，並滲透至真皮層發揮功效。

天然精油產品好處多 「甜橙啫喱」獲真實用家實證功效 使用天然精油成分的產品還有不少好處。天然產品不但更安全健康，其生產過程對環境更友善，甜橙精油所散發的獨特香氣，有助紓緩濕敏人士的煩躁心情。「甜橙啫喱」經真實用家實證，9成受訪濕敏用家「薄敷」14日後，6個月內不再復發^；98%用家認同5秒即時止痕效果^；92%用家使用3日後回復平滑肌^；大量用家指連續7天使用，有效深層修護受損肌膚，皮膚質素明顯改善。

「即效退紅甜橙修復啫喱」 成分天然的類固醇替代品 簡稱「甜橙啫喱」的「即效退紅甜橙修復啫喱」一直幫助不少濕敏用家穩定濕敏情況，科研實證有效抑制濕敏因子，即時止痕退紅^，並獲得專家認可並推薦，絕對是濕敏人士家中急救必備好物！

【尚護健．即效退紅甜橙修復啫喱】 天然甜橙精油為主成分

C-ANTI 6 COMPLEX專利成分

臨床: 降低炎症指數

快速退紅 5秒止痕^

3日回復平滑肌^

不含藥性、類固醇、酒精及香料，可以長期使用

通過皮膚敏感測試

修護表皮層細胞，同時修復底層皮膚

3歲以上小童及G6PD均適用

意大利製造 建議零售價：$138/50g 銷售點：萬寧(香港及澳門)、屈臣氏、HKTVMALL及尚護健官方網站有售 指定萬寧門市(香港及澳門)地址：https://bit.ly/3LhJRn7

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