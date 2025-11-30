灣仔美食｜燒鳥Yamato廚師發辦菜單 正宗日式燒鳥體驗 $750食13道菜

2款日式燒鳥套餐

抵食入門之選是燒鳥Yamato廚師發辦菜單（港幣$750／位），以13道精心設計的燒鳥菜式，帶你細味大廚的手藝精華。專用獨家奈良地雞，每道菜都選用不同部位，層層遞進，展現雞肉的極致鮮嫩。必食招牌雞湯拉麵，湯底用無數雞骨和新鮮蔬果慢火熬製，入口濃郁雞香，讓大家細味最純粹鮮雞風味。

有預算的話可試燒鳥Yamato Double Happiness菜單 （港幣$1,280/ 位），先以是日湯品暖身開胃，接著六款招牌雞肉串燒——全用獨家「大和肉鶏」，每日新鮮預備，生長期長達150天，保證頂級質素。分別有雞中翼、雞腿、雞里脊、雞絞肉、雞軟骨和雞胸肉，特別從外側雞胸挑選，燒烤時鎖住水分，配上蛋白醬更添風味。燒物可選擇日本東京直送海鰻，以醬油烤製，配以海藻和山葵；或熊本A4和牛，以其卓越的平衡油脂紋路與嫩度聞名，在主廚精湛的烤製下提升口感。主菜菜單亮點，魚翅雞湯拉麵，由大量雞骨和新鲜蔬菜慢煮8小時製成濃郁湯底，拉麵麵條完美吸收雞肉濃湯精華；或窩心的海膽鮮雞肉蛋飯，以海膽增添細膩鮮味，令人回味無窮。

