灣仔Bakehouse旗艦店開放晚市堂食 必食牛骨髓和牛面頰酥皮批

牛角酥皮包裹澳洲和牛面頰

今次的新菜單由創辦人Grégoire Michaud與Chef Dean Lovel帶領廚師團隊一同設計，有單點及二人套餐。首選最具獨特特色的牛骨髓和牛面頰酥皮批，用牛角酥皮包裹慢燉的澳洲和牛面頰肉和整根牛骨髓，食時將牛角酥皮連和牛面頰肉夾起，再蘸些牛骨髓的精華，又或將牛骨髓的精華直接淋在牛角酥皮上，天然的牛脂香氣提升了體整的風味。底下的慢煮和牛非常嫩腍juicy，牛角酥層層酥化入口鬆軟，兩者互相配合誘人可口，令人不想停口！

