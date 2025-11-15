灣仔Bakehouse旗艦店開放晚市堂食 必食牛骨髓和牛面頰酥皮批

超人氣Bakehouse灣仔旗艦店開業8周年，即將於11月17日(星期一)開始開放晚市堂食，與沙田店同步推出全新堂食菜單。除了保留經典招牌菜之外，更加入新菜式，份量十足。記者率先試食，推介以下心水之選！
牛角酥皮包裹澳洲和牛面頰
今次的新菜單由創辦人Grégoire Michaud與Chef Dean Lovel帶領廚師團隊一同設計，有單點及二人套餐。首選最具獨特特色的牛骨髓和牛面頰酥皮批，用牛角酥皮包裹慢燉的澳洲和牛面頰肉和整根牛骨髓，食時將牛角酥皮連和牛面頰肉夾起，再蘸些牛骨髓的精華，又或將牛骨髓的精華直接淋在牛角酥皮上，天然的牛脂香氣提升了體整的風味。底下的慢煮和牛非常嫩腍juicy，牛角酥層層酥化入口鬆軟，兩者互相配合誘人可口，令人不想停口！
誘人蟹肉海膽三文魚子包
同樣以烘焙包點作組合的蟹肉海膽三文魚子包，法式牛油軟包鮮活鬆軟，與充滿海洋氣息的三大海產構成滿足的配搭。辣肉腸白酒煮青口配酸種麵包也必試，麵包鬆脆不𠝹嘴，青口煮至僅熟，吸飽汁十分柔滑。主菜烤魔鬼魚翼配檸檬味噌牛油醬，伴以蜆肉、意大利青瓜及三文魚子，做法坊間罕見，魚肉柔嫩無比，比嫩滑層次更柔軟。白酒及味噌提鮮增添旨味，檸檬則帶出清新餘韻的優雅平衝。喜歡吃雞的可以試試味道充滿豐富層次的一口香甜麻辣炸雞、香料烤春雞配芫茜醬。
法式焦糖布甸豐厚滑溜
甜品別錯過足料的海鹽拖肥椰棗瑪德蓮配牛奶意式雪糕，棗味特濃，絕配軟滑的雪糕。法式焦糖布甸經重新演繹，蛋吉士經過慢燉後凝固成豐厚滑溜的布甸，與金黃脆口的焦糖表面形成巧妙對比。Grégoire Michaud表示希望將這份溫暖從白晝延續到夜晚，讓食客飽足並慰藉心靈。
Bakehouse（灣仔店）
地址：灣仔大王東街14號
營業時間：8am-9pm
備註：晚餐堂食服務將於11月17日起每天下午5時開始供應。