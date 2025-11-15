熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-11-15 14:00:00

灣仔Bakehouse旗艦店開放晚市堂食 必食牛骨髓和牛面頰酥皮批

分享：
灣仔Bakehouse旗艦店開放晚市堂食 必食牛骨髓和牛面頰酥皮批

灣仔Bakehouse旗艦店開放晚市堂食 必食牛骨髓和牛面頰酥皮批

超人氣Bakehouse灣仔旗艦店開業8周年，即將於11月17日(星期一)開始開放晚市堂食，與沙田店同步推出全新堂食菜單。除了保留經典招牌菜之外，更加入新菜式，份量十足。記者率先試食，推介以下心水之選！
 

牛骨髓和牛面頰酥皮批（$288）慢煮和牛嫩腍juicy，牛角酥皮層層酥化鬆軟，天然牛脂香氣提升體整風味。 Bakehouse創辦人Grégoire Michaud頭號推薦牛骨髓和牛面頰酥皮批。 烤魔鬼魚翼配檸檬味噌牛油醬（$278）

牛角酥皮包裹澳洲和牛面頰

今次的新菜單由創辦人Grégoire Michaud與Chef Dean Lovel帶領廚師團隊一同設計，有單點及二人套餐。首選最具獨特特色的牛骨髓和牛面頰酥皮批，用牛角酥皮包裹慢燉的澳洲和牛面頰肉和整根牛骨髓，食時將牛角酥皮連和牛面頰肉夾起，再蘸些牛骨髓的精華，又或將牛骨髓的精華直接淋在牛角酥皮上，天然的牛脂香氣提升了體整的風味。底下的慢煮和牛非常嫩腍juicy，牛角酥層層酥化入口鬆軟，兩者互相配合誘人可口，令人不想停口！
 

adblk5
蟹肉海膽三文魚子包($138) 辣肉腸白酒煮青口配酸種麵包($268) 香料烤春雞配芫茜醬($268)

誘人蟹肉海膽三文魚子包

同樣以烘焙包點作組合的蟹肉海膽三文魚子包，法式牛油軟包鮮活鬆軟，與充滿海洋氣息的三大海產構成滿足的配搭。辣肉腸白酒煮青口配酸種麵包也必試，麵包鬆脆不𠝹嘴，青口煮至僅熟，吸飽汁十分柔滑。主菜烤魔鬼魚翼配檸檬味噌牛油醬，伴以蜆肉、意大利青瓜及三文魚子，做法坊間罕見，魚肉柔嫩無比，比嫩滑層次更柔軟。白酒及味噌提鮮增添旨味，檸檬則帶出清新餘韻的優雅平衝。喜歡吃雞的可以試試味道充滿豐富層次的一口香甜麻辣炸雞、香料烤春雞配芫茜醬。

法式焦糖布甸豐厚滑溜

甜品別錯過足料的海鹽拖肥椰棗瑪德蓮配牛奶意式雪糕，棗味特濃，絕配軟滑的雪糕。法式焦糖布甸經重新演繹，蛋吉士經過慢燉後凝固成豐厚滑溜的布甸，與金黃脆口的焦糖表面形成巧妙對比。Grégoire Michaud表示希望將這份溫暖從白晝延續到夜晚，讓食客飽足並慰藉心靈。

法式焦糖布甸（$48） 早午餐供應麻辣炸雞酸種窩夫（$138） 早餐亮點蟹肉海膽三文魚子包($138) Brioche French Toast

Bakehouse（灣仔店）

地址：灣仔大王東街14號
營業時間：8am-9pm
備註：晚餐堂食服務將於11月17日起每天下午5時開始供應。

ADVERTISEMENT

ad