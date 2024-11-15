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生活
2024-11-15 14:00:13

灣仔Fine Dining│Auor•月全新冬季菜單 三位同行 一人免費!! 同場加影│神級星州菜The Laksa Club x 瓊榮記四手聯乘晚宴

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灣仔Fine Dining│Auor•月全新冬季菜單 三位同行 一人免費!! 同場加影│神級星州菜The Laksa Club x 瓊榮記四手聯乘晚宴

灣仔Fine Dining│Auor•月全新冬季菜單 三位同行 一人免費!! 同場加影│神級星州菜The Laksa Club x 瓊榮記四手聯乘晚宴

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位於香港灣仔的現代法式餐廳Auor•月，由著名新加坡籍主廚Edward Voon主理，以亞洲風味與精緻的法式烹飪技藝為主軸，風靡迷倒一眾食客；聖誕氣氛臨近，Auor推出全新冬季精選菜單，伴以節日驚喜優惠一同登場，包括惠顧三位晚餐，一位免費，以及自攜餐酒，免收開瓶費，價格四道菜菜單$980/位，六道菜菜單$1,180/位，供應時間為星期一至星期六下午6時至11時。

澳洲和牛、參巴沙嗲醬

澳洲和牛、參巴沙嗲醬

Auor•月  六道菜菜單

•西西里紅蝦、四川風味雪葩、鮭魚籽、萵筍、野米─風味濃郁帶點辛辣的前菜，經醃製後的紅蝦他他，配以四川風味雪葩，靈感源自四川傳統名菜酸菜魚。
•焗澳洲青蟹、馬達加斯加白胡椒粒、鹹蛋、脆魚皮─煮至入味的澳洲青蟹，拌入白酒奶油醬、檸檬汁與白胡椒醬汁即成，並加入鹹蛋黃與炸魚皮進行翻炒提升口感。
•馬友魚、香辣梅菜─馬友魚醃漬後風乾兩三天，梅菜與馬友魚骨、薑、蔥及八角一同熬煮再加入米酒及壽司醋，配以大白菜以增添爽脆口感。
•五香豬柳、覆盆子醋、西班牙辣肉腸、糯米飯─豬柳以五香粉及馬蹄醃製，並搓成肉丸下鍋香煎，最後塗上肉汁、覆盆子醋及冷牛油烹煮成的醬汁。
•澳洲和牛、參巴沙嗲醬─在和牛西冷塗上一層參巴沙嗲醬，再以炭火燒烤，配以黑蒜泥及燉煮香菇。(主菜可選鴿肉)
•香梨湯圓，中式杏仁，D24 榴槤雪糕─湯圓內餡為蜜烤梨醬及醃漬梨子，而頂部鋪上乳酪脆脆與榴槤雪糕，最後淋上杏仁茶。(榴槤雪糕可改梨子雪葩或茅台香蕉雪糕。)

訂位

Auor•月

灣仔告士打道88號其昌中心4樓

28664888

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焗澳洲青蟹、馬達加斯加白胡椒粒、鹹蛋、脆魚皮 五香豬柳、覆盆子醋、西班牙辣肉腸、糯米飯 馬友魚、香辣梅菜 西西里紅蝦、四川風味雪葩、鮭魚籽、萵筍、野米 鴿子、福花、黑蒜、花雕酒

同場加影│神級星州菜The Laksa Club x Keng Eng Kee 四手聯乘晚宴

The Laksa Club是灣仔Auor主廚Edward Voon另一個身份，由Edward親自操刀炮製出最地道星州菜，餐廳於12月5至7日邀得同是來自新加坡的Keng Eng Kee瓊榮記海鮮舉行四手晚宴，由Keng Eng Kee瓊榮記第三代掌舵人Wayne Liew來港獻技。Wayne精通傳統炒鑊技藝，並研創出咖啡排骨和薯粒蝦球等招牌菜，其創新理念與The Laksa Club總廚Edward Voon不謀而合。是次晚宴精彩菜式包括瓊榮記的招牌菜式油浸順殼魚配招牌蠔油、咖啡豬頸肉及螃蟹米粉，以及The Laksa Club的招牌五香肉卷配海鮮醬、蝦醬雞等。
八道菜菜單每位$980，加配$580可享無限暢飲香檳

The Laksa Club

灣仔告士打道88號其昌中心4樓

28664888

TheLaksaClub_五香肉卷配海鮮醬 瓊榮記_螃蟹米粉 TheLaksaClub_榴槤斑蘭麻糬 瓊榮記_油浸順殼魚配招牌蠔油 瓊榮記_砂煲豬肝飯 TheLaksaClub_鮑魚沙律配芝麻薑醋汁 瓊榮記_咖啡豬頸肉 TheLaksaClub_蝦醬雞

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