灣仔Fine Dining│Auor•月全新冬季菜單 三位同行 一人免費!! 同場加影│神級星州菜The Laksa Club x 瓊榮記四手聯乘晚宴

Auor•月 六道菜菜單

•西西里紅蝦、四川風味雪葩、鮭魚籽、萵筍、野米─風味濃郁帶點辛辣的前菜，經醃製後的紅蝦他他，配以四川風味雪葩，靈感源自四川傳統名菜酸菜魚。

•焗澳洲青蟹、馬達加斯加白胡椒粒、鹹蛋、脆魚皮─煮至入味的澳洲青蟹，拌入白酒奶油醬、檸檬汁與白胡椒醬汁即成，並加入鹹蛋黃與炸魚皮進行翻炒提升口感。

•馬友魚、香辣梅菜─馬友魚醃漬後風乾兩三天，梅菜與馬友魚骨、薑、蔥及八角一同熬煮再加入米酒及壽司醋，配以大白菜以增添爽脆口感。

•五香豬柳、覆盆子醋、西班牙辣肉腸、糯米飯─豬柳以五香粉及馬蹄醃製，並搓成肉丸下鍋香煎，最後塗上肉汁、覆盆子醋及冷牛油烹煮成的醬汁。

•澳洲和牛、參巴沙嗲醬─在和牛西冷塗上一層參巴沙嗲醬，再以炭火燒烤，配以黑蒜泥及燉煮香菇。(主菜可選鴿肉)

•香梨湯圓，中式杏仁，D24 榴槤雪糕─湯圓內餡為蜜烤梨醬及醃漬梨子，而頂部鋪上乳酪脆脆與榴槤雪糕，最後淋上杏仁茶。(榴槤雪糕可改梨子雪葩或茅台香蕉雪糕。)

訂位

Auor•月

灣仔告士打道88號其昌中心4樓

28664888