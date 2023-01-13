火鍋放題｜好呷台灣火鍋登陸銅鑼灣 最平$328起任食53款美食

冬天當然要打邊爐，牛角姊妹店「好呷台灣火鍋」將於1月19日起，在銅鑼灣羅素街英皇鐘錶珠寶中心開設新分店，並推出「任你行。環島遊」套餐，客人可飽歎53款美食，更有多款台式火鍋湯底選擇，不用飛台灣都能食盡台灣美食！

「任你行。環島遊」套餐

為慶祝銅鑼灣新店開幕，好呷台灣火鍋推出「任你行。環島遊」套餐，價值最平$328起，可以任食53款食材，包括台式滷味、鹽水雞、蛋餅、日本國產牛肩胛肉、麻辣芫茜雞滑等等，非常豐富！湯底方面，店家共有 8 款選擇，最近更推出了兩款美味湯鍋「養生當歸杞子鍋」和「黃金泡椒鍋」，前者底以紅棗、當歸、杞子及雞湯精煮而成，既足料又美味；後者用上泡椒和酸菜製作，酸爽麻辣，惹味十足！