火鍋放題｜好呷台灣火鍋登陸銅鑼灣 最平$328起任食53款美食

冬天當然要打邊爐，牛角姊妹店「好呷台灣火鍋」將於1月19日起，在銅鑼灣羅素街英皇鐘錶珠寶中心開設新分店，並推出「任你行。環島遊」套餐，客人可飽歎53款美食，更有多款台式火鍋湯底選擇，不用飛台灣都能食盡台灣美食！
「任你行。環島遊」套餐
為慶祝銅鑼灣新店開幕，好呷台灣火鍋推出「任你行。環島遊」套餐，價值最平$328起，可以任食53款食材，包括台式滷味、鹽水雞、蛋餅、日本國產牛肩胛肉、麻辣芫茜雞滑等等，非常豐富！湯底方面，店家共有 8 款選擇，最近更推出了兩款美味湯鍋「養生當歸杞子鍋」和「黃金泡椒鍋」，前者底以紅棗、當歸、杞子及雞湯精煮而成，既足料又美味；後者用上泡椒和酸菜製作，酸爽麻辣，惹味十足！
享無限續點輕奢華盛盤
惠顧「任你行。環島遊」套餐，除了可以無限任叫餐牌上的一般食品，還可享無限續點輕奢華盛盤或單點當中的食材。由主廚發辦的輕奢華盛盤包括多種來自海陸空的食材，有鮑魚、沙鎚魚片、水蓮、羽衣甘藍、美國 SRF 和牛牛肋粒、手切牛下肩胛翼板等食材，款款新鮮，而且食材以三層盛盤架上桌，讓你一次過體驗味覺及視覺享受，絕對是打卡之選！
午市 吃到飽 100 分鐘：成人 $398；小童/長者$328
晚市 吃到飽 120 分鐘：成人 $498；小童/長者 $398
好呷台灣火鍋（銅鑼灣店）
地址：銅鑼灣羅素街 8 號英皇鐘錶珠寶中心 3 樓全層
電話：2633 3978
【1 月 19-20 日】試業時間：12:00-15:00，18:00-23:00
【1 月 21 日起】營業時間：12:00 - 23:00