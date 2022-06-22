炎夏必備｜氣溫每升1度 面油+10%！ 夏日涼浸浸面霜推介

踏入6月尾，天氣愈來愈熱，加上口罩加持，面部就更侷促。根據研究，溫度每上升攝氏1度，皮脂腺的分泌就會上升10%，加上夏天經常出汗，更容易帶來油光滿面的錯覺。如果不想戴著口罩又滿面油光，不妨在炎夏改用具清涼感的護膚品，為肌膚注水之餘，更可以令面部清爽涼快。

涼浸浸面霜推介｜ RMK 煥膚清涼保濕液 $320/150ml

凝膠啫喱質感，塗上後轉化成水漾保濕液，快速滲透至角質層。清涼的觸感具收斂功效，能同時為肌膚注入大量水分，留下爽滑膚觸，舒緩日曬刺激，為炎夏肌膚降溫。保濕液更在黑胡椒與粉紅胡椒撲鼻的芳香中，混合了檀香及玫瑰的香氣，調配出適合夏日使用清新怡人香。