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2022-06-22 12:00:00

炎夏必備｜氣溫每升1度 面油+10%！ 夏日涼浸浸面霜推介

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炎夏必備｜氣溫每升1度 面油+10%！ 夏日涼浸浸面霜推介

炎夏必備｜氣溫每升1度 面油+10%！ 夏日涼浸浸面霜推介

踏入6月尾，天氣愈來愈熱，加上口罩加持，面部就更侷促。根據研究，溫度每上升攝氏1度，皮脂腺的分泌就會上升10%，加上夏天經常出汗，更容易帶來油光滿面的錯覺。如果不想戴著口罩又滿面油光，不妨在炎夏改用具清涼感的護膚品，為肌膚注水之餘，更可以令面部清爽涼快。

涼浸浸面霜推介｜RMK 煥膚清涼保濕液 $320/150ml

凝膠啫喱質感，塗上後轉化成水漾保濕液，快速滲透至角質層。清涼的觸感具收斂功效，能同時為肌膚注入大量水分，留下爽滑膚觸，舒緩日曬刺激，為炎夏肌膚降溫。保濕液更在黑胡椒與粉紅胡椒撲鼻的芳香中，混合了檀香及玫瑰的香氣，調配出適合夏日使用清新怡人香。

RMK 煥膚清涼保濕液 $320/150ml RMK 煥膚清涼保濕液 $320/150ml

涼浸浸面霜推介｜KIEHL’S 特效清爽保濕啫喱面霜

啫喱面霜採用獨特質感技術，塗抹後即時感覺清爽涼快，肌膚水分立即提升，同時有助長效減少面部油光及收細毛孔，令肌膚感覺清爽、滋潤，及保持水油平衡。面霜更不含酒精成分，專門為中性和油性皮膚而設。

另外，由即日起至630日期間，在Kiehl’s 專門店購買一件指定產品（特效清爽保濕啫喱面霜、特效保濕乳霜、亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜或任何男士產品），並購物滿$1,080，即可獲贈5件旅行試用裝及CHILL爽保溫冰袋（價值$327

KIEHL’S 特效清爽保濕啫喱面霜 $315/50ml、$570/125ml 5件旅行試用裝及CHILL爽保溫冰袋（價值$327）

涼浸浸面霜推介｜belif 斗篷草高效水分炸彈霜 (限定聯乘版

品牌王牌的炸彈霜回歸，聯乘韓國時尚品牌AVAM，推出CP值高的限定聯乘版，增量2.5倍至125ml。炸彈霜的涼爽水凝啫喱質感能被極速吸收，急救水油失衡肌，補濕之餘有助中和對皮膚有害的自由基，為肌膚打造保護膜，適合油性及混合性皮膚。聯乘版更加送質感帆布隨行袋，圓桶形設計方便袋好手機、潤唇膏、銀包及AQUA BOMB

belif 斗篷草高效水分炸彈霜 (限定聯乘版) $500/125ml
philosophy hope in a jar高效再生水亮面霜 (升級版) $365/60ml

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涼浸浸面霜推介｜philosophy hope in a jar高效再生水亮面霜 (升級版)  

面霜的涼膚水潤配方，質感綿密尤如梳乎厘般輕盈，有助令肌膚呈現由內以外的自然光澤。升級版注入全新強效潔淨配方，針對暗啞肌膚，同時為缺水肌帶來柔滑煥亮的無瑕肌膚，絕無黏稠油膩感。

同場加映：LOCCITANE 2022夏日薄荷馬鞭草限定系列

L’OCCITANE每年都會推出馬鞭草系列，稀有馬鞭草以獨特香氣、清爽和淨化功效聞名。今年加入薄荷成分，令清爽感覺進一步昇華。系列除了馬鞭草淡香氛，更重點推介一系列身體用品，包括去角質沐浴啫喱、冰涼潤膚霜，回家後洗去夏日的黏膩感，立即為身體降溫。新出的馬鞭草戶外身體噴霧更可隨身攜帶，在街上都可以即時擁有清爽感覺。

2022夏日限量版 薄荷馬鞭草去角質沐浴啫喱 $180/250ml 清新的去角質沐浴啫喱，能溫和地去除老廢角質，肌膚回復清爽幼滑。 2022夏日限量版 薄荷馬鞭草冰涼潤膚霜 $260/250ml 潤膚霜瞬間為肌膚保濕，散發清新活潑的馬鞭草香氣，在炎夏帶來冰涼清新感覺。建議將薄荷馬鞭草冰感潤膚霜存放於冰箱，令冰涼感加倍。 馬鞭草戶外身體噴霧 $190/100ml 馬鞭草清新活潑的香氣，在街上即時帶來清爽感覺。
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