來自九州熊本的「魚雷沾麵」，在九州和東京設有四間分店，門口經常出現排隊人龍。今次首度跳出日本，與本地餐飲集團合作開設香港旗艦店。記者親身去試招牌沾麵，跟各位讀者們分享真實食評！

創辦人夫婦松永隆二及松永佑佳鑽研出沾麵的濃湯融合豚骨的醇厚及魚介的魚香，兩者突出又能平衡，秘密在於湯頭用上50公斤的豬筒骨、豬手、排骨、雞殼和雞腳等，熬煮兩天。以錘子一下敲碎骨頭，令骨髓中的鮮味釋出。日本師傅採用專業濃度計檢測湯底濃度，達至標準才加入沙甸魚、鯖魚、小魚乾及鰹魚混合而成的魚介精華，再融入辛味噌、洋蔥、蒜蓉、薑等，提升整體香味層次。湯底由日本店直送，還原當地風味。記者試過沾麵的湯底覺得魚介香味鮮明突出，也嘗到豚骨湯的濃厚鮮味。

三種麵粉特製彈牙麵條

沾麵有原味(辛口)、激辛、咖喱三種口味，配料有海苔、京蔥、洋蔥、筍及叉燒。叉燒選取荷蘭豚腩，經過慢煮，肉質柔軟燜得入味。原味屬小至中辣級，不嗜辣的會覺得辣；激辛版本加入自家調製極辣辣油和北印度辣椒粉，有食客表示辣度有譚仔大辣級；咖喱使用酒釀、花椒、豆瓣醬等中華料理食材，令香氣層次更豐富。麵條交由麵廠用上三種麵粉特製，比傳統沾麵的麵條用多一種麵粉，帶有小麥鮮活香氣與彈牙嚼勁，沾湯易掛汁。吃畢麵條，將剩下的濃湯加入白飯撈勻吃，索盡湯汁濃惹的精華。

除了沾麵，另有辛辣魚介叉燒拌麵、魚介豚骨湯拉麵、配上手撕叉燒及日本生蛋黃的魚雷飯。拌麵的味道相對不及沾麵的辣，麵條掛上香味頗開胃。