燕麥杯食譜｜美顏蜂蜜杏仁、枸杞開心果等5款不同配搭

如果你每天都煩惱早餐該吃甚麼的話，不妨考慮近年大熱的隔夜燕麥杯吧！以下就介紹為大家介紹5款減脂隔夜燕麥杯配搭，做法簡單之餘，又含豐富營養，而且更是減肥恩物，快學起來在家中減肥吧！ 燕麥杯好處 這幾年不少人都推薦早餐時食用隔夜燕麥杯作減肥之用，而它成為減肥健身人士的新寵並非毫無道理。首先燕麥比大多數穀物含有更多的植物蛋白，可補充日常的蛋白質。而燕麥亦含豐富的抗氧化劑，有助降低血壓及幫助人體調節膽固醇。燕麥同時含豐富的膳食纖維，增加飽肚感之餘，熱量也不會太高。因此燕麥作為燕麥杯的最主要食材，不但可包含以上優點，加上其他輔助食材後，可以令燕麥杯的營養成分變得更高。

燕麥杯基本準備 每款隔夜燕麥杯的基礎食材都差不多，製作前都需準備約35至50克的傳統燕麥和100毫升的牛奶或其他植物奶。燕麥可按個人的食量決定份量，其他的食材可按需要而組合。而製作方法亦很簡單，只需把燕麥倒進容器裏，再加入牛奶浸泡後，在雪櫃裏冷藏8小時即可。以下介紹的5款隔夜燕麥杯都因身體的不同需要而有所不同，大家不妨按自己的需要去製作相應的燕麥杯吧！ 1.維他命C滿滿－雜果燕麥杯 在浸好的隔夜燕麥中加入2湯匙的希臘乳酪後，再將它們攪拌好，然後加入切好的士多啤梨、奇異果等水果即可。若想增加口感，亦可加入杏仁片、椰子片等堅果。以上的水果充滿維他命C，而加入乳酪後的燕麥杯和水果的味道更加合襯，特別適合夏天時食用。

4.美顏必備－蜂蜜杏仁燕麥杯 將燕麥、牛奶、1湯匙的蜂蜜和適量的杏仁碎攪勻後，放入雪櫃冷藏8小時或以上即可。在食用前可根據個人喜好再添加一些蜂蜜和杏仁。蜂蜜含有美容養顏的作用，而杏仁亦可滋養皮膚，同時減少衰老跡象，所以這款燕麥杯特別適合「貪靚」一族，減肥之餘還可以達到美顏的效果。 5.養生明目－枸杞開心果燕麥杯 在浸泡後的燕麥杯中加入少許蜂蜜後攪勻，再加入枸杞、黑芝麻和開心果即可。枸杞、黑芝麻和開心果均具明目護眼的作用，而枸杞更有抗衰老及降血糖等好處，因些這款燕麥杯特別養生。建議在冷藏8小時後，把燕麥杯加熱才進食，令這款燕麥杯更符合養生的功效。