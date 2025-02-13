熱門搜尋:
情人節2025 產志賀毒素 朗天峰 新店關注組 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 網上熱話 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-02-13 11:55:00

減肥早餐菜單｜黑芝麻、花生、朱古力等5款隔夜燕麥粥 平均僅300kcal！

分享：
減肥早餐菜單｜黑芝麻、花生、朱古力等5款隔夜燕麥粥 早餐食譜平均僅300kcal！

減肥早餐菜單｜黑芝麻、花生、朱古力等5款隔夜燕麥粥 早餐食譜平均僅300kcal！

adblk5

近年不少人都喜歡製作減肥早餐菜單隔夜燕麥，但是除了冷吃的隔夜燕麥，還可製作暖吃的燕麥，早上只需花5至10分鐘便可食用，健康又飽肚，而且平均只有300kcal！以下就為大家推薦5款隔夜燕麥粥配搭，早上的時候不妨試試看吧！

減肥早餐菜單｜基本隔夜燕麥

隔夜燕麥即以隔夜慢煮的形式，早一晚在冰箱浸泡，令麥皮變的更軟更順滑，一來令口感變得柔軟，適合作為早餐食用，二來可以節省早上煮的時間，對於繁忙的上班族特別方便。

基本隔夜燕麥材料：燕麥 50g／水150-180g（取決於其他食材）／牛奶/植物奶100g

基本隔夜燕麥做法

1. 早一晚將燕麥片和水放在密實盒裡浸過夜。
2. 把浸好的燕麥和牛奶或植物奶倒入小煲中，以中火煮大約2-3分鐘，直至牛奶冒泡後轉小火繼續煮。
3. 煮的時候不停攪拌，以防痴底，直至燕麥和牛奶或植物奶完全混合均勻即可。  

adblk6
減肥早餐菜單｜基本隔夜燕麥可以隨心配搭。 減肥早餐菜單｜朱古力燕麥粥就像甜品一樣。

減肥早餐菜單｜朱古力燕麥粥

早上想補充糖分的話，不妨嘗試這款朱古力燕麥粥吧！只需在原有的燕麥粥底加入可可粉熬煮即可，味道香甜，口感軟糯像是在吃朱古力慕絲一樣。再在燕麥粥上加上雜莓、堅果、黑朱古力等配料，不但可以增加口感，同時亦可增加其營養價值。

朱古力燕麥粥材料：（基底）燕麥 50g／水 150g／牛奶 100g／可可粉 5g
（配料）黑朱古力／樹莓／藍莓／堅果

糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖） 糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖） 糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖） 糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖）

減肥早餐菜單｜抹茶燕麥粥

抹茶同樣是不少人喜歡的口味，簡單加入抹茶粉在燕麥裏攪拌均勻，便能變成抹茶燕麥粥。牛奶燕麥與抹茶的口味特別合襯，再配上奇異果、藍莓等酸味的水果形成對比，令整體感覺不會太過甜膩。

抹茶燕麥粥材料：（基底）燕麥 50g／水 150g／牛奶 100g／抹茶粉 5g
（配料）奇異果片／藍莓／榛子／杏仁

減肥早餐菜單｜黑芝麻燕麥粥

如果有脫髮問題的話，不妨在早餐的時候多吃黑芝麻食品，而將黑芝麻粉加入燕麥粥裏面是一個不錯的選擇，一來可以增加燕麥的口味，二來對身體有益，無論男女也適合食用。

黑芝麻燕麥粥材料：（基底）燕麥 50g／水 170g／牛奶 100g／黑芝麻粉 30g
（配料） 車厘子／藍莓／堅果

減肥早餐菜單｜抹茶燕麥粥加入酸味的水果可以中和甜膩的口味。 減肥早餐菜單｜抹茶燕麥粥需要準備的食材並不多。 減肥早餐菜單｜若果有脫髮問題，不妨嘗試黑芝麻燕麥粥吧！

減肥早餐菜單｜花生燕麥粥

不少人都會在早餐的時候以花生醬塗麵包食用，但其實可以把花生和燕麥粥混合，味道同樣好吃。若果怕花生粉的味道不合，煮燕麥粥的時候不加入花生粉，在最後才放入花生醬混合一起食用。

花生燕麥粥材料：（基底）燕麥 50g／水 150g／牛奶 100g／花生粉 10g
（配料）香蕉片／杏仁／核桃／雜莓

adblk7

減肥早餐菜單｜豆乳燕麥粥

如果不喜歡使用牛奶煮燕麥的話，可以改用豆漿代替，充滿豆香之餘，亦方便不吃牛奶的人食用。不過記得浸泡燕麥的時候也要使用豆漿，這樣可以令豆漿的風味更突出。

豆乳燕麥粥材料：（基底）燕麥 50g／（浸泡用）豆漿 150g／（熬煮用）豆漿 100g
（配料）士多啤梨／果仁／黃豆粉／花生醬

adblk8
減肥早餐菜單｜花生燕麥粥花生口味與不同配料都合襯。 減肥早餐菜單｜花生燕麥粥撤上黃豆粉令燕麥粥更香。 減肥早餐菜單｜花生燕麥粥混合花生醬食用也可。

入App免費換走健康產品

入App免費換走健康產品