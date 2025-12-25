燙傷/噪音/勞損等廚房工作5大潛在危險 如何避免？

相對於製造業、建造業、運輸業等主要經濟行業，飲食業發生工業意外的數字較高。根據勞工處2024年就工業意外的調查報告結果顯示，單是飲食業發生的工業意外就佔了44%，仍然是所有行業中最高的 。究竟飲食從業員的工作環境有哪些潛藏的危險？以下就為大家細說在廚房的工作危機。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供 廚房工作的潛在危險 1. 燙傷及割傷 在廚房工作的廚師或處理食材的員工，每天都要在烹調或處理大量高溫食材，例如滾油及熱水等，稍一不慎就會燙傷身體，甚至有機會因為接觸爐灶、器皿等灼熱表面而被灼傷。此外，在工作過程中員工需要運用刀具、食材處理器（攪拌機、肉類切割器等），為他們帶來潛在受傷的風險。 2. 酷熱問題 又濕又熱是廚房環境的一大特點，煮食爐具、蒸爐等都會使廚房的氣溫大大提高，如通風系統及設備不足，有機會使員工未能有效散熱而中暑，出現不適情況。

3. 肌肉勞損或扭傷 廚師長時間以站立的姿勢做炒菜的工作，而傳菜員工作時則需要捧着餐點來回出入廚房，都是頻繁地重複使用同一組肌肉的工作，對手及腳部的肌肉過度操勞，容易出現腰背痛、手部或前臂腱鞘炎及下肢靜脈曲張等毛病。 4. 噪音 別以為只有在地盤或從事工程工作才會有噪音的問題，廚房中的煮食爐具、抽風系統、不同食材處理機器的聲音，都會造成廚房內的噪音問題，或許會對廚房內的工作人員的聽覺造成損害。 5. 皮膚病 在處理食材的過程、清洗器具的時候，工作人員都會接觸洗潔精，以及不同類型有機會導致過敏及發炎的食材及化學物，可引致不同程度的皮膚病。加上在廚房這個相對較濕熱的工作環境，亦會增加真菌感染的機會。

如何避免在廚房工作時發生意外？保持適當距離，做好防護措施 雖說意外是意料之外，可能發生時太突然當下未必可以阻止得到，但很多意外在發生之前都可以估計得到，評估環境因素後，推測潛在的危險，再針對這些風險做好防護措施，就可以大大減低意外發生的可能性。

1. 處理高溫或高危機器時，佩戴適當的工具，保持距離 如要接觸高溫器具或食材，例如處理油炸的食物或蒸爐，身體與爐具可保持一個適當的距離，配合運用長柄的煮食用具，以防滾油濺起時會灼傷身體。同時，員工也要不時提醒周圍的人小心，以免稍一不慎會傷及他人。 當要用切割器等高危機器時，可佩戴適當的防護罩；而且最好將此類機器放置在容易切斷電源的區域，或機器的開關按鈕最好在容易觸及的位置，確保能在危急情況下能盡快切斷電源，以策安全。 2. 確保有妥善的通風系統，注意員工的身體狀況 廚房的環境酷熱，如有需要可安裝空調系統，而最起碼要確保有妥善的通風系統，使廚房有足夠的換氣率，保持廚房的空氣流通。員工也要定時飲用足夠的水，及穿着較通爽的衣物，以免體溫過高而感到不適。