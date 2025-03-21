爆肝症狀｜指甲易斷、腳踭乾燥、易怒等9大指數要注意（附護肝食物）

現代人生活節奏急促，難免會養成各種壞習慣影響健康，而最容易看出端倪的身體器官，便是肝臟的健康。以下就為大家盤點9種「爆肝」症狀，大家可以從中了解自己的「爆肝指數」，亦附有「養肝」食材，幫助改善健康。 爆肝症狀1：指甲脆弱易斷 若有指甲脆弱易斷、縱紋較多的問題就需注意！指甲的狀況反映身體的狀態，有以上問題通常都源於睡眠不足，血液循環不夠好，代表出現肝血不足的問題。

爆肝症狀2：失眠難入睡 作息對於身體十分重要，如果有失眠難入睡的問題，很可能由於肝臟的休息不足而引起！ 爆肝症狀3：腳後跟乾燥 腳後跟乾燥不一定源於皮膚乾燥，如果身體血氣運行不足，肝臟較虛弱的話，同樣會造成這樣的情況。

爆肝症狀4：精神及食慾不振 肝氣鬱結會造成精神及食慾不振的情況，若果長期出現這種問題，就需要多加留意肝臟的健康。 爆肝症狀5：肚脹及放屁多 如果突然出現放屁多及肚子易脹的問題，可能源於休息不足，令毒素積聚體內，導致肝臟無法順利幫助身體排毒。 爆肝症狀6：暴躁易怒 肝氣鬱結同時會造成容易暴躁和憤怒的情緒，因此注意自己的情緒變化，也可知道自己的肝臟健康。

爆肝症狀7：大便較乾，小便偏黃 從大小便中亦可得知肝臟的健康狀況，若有大便乾燥，小便黃如濃茶的情況出現，那麼便可能源於肝火旺盛造成。 爆肝症狀8：皮膚多油 若然本來並非油性皮膚或青春期，但突然出現皮膚出油、粉刺變多、長暗瘡等情況，那麼可能同樣源於肝火旺盛造成 爆肝症狀9：易掉髮 頭髮同樣是身體一個重要的健康指標，若出現頭髮變得容易出油及掉髮等問題，可以反思一下最近有沒有熬夜、抽煙、喝酒等影響肝臟健康的壞習慣。

護肝食物︰綠豆雞蛋牛油果 如果「爆肝指數」偏高的話，建議食用綠豆、紅蘿蔔、秋葵、燕麥等幫助解肝毒的食材，他們都有助改善肝臟的健康。而補充蛋白質同樣能夠幫助「養肝 」，雞蛋、牛奶、牛油果等食材都含有豐富的蛋白質，可以令肝臟變得健康。