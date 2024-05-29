父親節2024｜父親節酒店自助餐懶人包！早鳥優惠低至77折/買二送一/最平$264起

今年父親節是6月16日，如果想一家人一起聚會慶祝，出去食自助餐實屬是個不錯的選擇！香港有多間酒店自助餐餐廳都特別推出父親節自助餐，更有低至77折的早鳥優惠，最平每位$398起，下文即睇父親節酒店自助餐推介！

位於銅鑼灣柏寧酒店的自助餐餐廳PLAYT，於2024年6月7日至30日期間推出父親節自助餐，以肉類為主題，由主廚陳健聰師傅嚴選多款上乘肉品和高級食材，為食客帶來不同的肉類佳餚，包括鮮嫩多汁的慢煮美國安格斯有骨肉眼牛扒、外脆內軟的慢烤脆皮西班牙乳豬等，在父親節週末(6月15-16日)，烤肉菜式更升級為慢煮美國斧頭牛扒和辣根烤羊排配迷迭香肉汁，非常吸引！ 另外當然不少得自助餐最受歡迎的即開生蠔和海鮮刺身，其他熱盤則有香煎法國鴨肝配波特酒汁、傳統法式油封鴨髀、經典紅酒燴牛尾、新疆孜然香料烤羊肋骨、黑啤酒燴牛肋骨及韓式燒烤醬焗小豬肋排等，父親節週末還加碼供應花旗参海底椰響螺燉排骨湯，一家人食都一定可以品嚐到心水菜式。 《PLAYT「無肉不歡」父親節自助餐》 日期：2024年6月7日至30 時間：18：30 - 21：30 星期一至星期四：成人HK$758 | 兒童HK$488 星期五至星期日及公眾假期：成人HK$798 | 兒童HK$528

父親節自助餐推介｜城景國際City Café「海膽‧海鮮盛薈自助晚餐」 每位$264起

城景國際City Café在六月帶來「海膽‧海鮮盛薈自助晚餐」，主打韓國海膽、沖繩特產海葡萄及多種海鮮食材，除了空運生蠔、凍蝦、藍青口及日式刺身如三文魚、金槍魚、甜蝦及喜靈魚柳籽外，美食更包括海膽醬牛油梨飛魚籽焗釀蟹蓋、魚子醬海葡萄溏心蛋、海膽金槍魚榻榻奇配香芒羽衣甘藍沙律、海膽梳乎厘蟹子焗大蝦、酥炸培根豚肉卷廣島生蠔配海膽黑松露黃醬等，每位惠顧客人將奉送「赤蝦刺身伴海膽、魚子醬及海葡萄」一客，而於父親節當日惠顧，更會升級轉送「黑松露瑞士大孔芝士焗龍蝦」一客，非常吸引！於2024年6月1-16日期間，餐廳推出星期一至五尊享原價買一送一優惠，即每人低至$264起，5歲或以下免費，生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅。此外，City Café 即日起亦推出震撼自助午餐優惠，凡惠顧尊享低至77折優惠及生日客人可獲贈生日蛋糕。

City Café - 海膽‧海鮮盛薈自助晚餐

日期：2024年6月1日至6月16日

星期一至星期五：成人HK$548 | 長者HK$518｜兒童HK$388 （原價買一送一）

星期六至日及公眾假期：優惠價 成人HK$428｜長者HK$388｜兒童HK$288

地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓

訂座電話：2783 3287



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