父親節（英文：Father’s Day）的由來和起源你了解多少？今年父親節是6月16日（星期日），讓我們一起來了解這個充滿歷史意義的節日，包括其日期、傳統和禮物選擇。父親節常見的禮物是甚麼？有哪些食譜適合為爸爸準備，一起享受親子時光？《 am730》將分享父親節的活動和好去處，助你做一個盡責的孝順仔女。

父親節日期是什麼時候？ 通常父親節（英文：Father’s Day）的日期是每年6月的第三個星期日。在2024年，父親節將在6月16日慶祝。在美國、日本、中國、澳洲和荷蘭等地，都會在這一天慶祝父親節。而在南韓，父親節和母親節合併為5月8日的「父母節」。在東歐或西歐國家，如立陶宛、匈牙利、西班牙和葡萄牙，則定於6月的第一個星期日慶祝。

父親節由來及起源 父親節的傳統起源於古希臘，當時人們會向眾神之父「Zeus」致敬。這個傳統傳到了17世紀的英國，但文化的不同使得父親節的意義發生變化，英國教會開始在這一天表達對聖約瑟夫（Saint Joseph）的崇敬，他是耶穌的養父。 至於現代父親節的起源則來自美國。受到母親節的啟發，Sonora Smart Dodd提出了創建一個專門感謝父親的節日。她的努力得到回報，並在1910年首次在美國華盛頓州斯波坎慶祝父親節。後來，這個節日逐漸在美國其他地區流行開來，並最終在1972年由時任美國總統尼克遜正式宣布父親節為美國的國定節日。