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生活
2024-06-12 11:38:00

父親節2024｜由來、禮物、活動、孝順食譜懶人包

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父親節由來、禮物、活動、孝順食譜懶人包（am730製圖）

父親節由來、禮物、活動、孝順食譜懶人包（am730製圖）

父親節（英文：Father’s Day）的由來和起源你了解多少？今年父親節是6月16日（星期日），讓我們一起來了解這個充滿歷史意義的節日，包括其日期、傳統和禮物選擇。父親節常見的禮物是甚麼？有哪些食譜適合為爸爸準備，一起享受親子時光？《 am730》將分享父親節的活動和好去處，助你做一個盡責的孝順仔女。

父親節日期是什麼時候？

通常父親節（英文：Father’s Day）的日期是每年6月的第三個星期日。在2024年，父親節將在6月16日慶祝。在美國、日本、中國、澳洲和荷蘭等地，都會在這一天慶祝父親節。而在南韓，父親節和母親節合併為5月8日的「父母節」。在東歐或西歐國家，如立陶宛、匈牙利、西班牙和葡萄牙，則定於6月的第一個星期日慶祝。

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父親節由來及起源

父親節的傳統起源於古希臘，當時人們會向眾神之父「Zeus」致敬。這個傳統傳到了17世紀的英國，但文化的不同使得父親節的意義發生變化，英國教會開始在這一天表達對聖約瑟夫（Saint Joseph）的崇敬，他是耶穌的養父。

至於現代父親節的起源則來自美國。受到母親節的啟發，Sonora Smart Dodd提出了創建一個專門感謝父親的節日。她的努力得到回報，並在1910年首次在美國華盛頓州斯波坎慶祝父親節。後來，這個節日逐漸在美國其他地區流行開來，並最終在1972年由時任美國總統尼克遜正式宣布父親節為美國的國定節日。

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父親節禮物

與母親節送康乃馨的傳統相似，父親節也有一些常見的禮物選擇。以下是一些增添心意的手工禮物，可能會讓父親們感到喜愛：

  • 手工皂：製作獨一無二的手工皂，加入爸爸喜愛的薰衣草、檸檬等香氣。
  • 香薰蠟燭：用蠟燭製作器具，調配出爸爸喜愛的香味。
  • 手印或腳印畫：用顏料或陶土，製作一幅帶有孩子手印或腳印的畫作，也可以是風景、花朵或肖像畫。
  • 父親節卡：拿起彩色筆或水彩，手繪製一張特別的賀卡。
  • 編織的頸巾：如果擅長編織，織一條溫暖的頸巾，讓爸爸在涼爽的日子裡感到溫暖。
  • 手工珠寶：製作一條以爸爸喜愛顏色的頸鍊或手鍊。
  • 自製美食：例如朱古力、曲奇餅、果醬等，用心製作一份美味的禮物，或者根據食譜製作一餐豐富的大餐，與爸爸一同享用。
  • 玫瑰：母親節要送康乃馨，而父親節的專屬節花則是「玫瑰」，一般白玫瑰會用於葬禮，因此送紅玫瑰才能傳達對父親的感恩與感謝。

此外，您還可以為爸爸唱一首他喜愛的歌曲，或者演奏一段音樂，以表達對他的愛和感激。無論是選擇哪種方式慶祝，重要的是與父親共度美好時光，感謝他們的愛與付出。祝您父親節快樂！

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

父親節活動及好去處

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香港文化博物館地址︰沙田文林路1號

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