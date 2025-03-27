牙齒黃怎麼變白｜正確刷牙、少飲咖啡及多吃蔬果等5招改善

牙齒護理｜清潔不當易牙黃！盤點5招改善牙黃方法 從日常遠離牙黃問題

不少人都有牙黃問題的困擾，即使每天定時刷牙或使用漱口水都未必可以回復美白的狀態，有機會與刷牙方式或清潔不當有關。以下就為大家盤點正確刷牙、少飲咖啡及多吃蔬果等5招改善牙黃方法，讓大家可以從日常遠離牙黃問題。

遠離牙黃｜改善飲用習慣 不少人都有飲用飲料的習慣，如果常喝有色飲品，建議可以使用吸管喝飲料，以防止牙齒變黃。而飲用咖啡的時候亦可以加入牛奶、奶精等來改變咖啡的化學結構，令色素不容易黏附在牙齒表面。最重要的便是在日常生活中多喝水，咖啡、茶、紅酒等有色飲品都容易令牙齒變黃，多喝水便可以稀釋這些飲品的色素，讓他們不容易黏附着牙齒上，改善牙黃問題。

遠離牙黃｜飯後清潔口腔 吃飯後總會有很多食物殘渣或色素留在口腔，因此要保持飯後刷牙或漱口的習慣，以便清理飯後留下的污跡。同時建議使用牙線或牙籤清理口腔，以防止食物殘渣長期留在口腔，加深牙齒顏色。