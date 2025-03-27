牙齒黃怎麼變白｜正確刷牙、少飲咖啡及多吃蔬果等5招改善

不少人都有牙黃問題的困擾，即使每天定時刷牙或使用漱口水都未必可以回復美白的狀態，有機會與刷牙方式或清潔不當有關。以下就為大家盤點正確刷牙、少飲咖啡及多吃蔬果等5招改善牙黃方法，讓大家可以從日常遠離牙黃問題。
遠離牙黃｜使用正確刷牙方式
如果要有效地妨止牙齒變黃，便需要使用正確的刷牙方式，減少口腔內細菌的積聚，建議可以使用牙醫建議的The Bass Method刷牙，在日常生活中改善牙黃問題。而日常亦建議使用具美白成分的牙膏，多管齊下地令牙籤變得美白。
1.將牙刷刷毛呈45°對準牙齒與牙齦交界處。
2.輕壓牙刷，讓刷毛側邊與牙齒充分接觸後水平來回刷，以1次刷2-3顆牙的形式來回刷10次 ，直至所有牙齒側面清潔完成為止。
3.刷毛對準牙齒與牙齦交界處的內部刷洗 。
4.刷洗咬合面，1次刷2-3 顆牙, 以1次刷2-3顆牙的形式來回刷10次 。
5.最後刷洗門牙，將牙刷豎起來, 分內外逐顆刷洗。
6.整體刷洗2～3分鐘即可。
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遠離牙黃｜避免經常洗牙
如果想瞬間讓牙齒變白，最方便的方法便是洗牙，但若是經常洗牙卻會適得其反，令牙齒變黃。由於經常洗牙容易令牙縫變大，食物殘渣和各種細菌都會在夾縫中滋生，牙齒因而會變得更黃，因此建議一年洗一次便足夠。
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遠離牙黃｜改善飲用習慣
不少人都有飲用飲料的習慣，如果常喝有色飲品，建議可以使用吸管喝飲料，以防止牙齒變黃。而飲用咖啡的時候亦可以加入牛奶、奶精等來改變咖啡的化學結構，令色素不容易黏附在牙齒表面。最重要的便是在日常生活中多喝水，咖啡、茶、紅酒等有色飲品都容易令牙齒變黃，多喝水便可以稀釋這些飲品的色素，讓他們不容易黏附着牙齒上，改善牙黃問題。
遠離牙黃｜飯後清潔口腔
吃飯後總會有很多食物殘渣或色素留在口腔，因此要保持飯後刷牙或漱口的習慣，以便清理飯後留下的污跡。同時建議使用牙線或牙籤清理口腔，以防止食物殘渣長期留在口腔，加深牙齒顏色。
遠離牙黃｜多吃蔬果
大部分蔬果都含有豐富的維他命，而有些蔬果更可以幫助補充牙齒所需的維他命或礦物質，從而令牙齒變得堅固亮麗。例如深綠色的蔬菜中含有鎂等多種礦物質，能夠將牙齒表面形成天然的抗污層，有效防止牙齒變黃的問題。而橙、西柚、香蕉等含有豐富維他命C的水果則可以補充牙齒的維他命，令牙齒更加堅固之餘，還可以保持亮白美麗。