物理性防曬等於「海洋友善」？選擇對皮膚和環境更好的產品

選擇防曬時在留意上星期提及的防曬系數外，隨著大家對環境和成份的關注提高，「海洋友善」和「物理性」防曬產品也是近年的大勢所趨。愈來愈多產品標榜「海洋友善」的產品，應該如何識別？只要養成有意識消費的習慣，就可以保護皮膚同時對環境負責。 「海洋友善」防曬即是甚麼？去海灘才要用嗎？ 海洋友善防曬產品愈來愈多，最大的參考指標就是帛琉與夏威夷等海洋地區列出的禁止使用成份，其中共同禁止的有兩種：氧苯甲酮（Oxybenzone）和桂皮酸鹽（Octinoxate）。





只需要很低的濃度氧苯甲酮（Oxybenzone） 就能令幼小珊瑚變形，難以成長，直接造成珊瑚白化，同時被肌膚吸收時也可能引起濕疹過敏，桂皮酸鹽（Octinoxate）也是可造成珊瑚白化的珊瑚殺手。以上兩種成分現時也常見於各種防曬產品中，所以在購買前要多留心！此外，夏威夷、帛琉地區禁止的成分還包括： 對羥基苯甲酸（Ethyl paraben）

對羥基苯甲酸丁酯（Butyl paraben）

氰雙苯丙烯酸辛酯（Octocrylene）

4- 甲基亞苄基樟腦（4-methyl-benzylidene camphor）

苯甲基苯甲酸酯（Benzyl paraben）

二氯苯氧氯酚 (三氯沙)（Triclosan）

對羥基苯甲酸甲酯（Methyl paraben）

苯氧乙醇（Phenoxyethanol） 以上成分都會對藻類和珊瑚造成嚴重傷害，然後影響整體海洋生態。不要以為只是到海灘或遊船河時才需要使用，我們洗澡和洗面時，這些成分會流入海洋，而且因為分子極為微細，未必能被處理淨化，所以對海洋依然構成重大威脅。



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「物理性」防曬等於「海洋友善」？也要留意這一點！ 的確大部份的純物理性防曬也較少含有以上成分，透過氧化鋅（Zinc Oxide）或二氧化鈦（Titanium Dioxide） 來反射或散離紫外線，對敏感肌用家也比較合適。不過，納米的氧化鋅（Zinc Oxide）一樣會有造成珊瑚白化的風險，而且有些聲稱物理性防曬的產品其實是物理和化學混合使用的，大家要細心留意！



採用氧化鋅的物理防曬面霜