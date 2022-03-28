物理性防曬等於「海洋友善」？選擇對皮膚和環境更好的產品

選擇防曬時在留意上星期提及的防曬系數外，隨著大家對環境和成份的關注提高，「海洋友善」和「物理性」防曬產品也是近年的大勢所趨。愈來愈多產品標榜「海洋友善」的產品，應該如何識別？只要養成有意識消費的習慣，就可以保護皮膚同時對環境負責。
「海洋友善」防曬即是甚麼？去海灘才要用嗎？
海洋友善防曬產品愈來愈多，最大的參考指標就是帛琉與夏威夷等海洋地區列出的禁止使用成份，其中共同禁止的有兩種：氧苯甲酮（Oxybenzone）和桂皮酸鹽（Octinoxate）。
只需要很低的濃度氧苯甲酮（Oxybenzone） 就能令幼小珊瑚變形，難以成長，直接造成珊瑚白化，同時被肌膚吸收時也可能引起濕疹過敏，桂皮酸鹽（Octinoxate）也是可造成珊瑚白化的珊瑚殺手。以上兩種成分現時也常見於各種防曬產品中，所以在購買前要多留心！此外，夏威夷、帛琉地區禁止的成分還包括：
- 對羥基苯甲酸（Ethyl paraben）
- 對羥基苯甲酸丁酯（Butyl paraben）
- 氰雙苯丙烯酸辛酯（Octocrylene）
- 4-甲基亞苄基樟腦（4-methyl-benzylidene camphor）
- 苯甲基苯甲酸酯（Benzyl paraben）
- 二氯苯氧氯酚 (三氯沙)（Triclosan）
- 對羥基苯甲酸甲酯（Methyl paraben）
- 苯氧乙醇（Phenoxyethanol）
以上成分都會對藻類和珊瑚造成嚴重傷害，然後影響整體海洋生態。不要以為只是到海灘或遊船河時才需要使用，我們洗澡和洗面時，這些成分會流入海洋，而且因為分子極為微細，未必能被處理淨化，所以對海洋依然構成重大威脅。
「物理性」防曬等於「海洋友善」？也要留意這一點！
的確大部份的純物理性防曬也較少含有以上成分，透過氧化鋅（Zinc Oxide）或二氧化鈦（Titanium Dioxide） 來反射或散離紫外線，對敏感肌用家也比較合適。不過，納米的氧化鋅（Zinc Oxide）一樣會有造成珊瑚白化的風險，而且有些聲稱物理性防曬的產品其實是物理和化學混合使用的，大家要細心留意！
作者介紹：
Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。