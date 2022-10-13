世界視覺日特輯｜世界視覺日2022 愛護你的眼睛 從現在開始

眼睛不單是「靈魂之窗」，也是我們其中一個最重要的器官，是我們看清世界的關鍵。但不少人的眼睛都有不同程度健康問題，根據國際防盲協會的資料顯示，全世界有超過十億人沒有機會獲得眼科護理服務，為推動愛護眼睛和眼睛護理的重要訊息，由世界衛生組織主導發起，將每年10月第二個星期四定為「世界視覺日」。

今年世界視覺日的主題是「LOVE YOUR EYES」，希望大家能愛護自己的眼睛，關注自己的眼睛健康，並確保全球各地所有人都能獲得，並可負擔得起眼科護理服務。

國際防盲協會呼籲大家在今年內，承諾最少做一次眼睛健康/視力檢測，同時亦鼓勵身邊親友都要愛護眼睛，定期檢測視力。此外，在日常生活中，可使用以下小技巧，以保障靈魂之窗的明亮健康：

遵循20-20-20規則

當使用電子產品時，宜堅守20-20-20規則，即觀看屏幕每20分鐘，便要觀看20英尺以外的東西20秒，如能看綠色植物效果更理想。讓眼睛得以休息，避免過分疲勞和出現頭痛情況。

陽光普照時，在室外戴太陽眼鏡

確保你的太陽眼鏡具有UVA和UVB保護功能，能阻隔紫外線，防止太陽輻射損害你的眼睛。

如有視力模糊 應驗配合適的眼鏡

當出現視力問題時，應到眼鏡店由註冊專業視光師協助，驗配合適度數的眼鏡，以便你可重獲清晰視力。亦可避免因眼睛過度疲勞引致頭痛等其他問題。

定期檢查眼部化妝品 避免眼睛受感染

看看妳的眼部化妝品有效日期，定期更換化妝品及眉毛刷，以免可導致眼部感染的細菌推積。

養成定期運動習慣

糖尿病及高血壓等疾病，都有機會影響你的視力，甚至可引發多種眼睛疾病，定期運動，有助減少患上這些疾病的風險。