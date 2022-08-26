中秋送禮推介｜老協珍熬雞精×麥蘆卡蜂蜜人蔘精

對於注重健康與養生的長輩來說，若送上一份健康會更感窩心，八十年老店老協珍的熬雞精和麥蘆卡蜂蜜口味人蔘精皆是送禮推薦之選。熬雞精以傳承八十年的熬工法和日本高溫高壓技術，獨門複方慢工細熬，深層萃取上等老母雞的豐富營養，口感美味醇郁。無膽固醇、抗生素、防腐劑及塑化劑，健康零負擔。

而麥蘆卡蜂蜜口味人蔘精適合送給長期飲用刺激性飲品如咖啡和茶的親友。老協珍嚴選了頂級原支白蔘和西洋蔘，以祖傳複方「快火慢煎」工法濃縮煉製，加入含高效抗菌活性因子的紐西蘭新溪島麥蘆卡蜂蜜UMF®5+。每日1樽，即可修護腸胃紓緩不適，強化消化系統，增強免疫力，補充能量。

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