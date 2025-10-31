乘直升機俯瞰三亞 國內度假天堂等你探索

提到陽光與海灘，大家總會想到泰國、越南、峇里島。但國內也有媲美「東方夏威夷」的度假天堂–海南三亞！除了碧海藍天、椰林沙灘，更有機會乘直升機翱翔藍天，配合豪華度假體驗，難怪成為港人近年最愛的假期選擇！
三亞 豪華海陸空4天3夜之旅
就算未踏足三亞，相信大家都聽過浪漫地標「天涯海角」！兩塊刻有「天涯」與「海角」的巨石，見證無數愛情故事，是情侶必打卡之選。而想看最美海岸線，只要沿著「太陽灣公路」駕車或漫步即可看到，藍天白雲配海風，隨手一拍都是明信片級美景。除了打卡美景，還可以走進「七仙嶺森林公園」，感受天然氧吧的清新空氣，綠意盎然，讓身心徹底放鬆！
團號：HGSY04P｜團費：成人$2,299起、小童$1,999起
已成團：11月22日、12月4、11日
聖誕團號：MESY04P｜出發日期：12月25日
團費：成人$2,999起
三亞 海花島+陵水奢華5天純玩團
如果想體驗更奢華的度假，必試入住全球最大花型人工島「海花島」！此團安排大家入住以1,600億巨資打造而成「海花島歐堡酒店」，由森林、海洋、沙漠、冰川4座不同自然主題的歐式城堡連接而成，隨手一拍都很出片。晚上記得留在島上欣賞「海花島夢幻燈光秀」，燈影交錯，猶如走進童話世界，浪漫指數爆燈，絕對是打卡必去！
團號：HKHK05P｜團費：成人$2,299起、小童$1,799起
已成團：11月26日、12月3、13日
聖誕團號：MEHK05P｜出發日期：12月24日
團費：成人$2,999起
金途天下
報名熱線：2138 6166、V8493 5184（WeChat）
包團熱線：2690 2666
網上報名：金途天下