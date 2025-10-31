乘直升機俯瞰三亞 國內度假天堂等你探索

提到陽光與海灘，大家總會想到泰國、越南、峇里島。但國內也有媲美「東方夏威夷」的度假天堂–海南三亞！除了碧海藍天、椰林沙灘，更有機會乘直升機翱翔藍天，配合豪華度假體驗，難怪成為港人近年最愛的假期選擇！

三亞 豪華海陸空4天3夜之旅

三亞 豪華海陸空4天3夜之旅 就算未踏足三亞，相信大家都聽過浪漫地標「天涯海角」！兩塊刻有「天涯」與「海角」的巨石，見證無數愛情故事，是情侶必打卡之選。而想看最美海岸線，只要沿著「太陽灣公路」駕車或漫步即可看到，藍天白雲配海風，隨手一拍都是明信片級美景。除了打卡美景，還可以走進「七仙嶺森林公園」，感受天然氧吧的清新空氣，綠意盎然，讓身心徹底放鬆！

團號：HGSY04P｜團費：成人$2,299起、小童$1,999起

已成團：11月22日、12月4、11日

聖誕團號：MESY04P｜出發日期：12月25日

團費：成人$2,999起

海花島