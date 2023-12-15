佳節倒數！嚴選品味小擺設 為聖誕家居增添喜悅

聖誕節進入倒數階段，大家都會把握機會選購小家品布置家居。而這些品味擺設更是大家聖誕交換禮物之選。想自用為屋企增添氣氛，抑或送禮得宜俾親友大讚有taste？小編嚴選多款應節合時心水推介，趁呢個周末出去採購，大家識做啦！
2023Xmas Starter Set
Franfranc聖誕樹套裝
每年都深受歡迎的Franfranc聖誕樹套裝，今年又來了！除了附圖的經典綠色，還有糖果般的粉紅色和華麗金色兩種選擇。套裝內含51種極其可愛的裝飾品，而LED燈提供8種發光模式，與家人一起裝飾，享受令人興奮的佳節時光。此外樹裙採用雙層結構，不會損壞地板，而且180厘米高度類型，擺放極具氣氛。
售價：1,035港元(免費送貨)
暖笠笠暖腳器(灰色)
天冷唔想踩到地板凍冰冰？冬季必備暖腳器就最窩心之選！灰色毛絨設計，內藏發熱組件，將雙腳放入感受溫暖。
售價：384港元
網址：francfranc網站
TROFAST
貯物組合連箱 (淺色染白松木)
設計有趣，堅固耐用，可收納或整理玩具，甚至當作遊戲枱使用，適合放在小朋友睡房。框架有數個凹槽，可隨時更換貯物盒及層板的位置，矮身貯物箱備有不同顏色和物料選擇，根據層架布局可配合小朋友身高，方便拿取物品。
售價：879港元
STÖTTA櫃用LED燈條附感應器
採用電池操作，毋須安裝電線，而LED燈條能產生低熱，適用於抽屜、層板及衣櫃等狹窄空間。配合感應器設計，當開關櫃門時，燈光才會自動亮起或熄滅，可節省能源。產品亦適用於浴室櫃門使用。
售價：149.9港元
網址：ikea網頁
BRADFORD
角几/手提電腦枱
傳統啞光黑漆框架設計，配合橡木飾面頂部，融合輕奢與自然感覺。角几可布置於梳化旁、床邊或家中不同區域，作為手提電腦枱，成為小小工作站；放上書本雜誌，甚至茶杯等，變成休閒小角落。角几呈L形設計，兼且移動方便，最高承重25公斤。
售價：590港元
Kusuguru Japan眼鏡貓系列
Nekomaruke高布林咕臣套(灰色)
日本名古屋品牌Kusuguru Japan，主打生活雜貨、時尚配飾等為原創設計，以NEKOZAWA(貓澤)、NEKOMARUKE(貓丸)聞名的眼鏡貓等可愛雜貨。貓丸先生款式咕臣套，選用Gobelin高布林織品，強度與彈性的經緯紗交織，多彩美麗，質感厚實。貓奴之選、聖誕禮物、入伙禮物推介！
售價：108港元
網址：athome網頁