佳節倒數！嚴選品味小擺設 為聖誕家居增添喜悅

聖誕節進入倒數階段，大家都會把握機會選購小家品布置家居。而這些品味擺設更是大家聖誕交換禮物之選。想自用為屋企增添氣氛，抑或送禮得宜俾親友大讚有taste？小編嚴選多款應節合時心水推介，趁呢個周末出去採購，大家識做啦！

2023Xmas Starter Set

Franfranc聖誕樹套裝

每年都深受歡迎的Franfranc聖誕樹套裝，今年又來了！除了附圖的經典綠色，還有糖果般的粉紅色和華麗金色兩種選擇。套裝內含51種極其可愛的裝飾品，而LED燈提供8種發光模式，與家人一起裝飾，享受令人興奮的佳節時光。此外樹裙採用雙層結構，不會損壞地板，而且180厘米高度類型，擺放極具氣氛。

售價：1,035港元(免費送貨)

暖笠笠暖腳器(灰色)

天冷唔想踩到地板凍冰冰？冬季必備暖腳器就最窩心之選！灰色毛絨設計，內藏發熱組件，將雙腳放入感受溫暖。

售價：384港元

網址：francfranc網站