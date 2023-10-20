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特刊
2023-10-20 04:30:25
日報

初雪之秋 雙重體驗 11月遊北海道 五稜郭紅葉處處

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秋日賞楓之旅特輯 秋日賞楓之旅特輯 秋日賞楓之旅特輯

年尾不少人都會選擇北海道滑雪歡度佳節，對於怕凍的朋友來說，12月北海道的入冬寒冷氣候，或會令人卻步。選擇11月秋冬交界時節到北海道旅行，感受初雪之秋，氣溫不致太低的同時，還可以同時擁有秋意和初雪兩種體驗。食玩假期推出「日本北海道札幌、函館、小樽初雪之秋5天團」，由北到南一次過感受兩個季節！

札幌遇初雪 五稜郭賞楓
「日本北海道札幌、函館、小樽初雪之秋5天團」旅客直飛札幌，行程走遍各自然名勝並入住3晚溫泉酒店，深入體驗日本泡湯文化。旅行團由北到南足跡遍及北海道多個大城市，如首先在札幌北廣島三井MITSUI OUTLET PARK購物中心盡享購物樂趣，加上臨近年末當地有機會迎來初雪。之後下探定山溪豐平峽水壩，順道到小樽參觀田中清酒釀造過程，兼漫步小樽運河及音樂城，追逐浪漫情懷。行程轉至洞爺湖展望台，以及外形酷似富士山的羊蹄山；再繼續南下至函館，必訪紅葉處處的五稜郭公園和大沼公園，還可以乘坐吊車來回函館山，欣賞世界三大夜景，美景盡收眼底，遊遍各自然景觀，沉浸錦繡秋色。

同場加映：訪白川鄉 中部昇龍道6天遊
如選擇留在日本本州感受秋意，不妨報名「日本大阪昇龍道6天團」。行程橫跨中部昇龍道，由北陸至京阪地區，包括入住兩晚金澤Torifito日式風呂酒店與遊覽日本三大名園之稱的「兼六園」、拜訪飛驒白川鄉合掌村，也會遊歷京都嵐山，在渡月橋欣賞風景，以及返回大阪血拚購物！

日本北海道札幌、函館、小樽初雪之秋5天團
旅行團編號：JSAB-5D
出發日期：11月29日
團費：8,299港元起/每位

日本大阪昇龍道6天團
旅行團編號：JOAB-6D
出發日期及團費：
10月29日 6,999港元起/每位
11月8、22日 7,299港元起/每位

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