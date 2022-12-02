千鶴聖誕日和饗宴 日本直送食材和味無窮

今個聖誕仍未能「回鄉」，但又想品嘗日式盛宴？千鶴日本料理主廚已為大家嚴選日本空運直送優質食材，炮製出一道道佳餚如岩手蠔蒜香牛油燒和A5鹿兒島和牛薄燒，讓大家滋味品嘗的同時，一解想旅遊的心。
A5鹿兒島和牛及西班牙紅蝦御膳
千鶴日本料理暖心推出【A5鹿兒島和牛及西班牙紅蝦御膳】，主廚悉心挑選日本空運直送優質食材。先以清新沙律及新鮮刺身揭開序幕，隨後可細味配合爐端燒的現烤方式，帶有海水鮮味的岩手蠔蒜香牛油燒。主菜方面，有香味撲鼻的鐵板西班牙紅蝦配蕃茄辣汁及肉質鮮嫩的A5鹿兒島和牛薄燒或厚燒。最後在細味鯛魚湯及香濃回甘的鐵板蟹肉蟹膏炒飯後，矜貴的盛宴將以清甜可人的日本蜜瓜配日式雪糕完美作結。
千鶴悠然假日早午餐
千鶴日本料理還精心設計了【千鶴悠然假日早午餐】，讓大家度過愜意假日。各種沙律、串燒、煮物及天婦羅任點任嘗，先喚醒味蕾。鐵板燒主菜均以時令優質食材入饌，特別推介油香四溢的銀鱈魚、嫩滑且肉汁流淌的澳洲羊鞍、生熟度恰到好處的A3和牛厚燒。無限暢飲指定氣酒、清酒、日本水果梳打及橙汁，再以Häagen-Dazs雪糕及水果拼盤為盛宴畫上完美句號。
【A5鹿兒島和牛及西班牙紅蝦御膳】
•供應期：12月24至27日及31日
•價錢：$1,380起 (至少兩位起)
•訂座及查詢：3160 6898或電郵至[email protected]