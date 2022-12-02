千鶴聖誕日和饗宴 日本直送食材和味無窮

今個聖誕仍未能「回鄉」，但又想品嘗日式盛宴？千鶴日本料理主廚已為大家嚴選日本空運直送優質食材，炮製出一道道佳餚如岩手蠔蒜香牛油燒和A5鹿兒島和牛薄燒，讓大家滋味品嘗的同時，一解想旅遊的心。

A5鹿兒島和牛及西班牙紅蝦御膳

千鶴日本料理暖心推出【A5鹿兒島和牛及西班牙紅蝦御膳】，主廚悉心挑選日本空運直送優質食材。先以清新沙律及新鮮刺身揭開序幕，隨後可細味配合爐端燒的現烤方式，帶有海水鮮味的岩手蠔蒜香牛油燒。主菜方面，有香味撲鼻的鐵板西班牙紅蝦配蕃茄辣汁及肉質鮮嫩的A5鹿兒島和牛薄燒或厚燒。最後在細味鯛魚湯及香濃回甘的鐵板蟹肉蟹膏炒飯後，矜貴的盛宴將以清甜可人的日本蜜瓜配日式雪糕完美作結。