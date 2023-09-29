熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
特刊
2023-09-29 04:29:35
日報

參與金融內循環 打通資本流動 任志剛：國家金融支撐經濟 港可肩重任

分享：
人民幣

人民幣已可以在港買賣股票。(資料圖片)

中國是全球第二大經濟體，要保持穩健增長，減低地緣政治因素威脅，維持對外開放政策非常重要。行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛表示，《十四五規劃綱要》第12章「暢通國內大循環」和第13章「促進國內國際雙循環」已經清楚訂明國家經濟發展的大政方略，金融就是資金融通，扮演服務經濟的角色，從而取得增長發展，香港作為國家的國際金融中心，在助力國家金融支撐經濟發展上，自然肩負起重要角色。

Ad Block
任志剛

任志剛指，香港的角色就是助力國家打通國內的資本流動和協助人民幣國際化。(資料圖片)

任志剛指，香港的角色就是助力國家打通國內的資本流動和協助人民幣國際化。在「一國兩制」下，如何打通本地和內地兩個制度的資本流動渠道，管理好風險，還要將人民幣離岸市場推向資本市場，正是香港發展金融的關鍵。香港要充分發揮「一國兩制」的優勢。「一國兩制」獨一無二，在金融領域上代表香港和內地擁有兩個金融體系，可以為國家服務，可以在兩個金融體系之間取長補短，和創造協同效應，提升資金融通的穩定性、可靠性、多元化和效率，更好地助力國家經濟發展。

香港扮演內地與外地資金融通橋頭堡

面對百年未見大變局，金融霸權主義抬頭，金融武器化趨勢，和具破壞性的國際游資充斥，任志剛認為國家開放資本項目管制的進度要加倍小心。不過，內地經濟發展到現階段，亦有必要繼續讓集資者和投資者走出去，分別將融資和投資的渠道，在國際層面多元化。

香港正好繼續扮演試驗場和橋頭堡，擔當內地與外地間資金融通的主要場地。所以，香港需要助力國家，積極將互聯互通渠道多元化，擴容量、增流量、豐富產品，讓內地和外地的投融資雙方更廣泛參與。他又指，《十四五規劃綱要》提出，「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係」。香港如何使用在港的人民幣並沒有限制，例如可以用來買賣股票，人民幣便是變相在離岸市場中，在資本巿場上自由運用。

今年6月港交所(388)正式引入了港幣——人民幣雙櫃台的交易模式，進一步發揮香港獨特的金融基礎設施，希望未來可以逐步擴大，並讓人民幣不單在交易媒介的功能上，亦開始在財富儲存的功能上，成為一個真正的國際貨幣。

爭灣區金融機構業務暢通 增投資彈性

此外，香港金融體系應該充分參與「金融內循環」，在金融領域，破除妨礙生產要素市場化配置的體制機制障礙，任志剛相信，重點是促進內地與國際雙循環，令資金流通更暢順，並同時把握粵港澳大灣區機遇，融入國家發展大局。《十四五規劃綱要》提出「破除制約經濟循環的制度障礙，推動生產要素循環流轉和生產、分配、流通、消費各環節有機銜接」。他又指，現時互聯互通渠道中的額度管理、項目管理和單位管理，都是好的風險管理手段。在大灣區使用有效的「閉環管理」辦法，實施「五通政策」，即容許在大灣區內：(1)跨境資本流通；(2)貨幣兌換暢通；(3)貨幣跨境流通；(4)金融機構可跨境辦理資金融通；和(5)金融基礎設施跨境聯通，是值得考慮另外一個辦法。如果能夠爭取到在大灣區的金融機構，例如銀行，存款和貸款業務可以在大灣區內暢通進行，投融資及集資活動的彈性便會大幅增加，創造更多業務機會。

他總結指，香港若要保持國家的國際金融中心地位，必須擁有處理人民幣交易的能力，並推動人民幣國際化行一大步，助力國家金融支撐經濟發展達到雙贏。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受