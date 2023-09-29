參與金融內循環 打通資本流動 任志剛：國家金融支撐經濟 港可肩重任

中國是全球第二大經濟體，要保持穩健增長，減低地緣政治因素威脅，維持對外開放政策非常重要。行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛表示，《十四五規劃綱要》第12章「暢通國內大循環」和第13章「促進國內國際雙循環」已經清楚訂明國家經濟發展的大政方略，金融就是資金融通，扮演服務經濟的角色，從而取得增長發展，香港作為國家的國際金融中心，在助力國家金融支撐經濟發展上，自然肩負起重要角色。

任志剛指，香港的角色就是助力國家打通國內的資本流動和協助人民幣國際化。在「一國兩制」下，如何打通本地和內地兩個制度的資本流動渠道，管理好風險，還要將人民幣離岸市場推向資本市場，正是香港發展金融的關鍵。香港要充分發揮「一國兩制」的優勢。「一國兩制」獨一無二，在金融領域上代表香港和內地擁有兩個金融體系，可以為國家服務，可以在兩個金融體系之間取長補短，和創造協同效應，提升資金融通的穩定性、可靠性、多元化和效率，更好地助力國家經濟發展。

香港扮演內地與外地資金融通橋頭堡

面對百年未見大變局，金融霸權主義抬頭，金融武器化趨勢，和具破壞性的國際游資充斥，任志剛認為國家開放資本項目管制的進度要加倍小心。不過，內地經濟發展到現階段，亦有必要繼續讓集資者和投資者走出去，分別將融資和投資的渠道，在國際層面多元化。

香港正好繼續扮演試驗場和橋頭堡，擔當內地與外地間資金融通的主要場地。所以，香港需要助力國家，積極將互聯互通渠道多元化，擴容量、增流量、豐富產品，讓內地和外地的投融資雙方更廣泛參與。他又指，《十四五規劃綱要》提出，「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係」。香港如何使用在港的人民幣並沒有限制，例如可以用來買賣股票，人民幣便是變相在離岸市場中，在資本巿場上自由運用。

今年6月港交所(388)正式引入了港幣——人民幣雙櫃台的交易模式，進一步發揮香港獨特的金融基礎設施，希望未來可以逐步擴大，並讓人民幣不單在交易媒介的功能上，亦開始在財富儲存的功能上，成為一個真正的國際貨幣。

爭灣區金融機構業務暢通 增投資彈性

此外，香港金融體系應該充分參與「金融內循環」，在金融領域，破除妨礙生產要素市場化配置的體制機制障礙，任志剛相信，重點是促進內地與國際雙循環，令資金流通更暢順，並同時把握粵港澳大灣區機遇，融入國家發展大局。《十四五規劃綱要》提出「破除制約經濟循環的制度障礙，推動生產要素循環流轉和生產、分配、流通、消費各環節有機銜接」。他又指，現時互聯互通渠道中的額度管理、項目管理和單位管理，都是好的風險管理手段。在大灣區使用有效的「閉環管理」辦法，實施「五通政策」，即容許在大灣區內：(1)跨境資本流通；(2)貨幣兌換暢通；(3)貨幣跨境流通；(4)金融機構可跨境辦理資金融通；和(5)金融基礎設施跨境聯通，是值得考慮另外一個辦法。如果能夠爭取到在大灣區的金融機構，例如銀行，存款和貸款業務可以在大灣區內暢通進行，投融資及集資活動的彈性便會大幅增加，創造更多業務機會。

他總結指，香港若要保持國家的國際金融中心地位，必須擁有處理人民幣交易的能力，並推動人民幣國際化行一大步，助力國家金融支撐經濟發展達到雙贏。