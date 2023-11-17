各大院校研究生課程現接受申請 注意入學要求 盡快報讀自我增值

持續進修向來是提升競爭力最直接的方法之一，各大院校2024/25年度碩士課程陸續開始接受報名，無論你是有意持續進修的在職人士，或是剛畢業的大學生，都要留意申請期限及各院校申請的基本要求，逾期申請有機會不被受理。

除了8間資助大學外，包括香港都會大學、香港樹仁大學、香港恒生大學、香港珠海學院、香港演藝學院、明愛專上學院等自資高等院校，都有開辦研究生課程可供報讀。而各院校的研究生課程的入學要求基本大同小異，基本入學要求如下