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特刊
2023-11-17 04:30:52
日報

各大院校研究生課程現接受申請 注意入學要求 盡快報讀自我增值

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升學及持續進修

各大院校研究生課程現接受申請 注意入學要求 盡快報讀自我增值

持續進修向來是提升競爭力最直接的方法之一，各大院校2024/25年度碩士課程陸續開始接受報名，無論你是有意持續進修的在職人士，或是剛畢業的大學生，都要留意申請期限及各院校申請的基本要求，逾期申請有機會不被受理。

除了8間資助大學外，包括香港都會大學、香港樹仁大學、香港恒生大學、香港珠海學院、香港演藝學院、明愛專上學院等自資高等院校，都有開辦研究生課程可供報讀。而各院校的研究生課程的入學要求基本大同小異，基本入學要求如下

1.如申請的是碩士課程，必須持有認可大學的學士學位（部分科系要求認可榮譽學士學位）或同等資歷
如報讀博士課程，則須同時具備認學學士及碩士學位資格。
2.英語成績達指定要求，以香港大學為例，報讀者需持有2年內TOEFL網絡考試總分85分或以上，申請文學院額外要求（中文學院及佛學中心除外）：寫作25分或以上；或是持有2年內IELTS成績，文學院（佛學中心除外）：總分為7分；所有單項分數–不低於6；其他科系：總分– 6.5；所有單項分數–不低於6。個別院校會要求先通過學校安排的英語測試。　
3.部分課程會要求申請人需具備額外入學要求，如需具備指定年期的相關工作經驗，或是已獲取認可專業資格等（請留意相關課程簡介）。
4.部分課程或會要求申請人進行面試。獲邀請的申請人必須出席，否則其申請將不獲處理。

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由於各間院校，甚至不同課程的申請限期和入學要求均有不同。有意報讀者須自行留意課程相關資料。 

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各院校研究院資料：
香港大學：https://gradsch.hku.hk/prospective_students/application/application_period
香港中文大學：https://www.cuhk.edu.hk/chinese/faculties/graduate-school.html
香港科技大學： https://reurl.cc/kabrp9
香港理工大學：https://www.polyu.edu.hk/study/pg/taught-postgraduate
香港城市大學：https://www.cityu.edu.hk/pg/zh-hant/taught-postgraduate-programmes/list
香港浸會大學： https://gs.hkbu.edu.hk/tc/programmes
香港教育大學： https://www.eduhk.hk/acadprog/postgrad/
嶺南大學：https://www.ln.edu.hk/rpg/tc/admission/application-for-admission
香港都會大學： https://admissions.hkmu.edu.hk/tc/tpg/
香港樹仁大學：https://gs.hksyu.edu/en
香港恒生大學：https://www.hsu.edu.hk/hk/academic-programmes/postgraduate/
香港珠海學院：https://www.chuhai.edu.hk/修課式研究生
香港演藝學院：https://www.hkapa.edu/tch/postgrad
明愛專上學院：https://www.cihe.edu.hk/tc/programmes/master-s-degree-programmes/index.html
 

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院校研究院資料

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